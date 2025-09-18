Hva er Supra (SUPRA)

Supra is a MultiVM Layer 1 starting with MoveVM. Clocking in 500,000 TPS throughput on 300 globally distributed nodes with sub-second consensus latency, Supra is building the world's first vertically integrated, all-in-one blockchain. With native oracle price feeds, onchain randomness, cross-chain communication, and automation, as well as EVM and SolanaVM support coming soon; Supra provides developers everything they need on a unified platform to build Super dApps.

Supra Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Supra (SUPRA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Supra (SUPRA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Supra.

Sjekk Supraprisprognosen nå!

Supra (SUPRA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Supra (SUPRA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SUPRA tokenets omfattende tokenomics nå!

Supra Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Supra, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Supra Hvor mye er Supra (SUPRA) verdt i dag? Live SUPRA prisen i USD er 0.002996 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende SUPRA-til-USD-pris? $ 0.002996 . Sjekk ut Den nåværende prisen på SUPRA til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Supra? Markedsverdien for SUPRA er $ 54.06M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av SUPRA? Den sirkulerende forsyningen av SUPRA er 18.04B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSUPRA ? SUPRA oppnådde en ATH-pris på 0.07345197583389378 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på SUPRA? SUPRA så en ATL-pris på 0.001910422229242526 USD . Hva er handelsvolumet til SUPRA? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SUPRA er $ 402.77K USD . Vil SUPRA gå høyere i år? SUPRA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SUPRA prisprognosen for en mer grundig analyse.

Supra (SUPRA) Viktige bransjeoppdateringer

