Dagens SUNDOG livepris er 0.0349 USD. Spor prisoppdateringer for SUNDOG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SUNDOG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

SUNDOG Pris(SUNDOG)

$0.03494
-0.37%1D
SUNDOG (SUNDOG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:14:21 (UTC+8)

SUNDOG (SUNDOG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.03471
24 timer lav
$ 0.03935
24 timer høy

$ 0.03471
$ 0.03935
$ 0.37780649048689074
$ 0.027142132435398873
-0.43%

-0.37%

-7.68%

-7.68%

SUNDOG (SUNDOG) sanntidsprisen er $ 0.0349. I løpet av de siste 24 timene har SUNDOG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03471 og et toppnivå på $ 0.03935, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SUNDOG er $ 0.37780649048689074, mens den rekordlave prisen er $ 0.027142132435398873.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SUNDOG endret seg med -0.43% i løpet av den siste timen, -0.37% over 24 timer og -7.68% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SUNDOG (SUNDOG) Markedsinformasjon

No.702

$ 34.81M
$ 210.85K
$ 34.90M
997.42M
1,000,000,000
1,000,000,000
99.74%

2024-08-15 00:00:00

TRX

Nåværende markedsverdi på SUNDOG er $ 34.81M, med et 24-timers handelsvolum på $ 210.85K. Den sirkulerende forsyningen på SUNDOG er 997.42M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 34.90M.

SUNDOG (SUNDOG) Prishistorikk USD

Spor prisendringene SUNDOG for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0001298-0.37%
30 dager$ -0.00804-18.73%
60 dager$ -0.02836-44.84%
90 dager$ -0.02342-40.16%
SUNDOG Prisendring i dag

I dag registrerte SUNDOG en endring på $ -0.0001298 (-0.37%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

SUNDOG 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00804 (-18.73%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

SUNDOG 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SUNDOG en endring på $ -0.02836 (-44.84%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

SUNDOG 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.02342-40.16% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for SUNDOG (SUNDOG)?

Sjekk ut SUNDOG Prishistorikk-siden nå.

Hva er SUNDOG (SUNDOG)

SUNDOG will be the first mover dog coin of Tron, and it’s flagship meme. Initially launched on Sunpump.meme, and is the only meme launching on Tron with the full backing and support of the Tron ecosystem themselves.

SUNDOG er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere SUNDOG investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SUNDOG Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om SUNDOG på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din SUNDOG kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

SUNDOG Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SUNDOG (SUNDOG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SUNDOG (SUNDOG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SUNDOG.

Sjekk SUNDOGprisprognosen nå!

SUNDOG (SUNDOG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SUNDOG (SUNDOG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SUNDOG tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe SUNDOG (SUNDOG)

Leter du etter hvordan du kjøperSUNDOG? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe SUNDOG på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SUNDOG til lokale valutaer

1 SUNDOG(SUNDOG) til VND
918.3935
1 SUNDOG(SUNDOG) til AUD
A$0.052699
1 SUNDOG(SUNDOG) til GBP
0.025826
1 SUNDOG(SUNDOG) til EUR
0.029665
1 SUNDOG(SUNDOG) til USD
$0.0349
1 SUNDOG(SUNDOG) til MYR
RM0.14658
1 SUNDOG(SUNDOG) til TRY
1.444162
1 SUNDOG(SUNDOG) til JPY
¥5.1303
1 SUNDOG(SUNDOG) til ARS
ARS$51.474708
1 SUNDOG(SUNDOG) til RUB
2.91415
1 SUNDOG(SUNDOG) til INR
3.073643
1 SUNDOG(SUNDOG) til IDR
Rp581.666434
1 SUNDOG(SUNDOG) til KRW
48.742736
1 SUNDOG(SUNDOG) til PHP
1.990696
1 SUNDOG(SUNDOG) til EGP
￡E.1.681133
1 SUNDOG(SUNDOG) til BRL
R$0.185668
1 SUNDOG(SUNDOG) til CAD
C$0.047813
1 SUNDOG(SUNDOG) til BDT
4.248726
1 SUNDOG(SUNDOG) til NGN
52.167124
1 SUNDOG(SUNDOG) til COP
$135.271004
1 SUNDOG(SUNDOG) til ZAR
R.0.604468
1 SUNDOG(SUNDOG) til UAH
1.442068
1 SUNDOG(SUNDOG) til TZS
T.Sh.86.385876
1 SUNDOG(SUNDOG) til VES
Bs5.6887
1 SUNDOG(SUNDOG) til CLP
$33.3295
1 SUNDOG(SUNDOG) til PKR
Rs9.906016
1 SUNDOG(SUNDOG) til KZT
18.895209
1 SUNDOG(SUNDOG) til THB
฿1.110169
1 SUNDOG(SUNDOG) til TWD
NT$1.055027
1 SUNDOG(SUNDOG) til AED
د.إ0.128083
1 SUNDOG(SUNDOG) til CHF
Fr0.027571
1 SUNDOG(SUNDOG) til HKD
HK$0.271173
1 SUNDOG(SUNDOG) til AMD
֏13.35623
1 SUNDOG(SUNDOG) til MAD
.د.م0.314798
1 SUNDOG(SUNDOG) til MXN
$0.641462
1 SUNDOG(SUNDOG) til SAR
ريال0.130875
1 SUNDOG(SUNDOG) til ETB
Br5.010593
1 SUNDOG(SUNDOG) til KES
KSh4.508382
1 SUNDOG(SUNDOG) til JOD
د.أ0.0247441
1 SUNDOG(SUNDOG) til PLN
0.126338
1 SUNDOG(SUNDOG) til RON
лв0.150419
1 SUNDOG(SUNDOG) til SEK
kr0.328409
1 SUNDOG(SUNDOG) til BGN
лв0.057934
1 SUNDOG(SUNDOG) til HUF
Ft11.598317
1 SUNDOG(SUNDOG) til CZK
0.721383
1 SUNDOG(SUNDOG) til KWD
د.ك0.0106445
1 SUNDOG(SUNDOG) til ILS
0.116217
1 SUNDOG(SUNDOG) til BOB
Bs0.241159
1 SUNDOG(SUNDOG) til AZN
0.05933
1 SUNDOG(SUNDOG) til TJS
SM0.326664
1 SUNDOG(SUNDOG) til GEL
0.09423
1 SUNDOG(SUNDOG) til AOA
Kz31.813793
1 SUNDOG(SUNDOG) til BHD
.د.ب0.0131573
1 SUNDOG(SUNDOG) til BMD
$0.0349
1 SUNDOG(SUNDOG) til DKK
kr0.221615
1 SUNDOG(SUNDOG) til HNL
L0.914729
1 SUNDOG(SUNDOG) til MUR
1.582366
1 SUNDOG(SUNDOG) til NAD
$0.605515
1 SUNDOG(SUNDOG) til NOK
kr0.346906
1 SUNDOG(SUNDOG) til NZD
$0.05933
1 SUNDOG(SUNDOG) til PAB
B/.0.0349
1 SUNDOG(SUNDOG) til PGK
K0.145882
1 SUNDOG(SUNDOG) til QAR
ر.ق0.126687
1 SUNDOG(SUNDOG) til RSD
дин.3.479879
1 SUNDOG(SUNDOG) til UZS
soʻm430.863883
1 SUNDOG(SUNDOG) til ALL
L2.877854
1 SUNDOG(SUNDOG) til ANG
ƒ0.062471
1 SUNDOG(SUNDOG) til AWG
ƒ0.06282
1 SUNDOG(SUNDOG) til BBD
$0.0698
1 SUNDOG(SUNDOG) til BAM
KM0.057934
1 SUNDOG(SUNDOG) til BIF
Fr104.1765
1 SUNDOG(SUNDOG) til BND
$0.044672
1 SUNDOG(SUNDOG) til BSD
$0.0349
1 SUNDOG(SUNDOG) til JMD
$5.598309
1 SUNDOG(SUNDOG) til KHR
140.160494
1 SUNDOG(SUNDOG) til KMF
Fr14.5882
1 SUNDOG(SUNDOG) til LAK
758.695637
1 SUNDOG(SUNDOG) til LKR
Rs10.556552
1 SUNDOG(SUNDOG) til MDL
L0.57585
1 SUNDOG(SUNDOG) til MGA
Ar154.424473
1 SUNDOG(SUNDOG) til MOP
P0.279549
1 SUNDOG(SUNDOG) til MVR
0.53397
1 SUNDOG(SUNDOG) til MWK
MK60.590239
1 SUNDOG(SUNDOG) til MZN
MT2.23011
1 SUNDOG(SUNDOG) til NPR
Rs4.918108
1 SUNDOG(SUNDOG) til PYG
249.2558
1 SUNDOG(SUNDOG) til RWF
Fr50.5701
1 SUNDOG(SUNDOG) til SBD
$0.28618
1 SUNDOG(SUNDOG) til SCR
0.500117
1 SUNDOG(SUNDOG) til SRD
$1.329341
1 SUNDOG(SUNDOG) til SVC
$0.305375
1 SUNDOG(SUNDOG) til SZL
L0.605515
1 SUNDOG(SUNDOG) til TMT
m0.12215
1 SUNDOG(SUNDOG) til TND
د.ت0.101559
1 SUNDOG(SUNDOG) til TTD
$0.236273
1 SUNDOG(SUNDOG) til UGX
Sh122.4292
1 SUNDOG(SUNDOG) til XAF
Fr19.4742
1 SUNDOG(SUNDOG) til XCD
$0.09423
1 SUNDOG(SUNDOG) til XOF
Fr19.4742
1 SUNDOG(SUNDOG) til XPF
Fr3.5249
1 SUNDOG(SUNDOG) til BWP
P0.464868
1 SUNDOG(SUNDOG) til BZD
$0.070149
1 SUNDOG(SUNDOG) til CVE
$3.272922
1 SUNDOG(SUNDOG) til DJF
Fr6.1773
1 SUNDOG(SUNDOG) til DOP
$2.164498
1 SUNDOG(SUNDOG) til DZD
د.ج4.521295
1 SUNDOG(SUNDOG) til FJD
$0.078525
1 SUNDOG(SUNDOG) til GNF
Fr303.4555
1 SUNDOG(SUNDOG) til GTQ
Q0.267334
1 SUNDOG(SUNDOG) til GYD
$7.304221
1 SUNDOG(SUNDOG) til ISK
kr4.2229

SUNDOG Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av SUNDOG, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell SUNDOG nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om SUNDOG

Hvor mye er SUNDOG (SUNDOG) verdt i dag?
Live SUNDOG prisen i USD er 0.0349 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SUNDOG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SUNDOG til USD er $ 0.0349. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SUNDOG?
Markedsverdien for SUNDOG er $ 34.81M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SUNDOG?
Den sirkulerende forsyningen av SUNDOG er 997.42M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSUNDOG ?
SUNDOG oppnådde en ATH-pris på 0.37780649048689074 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SUNDOG?
SUNDOG så en ATL-pris på 0.027142132435398873 USD.
Hva er handelsvolumet til SUNDOG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SUNDOG er $ 210.85K USD.
Vil SUNDOG gå høyere i år?
SUNDOG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SUNDOG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:14:21 (UTC+8)

SUNDOG (SUNDOG) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

