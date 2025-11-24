Bitlight Labs (LIGHT) tokenomics

Bitlight Labs (LIGHT) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Bitlight Labs (LIGHT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 13:32:27 (UTC+8)
USD

Bitlight Labs (LIGHT) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bitlight Labs (LIGHT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 43.84M
$ 43.84M$ 43.84M
Total forsyning:
$ 420.00M
$ 420.00M$ 420.00M
Sirkulerende forsyning:
$ 43.06M
$ 43.06M$ 43.06M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 427.64M
$ 427.64M$ 427.64M
All-time high:
$ 2.8579
$ 2.8579$ 2.8579
All-Time Low:
$ 0.5392876430024418
$ 0.5392876430024418$ 0.5392876430024418
Nåværende pris:
$ 1.0182
$ 1.0182$ 1.0182

Bitlight Labs (LIGHT) Informasjon

Bitlight Labs, the major contributor and largest development team behind the RGB Protocol, is building native smart contract and tokenized fiat protocols on Lightning Network.

Offisiell nettside:
https://bitlightlabs.com/
Teknisk dokument:
https://blog.bitlightlabs.com/
Blokkutforsker:
https://bscscan.com/token/0x477c2c0459004e3354ba427fa285d7c053203c0e

Bitlight Labs (LIGHT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Bitlight Labs (LIGHT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet LIGHT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange LIGHT tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår LIGHTs tokenomics, kan du utforske LIGHT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe LIGHT

Interessert i å legge til Bitlight Labs (LIGHT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe LIGHT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

Bitlight Labs (LIGHT) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til LIGHT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

LIGHT prisforutsigelse

Vil du vite hvor LIGHT kan være på vei? Vår LIGHT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Hvorfor bør du velge MEXC?

MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.

Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder
Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er
#1 likviditet i bransjen
Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt
100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital
Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT
mc_how_why_title
Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.

Les og forstå brukeravtalen og personvernerklæringen