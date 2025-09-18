Dagens SUPERTRUST livepris er 6.233 USD. Spor prisoppdateringer for SUT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SUT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SUPERTRUST livepris er 6.233 USD. Spor prisoppdateringer for SUT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SUT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SUT

SUT Prisinformasjon

SUT teknisk dokument

SUT Offisiell nettside

SUT tokenomics

SUT Prisprognose

SUT-historikk

SUT Kjøpeguide

SUT-til-fiat-valutakonverter

SUT Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

SUPERTRUST Logo

SUPERTRUST Pris(SUT)

1 SUT til USD livepris:

$6.233
$6.233$6.233
+4.33%1D
USD
SUPERTRUST (SUT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:45:07 (UTC+8)

SUPERTRUST (SUT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 5.6
$ 5.6$ 5.6
24 timer lav
$ 7
$ 7$ 7
24 timer høy

$ 5.6
$ 5.6$ 5.6

$ 7
$ 7$ 7

$ 14.781625772609802
$ 14.781625772609802$ 14.781625772609802

$ 0.3344397049660654
$ 0.3344397049660654$ 0.3344397049660654

+1.87%

+4.33%

-29.22%

-29.22%

SUPERTRUST (SUT) sanntidsprisen er $ 6.233. I løpet av de siste 24 timene har SUT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 5.6 og et toppnivå på $ 7, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SUT er $ 14.781625772609802, mens den rekordlave prisen er $ 0.3344397049660654.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SUT endret seg med +1.87% i løpet av den siste timen, +4.33% over 24 timer og -29.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SUPERTRUST (SUT) Markedsinformasjon

No.1090

$ 12.62M
$ 12.62M$ 12.62M

$ 3.07M
$ 3.07M$ 3.07M

$ 1.49B
$ 1.49B$ 1.49B

2.02M
2.02M 2.02M

238,403,732
238,403,732 238,403,732

188,403,732
188,403,732 188,403,732

0.84%

MATIC

Nåværende markedsverdi på SUPERTRUST er $ 12.62M, med et 24-timers handelsvolum på $ 3.07M. Den sirkulerende forsyningen på SUT er 2.02M, med en total tilgang på 188403732. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.49B.

SUPERTRUST (SUT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene SUPERTRUST for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.25869+4.33%
30 dager$ -3.532-36.17%
60 dager$ -0.167-2.61%
90 dager$ +0.072+1.16%
SUPERTRUST Prisendring i dag

I dag registrerte SUT en endring på $ +0.25869 (+4.33%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

SUPERTRUST 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -3.532 (-36.17%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

SUPERTRUST 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SUT en endring på $ -0.167 (-2.61%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

SUPERTRUST 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.072+1.16% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for SUPERTRUST (SUT)?

Sjekk ut SUPERTRUST Prishistorikk-siden nå.

Hva er SUPERTRUST (SUT)

SuperTrust (SUT) is used as a means of payment for a global platform that is developed and operated directly. It will be used for the Global Direct Advertising Platform (MOAD) currently being developed and NATURUBOOK, a global natural environment sharing platform, and the SUT token will be utilized when using the platform. It will spread users through global marketing and maximize the value of the platform by cooperating with domestic and foreign partners. It will be used as a payment token to pay fees by increasing the number of users through global marketing. (Advertising fees, operating fees, service usage fees)

SUPERTRUST er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere SUPERTRUST investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SUT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om SUPERTRUST på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din SUPERTRUST kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

SUPERTRUST Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SUPERTRUST (SUT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SUPERTRUST (SUT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SUPERTRUST.

Sjekk SUPERTRUSTprisprognosen nå!

SUPERTRUST (SUT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SUPERTRUST (SUT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SUT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe SUPERTRUST (SUT)

Leter du etter hvordan du kjøperSUPERTRUST? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe SUPERTRUST på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SUT til lokale valutaer

1 SUPERTRUST(SUT) til VND
164,021.395
1 SUPERTRUST(SUT) til AUD
A$9.41183
1 SUPERTRUST(SUT) til GBP
4.61242
1 SUPERTRUST(SUT) til EUR
5.29805
1 SUPERTRUST(SUT) til USD
$6.233
1 SUPERTRUST(SUT) til MYR
RM26.1786
1 SUPERTRUST(SUT) til TRY
257.92154
1 SUPERTRUST(SUT) til JPY
¥916.251
1 SUPERTRUST(SUT) til ARS
ARS$9,193.17636
1 SUPERTRUST(SUT) til RUB
520.4555
1 SUPERTRUST(SUT) til INR
549.00264
1 SUPERTRUST(SUT) til IDR
Rp103,883.29178
1 SUPERTRUST(SUT) til KRW
8,717.4738
1 SUPERTRUST(SUT) til PHP
355.21867
1 SUPERTRUST(SUT) til EGP
￡E.300.18128
1 SUPERTRUST(SUT) til BRL
R$33.15956
1 SUPERTRUST(SUT) til CAD
C$8.53921
1 SUPERTRUST(SUT) til BDT
758.80542
1 SUPERTRUST(SUT) til NGN
9,316.83908
1 SUPERTRUST(SUT) til COP
$24,347.65625
1 SUPERTRUST(SUT) til ZAR
R.108.08022
1 SUPERTRUST(SUT) til UAH
257.54756
1 SUPERTRUST(SUT) til TZS
T.Sh.15,428.17092
1 SUPERTRUST(SUT) til VES
Bs1,015.979
1 SUPERTRUST(SUT) til CLP
$5,952.515
1 SUPERTRUST(SUT) til PKR
Rs1,769.17472
1 SUPERTRUST(SUT) til KZT
3,374.60853
1 SUPERTRUST(SUT) til THB
฿198.2094
1 SUPERTRUST(SUT) til TWD
NT$188.42359
1 SUPERTRUST(SUT) til AED
د.إ22.87511
1 SUPERTRUST(SUT) til CHF
Fr4.92407
1 SUPERTRUST(SUT) til HKD
HK$48.43041
1 SUPERTRUST(SUT) til AMD
֏2,385.3691
1 SUPERTRUST(SUT) til MAD
.د.م56.22166
1 SUPERTRUST(SUT) til MXN
$114.74953
1 SUPERTRUST(SUT) til SAR
ريال23.37375
1 SUPERTRUST(SUT) til ETB
Br894.87181
1 SUPERTRUST(SUT) til KES
KSh805.17894
1 SUPERTRUST(SUT) til JOD
د.أ4.419197
1 SUPERTRUST(SUT) til PLN
22.56346
1 SUPERTRUST(SUT) til RON
лв26.92656
1 SUPERTRUST(SUT) til SEK
kr58.65253
1 SUPERTRUST(SUT) til BGN
лв10.34678
1 SUPERTRUST(SUT) til HUF
Ft2,071.41289
1 SUPERTRUST(SUT) til CZK
128.89844
1 SUPERTRUST(SUT) til KWD
د.ك1.901065
1 SUPERTRUST(SUT) til ILS
20.75589
1 SUPERTRUST(SUT) til BOB
Bs43.07003
1 SUPERTRUST(SUT) til AZN
10.5961
1 SUPERTRUST(SUT) til TJS
SM58.34088
1 SUPERTRUST(SUT) til GEL
16.8291
1 SUPERTRUST(SUT) til AOA
Kz5,681.81581
1 SUPERTRUST(SUT) til BHD
.د.ب2.349841
1 SUPERTRUST(SUT) til BMD
$6.233
1 SUPERTRUST(SUT) til DKK
kr39.57955
1 SUPERTRUST(SUT) til HNL
L163.36693
1 SUPERTRUST(SUT) til MUR
282.60422
1 SUPERTRUST(SUT) til NAD
$108.14255
1 SUPERTRUST(SUT) til NOK
kr61.95602
1 SUPERTRUST(SUT) til NZD
$10.5961
1 SUPERTRUST(SUT) til PAB
B/.6.233
1 SUPERTRUST(SUT) til PGK
K26.05394
1 SUPERTRUST(SUT) til QAR
ر.ق22.62579
1 SUPERTRUST(SUT) til RSD
дин.621.80408
1 SUPERTRUST(SUT) til UZS
soʻm76,950.56111
1 SUPERTRUST(SUT) til ALL
L513.97318
1 SUPERTRUST(SUT) til ANG
ƒ11.15707
1 SUPERTRUST(SUT) til AWG
ƒ11.2194
1 SUPERTRUST(SUT) til BBD
$12.466
1 SUPERTRUST(SUT) til BAM
KM10.34678
1 SUPERTRUST(SUT) til BIF
Fr18,605.505
1 SUPERTRUST(SUT) til BND
$7.97824
1 SUPERTRUST(SUT) til BSD
$6.233
1 SUPERTRUST(SUT) til JMD
$999.83553
1 SUPERTRUST(SUT) til KHR
25,032.10198
1 SUPERTRUST(SUT) til KMF
Fr2,605.394
1 SUPERTRUST(SUT) til LAK
135,499.99729
1 SUPERTRUST(SUT) til LKR
Rs1,885.35784
1 SUPERTRUST(SUT) til MDL
L102.8445
1 SUPERTRUST(SUT) til MGA
Ar27,579.59141
1 SUPERTRUST(SUT) til MOP
P49.92633
1 SUPERTRUST(SUT) til MVR
95.3649
1 SUPERTRUST(SUT) til MWK
MK10,821.17363
1 SUPERTRUST(SUT) til MZN
MT398.2887
1 SUPERTRUST(SUT) til NPR
Rs878.35436
1 SUPERTRUST(SUT) til PYG
44,516.086
1 SUPERTRUST(SUT) til RWF
Fr9,031.617
1 SUPERTRUST(SUT) til SBD
$51.1106
1 SUPERTRUST(SUT) til SCR
89.31889
1 SUPERTRUST(SUT) til SRD
$237.41497
1 SUPERTRUST(SUT) til SVC
$54.53875
1 SUPERTRUST(SUT) til SZL
L108.14255
1 SUPERTRUST(SUT) til TMT
m21.8155
1 SUPERTRUST(SUT) til TND
د.ت18.13803
1 SUPERTRUST(SUT) til TTD
$42.19741
1 SUPERTRUST(SUT) til UGX
Sh21,865.364
1 SUPERTRUST(SUT) til XAF
Fr3,478.014
1 SUPERTRUST(SUT) til XCD
$16.8291
1 SUPERTRUST(SUT) til XOF
Fr3,478.014
1 SUPERTRUST(SUT) til XPF
Fr629.533
1 SUPERTRUST(SUT) til BWP
P83.02356
1 SUPERTRUST(SUT) til BZD
$12.52833
1 SUPERTRUST(SUT) til CVE
$584.53074
1 SUPERTRUST(SUT) til DJF
Fr1,103.241
1 SUPERTRUST(SUT) til DOP
$386.57066
1 SUPERTRUST(SUT) til DZD
د.ج807.54748
1 SUPERTRUST(SUT) til FJD
$14.02425
1 SUPERTRUST(SUT) til GNF
Fr54,195.935
1 SUPERTRUST(SUT) til GTQ
Q47.74478
1 SUPERTRUST(SUT) til GYD
$1,304.50457
1 SUPERTRUST(SUT) til ISK
kr754.193

SUPERTRUST Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av SUPERTRUST, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell SUPERTRUST nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om SUPERTRUST

Hvor mye er SUPERTRUST (SUT) verdt i dag?
Live SUT prisen i USD er 6.233 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SUT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SUT til USD er $ 6.233. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SUPERTRUST?
Markedsverdien for SUT er $ 12.62M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SUT?
Den sirkulerende forsyningen av SUT er 2.02M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSUT ?
SUT oppnådde en ATH-pris på 14.781625772609802 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SUT?
SUT så en ATL-pris på 0.3344397049660654 USD.
Hva er handelsvolumet til SUT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SUT er $ 3.07M USD.
Vil SUT gå høyere i år?
SUT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SUT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:45:07 (UTC+8)

SUPERTRUST (SUT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

SUT-til-USD-kalkulator

Beløp

SUT
SUT
USD
USD

1 SUT = 6.233 USD

Handle SUT

SUTUSDT
$6.233
$6.233$6.233
+4.33%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker