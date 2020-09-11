SUN (SUN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SUN (SUN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SUN (SUN) Informasjon SUN is a social experiment, which focuses on the DeFi potential of TRON, and it is designed as the quintessential Bitcoin equivalent on TRON with 0 VC investments, 0 PE investments and no pre-mining. Offisiell nettside: https://sun.io/ Teknisk dokument: https://sun.io/docs/SUN_V3_Whitepaper_cn.pdf Blokkutforsker: https://tronscan.org/#/token20/TSSMHYeV2uE9qYH95DqyoCuNCzEL1NvU3S Kjøp SUN nå!

SUN (SUN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SUN (SUN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 559.50M $ 559.50M $ 559.50M Total forsyning: $ 19.90B $ 19.90B $ 19.90B Sirkulerende forsyning: $ 19.17B $ 19.17B $ 19.17B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 580.92M $ 580.92M $ 580.92M All-time high: $ 0.066 $ 0.066 $ 0.066 All-Time Low: $ 0.0046319555547312 $ 0.0046319555547312 $ 0.0046319555547312 Nåværende pris: $ 0.029191 $ 0.029191 $ 0.029191 Lær mer om SUN (SUN) pris

SUN (SUN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SUN (SUN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SUN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SUN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SUNs tokenomics, kan du utforske SUN tokenets livepris!

SUN (SUN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SUN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SUN nå!

SUN prisforutsigelse Vil du vite hvor SUN kan være på vei? Vår SUN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SUN tokenets prisforutsigelse nå!

