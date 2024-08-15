SUNDOG

SUNDOG will be the first mover dog coin of Tron, and it’s flagship meme. Initially launched on Sunpump.meme, and is the only meme launching on Tron with the full backing and support of the Tron ecosystem themselves.

NavnSUNDOG

RangeringNo.730

Markedsverdi$0,00

Fullt utvannet markedsverdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)%0,73

Opplagsforsyning997.420.606

Maksimal forsyning1.000.000.000

Total forsyning1.000.000.000

Opplagsforsyning0.9974%

Utstedelsesdato2024-08-15 00:00:00

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.37780649048689074,2024-09-27

Laveste pris0.027142132435398873,2025-02-03

Offentlig blokkjedeTRX

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...