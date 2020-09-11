SUN

SUN is a social experiment, which focuses on the DeFi potential of TRON, and it is designed as the quintessential Bitcoin equivalent on TRON with 0 VC investments, 0 PE investments and no pre-mining.

NavnSUN

RangeringNo.121

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel0.0001%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.70%

Opplagsforsyning19,169,277,659.200584

Maksimal forsyning19,900,730,000

Total forsyning19,900,730,000

Opplagsforsyning0.9632%

Utstedelsesdato2020-09-11 00:00:00

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.05435516929972846,2021-10-20

Laveste pris0.0046319555547312,2022-11-14

Offentlig blokkjedeTRX

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...