SUPERTRUST (SUT) Informasjon SuperTrust (SUT) is used as a means of payment for a global platform that is developed and operated directly. It will be used for the Global Direct Advertising Platform (MOAD) currently being developed and NATURUBOOK, a global natural environment sharing platform, and the SUT token will be utilized when using the platform. It will spread users through global marketing and maximize the value of the platform by cooperating with domestic and foreign partners. It will be used as a payment token to pay fees by increasing the number of users through global marketing. (Advertising fees, operating fees, service usage fees) Offisiell nettside: https://supertrust.club/ Teknisk dokument: https://supertrust.club/wp-content/uploads/2022/10/SUPER-TRUST_WHITEPAPERENG_ver2.0_241011-1.pdf Blokkutforsker: https://polygonscan.com/token/0x98965474ecbec2f532f1f780ee37b0b05f77ca55 Kjøp SUT nå!

SUPERTRUST (SUT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SUPERTRUST (SUT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.12M $ 10.12M $ 10.12M Total forsyning: $ 188.40M $ 188.40M $ 188.40M Sirkulerende forsyning: $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.19B $ 1.19B $ 1.19B All-time high: $ 18.733 $ 18.733 $ 18.733 All-Time Low: $ 0.3344397049660654 $ 0.3344397049660654 $ 0.3344397049660654 Nåværende pris: $ 4.999 $ 4.999 $ 4.999 Lær mer om SUPERTRUST (SUT) pris

SUPERTRUST (SUT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SUPERTRUST (SUT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SUT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SUT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SUTs tokenomics, kan du utforske SUT tokenets livepris!

