SUNDOG (SUNDOG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SUNDOG (SUNDOG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

SUNDOG (SUNDOG) Informasjon SUNDOG will be the first mover dog coin of Tron, and it’s flagship meme. Initially launched on Sunpump.meme, and is the only meme launching on Tron with the full backing and support of the Tron ecosystem themselves. Offisiell nettside: https://www.sundog.meme Teknisk dokument: https://www.sundog.meme Blokkutforsker: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=tron&tab=transactions&tokenAddress=TXL6rJbvmjD46zeN1JssfgxvSo99qC8MRT Kjøp SUNDOG nå!

SUNDOG (SUNDOG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SUNDOG (SUNDOG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 36.50M $ 36.50M $ 36.50M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 997.42M $ 997.42M $ 997.42M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 36.59M $ 36.59M $ 36.59M All-time high: $ 0.3834 $ 0.3834 $ 0.3834 All-Time Low: $ 0.027142132435398873 $ 0.027142132435398873 $ 0.027142132435398873 Nåværende pris: $ 0.03659 $ 0.03659 $ 0.03659 Lær mer om SUNDOG (SUNDOG) pris

SUNDOG (SUNDOG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SUNDOG (SUNDOG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SUNDOG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SUNDOG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SUNDOGs tokenomics, kan du utforske SUNDOG tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SUNDOG Interessert i å legge til SUNDOG (SUNDOG) i porteføljen din?

SUNDOG (SUNDOG) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SUNDOG hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

SUNDOG prisforutsigelse Vil du vite hvor SUNDOG kan være på vei? Vår SUNDOG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

