Dagens SUN livepris er 0.023571 USD. Spor prisoppdateringer for SUN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SUN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

SUN Logo

SUN Pris(SUN)

1 SUN til USD livepris:

$0.023571
$0.023571$0.023571
-0.51%1D
USD
SUN (SUN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:14:05 (UTC+8)

SUN (SUN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.022796
$ 0.022796$ 0.022796
24 timer lav
$ 0.02717
$ 0.02717$ 0.02717
24 timer høy

$ 0.022796
$ 0.022796$ 0.022796

$ 0.02717
$ 0.02717$ 0.02717

$ 0.05435516929972846
$ 0.05435516929972846$ 0.05435516929972846

$ 0.0046319555547312
$ 0.0046319555547312$ 0.0046319555547312

-0.66%

-0.51%

+12.16%

+12.16%

SUN (SUN) sanntidsprisen er $ 0.023571. I løpet av de siste 24 timene har SUN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.022796 og et toppnivå på $ 0.02717, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SUN er $ 0.05435516929972846, mens den rekordlave prisen er $ 0.0046319555547312.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SUN endret seg med -0.66% i løpet av den siste timen, -0.51% over 24 timer og +12.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SUN (SUN) Markedsinformasjon

No.132

$ 451.75M
$ 451.75M$ 451.75M

$ 31.26M
$ 31.26M$ 31.26M

$ 469.08M
$ 469.08M$ 469.08M

19.17B
19.17B 19.17B

19,900,730,000
19,900,730,000 19,900,730,000

19,900,730,000
19,900,730,000 19,900,730,000

96.30%

0.01%

2020-09-11 00:00:00

TRX

Nåværende markedsverdi på SUN er $ 451.75M, med et 24-timers handelsvolum på $ 31.26M. Den sirkulerende forsyningen på SUN er 19.17B, med en total tilgang på 19900730000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 469.08M.

SUN (SUN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene SUN for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00012083-0.51%
30 dager$ +0.000139+0.59%
60 dager$ +0.0047+24.90%
90 dager$ +0.006268+36.22%
SUN Prisendring i dag

I dag registrerte SUN en endring på $ -0.00012083 (-0.51%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

SUN 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.000139 (+0.59%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

SUN 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SUN en endring på $ +0.0047 (+24.90%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

SUN 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.006268+36.22% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for SUN (SUN)?

Sjekk ut SUN Prishistorikk-siden nå.

Hva er SUN (SUN)

SUN is a social experiment, which focuses on the DeFi potential of TRON, and it is designed as the quintessential Bitcoin equivalent on TRON with 0 VC investments, 0 PE investments and no pre-mining.

SUN er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere SUN investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SUN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om SUN på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din SUN kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

SUN Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SUN (SUN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SUN (SUN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SUN.

Sjekk SUNprisprognosen nå!

SUN (SUN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SUN (SUN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SUN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe SUN (SUN)

Leter du etter hvordan du kjøperSUN? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe SUN på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SUN til lokale valutaer

1 SUN(SUN) til VND
620.270865
1 SUN(SUN) til AUD
A$0.03559221
1 SUN(SUN) til GBP
0.01744254
1 SUN(SUN) til EUR
0.02003535
1 SUN(SUN) til USD
$0.023571
1 SUN(SUN) til MYR
RM0.0989982
1 SUN(SUN) til TRY
0.97536798
1 SUN(SUN) til JPY
¥3.464937
1 SUN(SUN) til ARS
ARS$34.76533932
1 SUN(SUN) til RUB
1.9681785
1 SUN(SUN) til INR
2.07589797
1 SUN(SUN) til IDR
Rp392.84984286
1 SUN(SUN) til KRW
32.92020144
1 SUN(SUN) til PHP
1.34448984
1 SUN(SUN) til EGP
￡E.1.13541507
1 SUN(SUN) til BRL
R$0.12539772
1 SUN(SUN) til CAD
C$0.03229227
1 SUN(SUN) til BDT
2.86953354
1 SUN(SUN) til NGN
35.23298796
1 SUN(SUN) til COP
$91.36025316
1 SUN(SUN) til ZAR
R.0.40824972
1 SUN(SUN) til UAH
0.97395372
1 SUN(SUN) til TZS
T.Sh.58.34388204
1 SUN(SUN) til VES
Bs3.842073
1 SUN(SUN) til CLP
$22.510305
1 SUN(SUN) til PKR
Rs6.69039264
1 SUN(SUN) til KZT
12.76157511
1 SUN(SUN) til THB
฿0.74979351
1 SUN(SUN) til TWD
NT$0.71255133
1 SUN(SUN) til AED
د.إ0.08650557
1 SUN(SUN) til CHF
Fr0.01862109
1 SUN(SUN) til HKD
HK$0.18314667
1 SUN(SUN) til AMD
֏9.0206217
1 SUN(SUN) til MAD
.د.م0.21261042
1 SUN(SUN) til MXN
$0.43323498
1 SUN(SUN) til SAR
ريال0.08839125
1 SUN(SUN) til ETB
Br3.38408847
1 SUN(SUN) til KES
KSh3.04490178
1 SUN(SUN) til JOD
د.أ0.016711839
1 SUN(SUN) til PLN
0.08532702
1 SUN(SUN) til RON
лв0.10159101
1 SUN(SUN) til SEK
kr0.22180311
1 SUN(SUN) til BGN
лв0.03912786
1 SUN(SUN) til HUF
Ft7.83335043
1 SUN(SUN) til CZK
0.48721257
1 SUN(SUN) til KWD
د.ك0.007189155
1 SUN(SUN) til ILS
0.07849143
1 SUN(SUN) til BOB
Bs0.16287561
1 SUN(SUN) til AZN
0.0400707
1 SUN(SUN) til TJS
SM0.22062456
1 SUN(SUN) til GEL
0.0636417
1 SUN(SUN) til AOA
Kz21.48661647
1 SUN(SUN) til BHD
.د.ب0.008886267
1 SUN(SUN) til BMD
$0.023571
1 SUN(SUN) til DKK
kr0.14967585
1 SUN(SUN) til HNL
L0.61779591
1 SUN(SUN) til MUR
1.06870914
1 SUN(SUN) til NAD
$0.40895685
1 SUN(SUN) til NOK
kr0.23429574
1 SUN(SUN) til NZD
$0.0400707
1 SUN(SUN) til PAB
B/.0.023571
1 SUN(SUN) til PGK
K0.09852678
1 SUN(SUN) til QAR
ر.ق0.08556273
1 SUN(SUN) til RSD
дин.2.35026441
1 SUN(SUN) til UZS
soʻm290.99978757
1 SUN(SUN) til ALL
L1.94366466
1 SUN(SUN) til ANG
ƒ0.04219209
1 SUN(SUN) til AWG
ƒ0.0424278
1 SUN(SUN) til BBD
$0.047142
1 SUN(SUN) til BAM
KM0.03912786
1 SUN(SUN) til BIF
Fr70.359435
1 SUN(SUN) til BND
$0.03017088
1 SUN(SUN) til BSD
$0.023571
1 SUN(SUN) til JMD
$3.78102411
1 SUN(SUN) til KHR
94.66255026
1 SUN(SUN) til KMF
Fr9.852678
1 SUN(SUN) til LAK
512.41303323
1 SUN(SUN) til LKR
Rs7.12975608
1 SUN(SUN) til MDL
L0.3889215
1 SUN(SUN) til MGA
Ar104.29625367
1 SUN(SUN) til MOP
P0.18880371
1 SUN(SUN) til MVR
0.3606363
1 SUN(SUN) til MWK
MK40.92184881
1 SUN(SUN) til MZN
MT1.5061869
1 SUN(SUN) til NPR
Rs3.32162532
1 SUN(SUN) til PYG
168.344082
1 SUN(SUN) til RWF
Fr34.154379
1 SUN(SUN) til SBD
$0.1932822
1 SUN(SUN) til SCR
0.33777243
1 SUN(SUN) til SRD
$0.89781939
1 SUN(SUN) til SVC
$0.20624625
1 SUN(SUN) til SZL
L0.40895685
1 SUN(SUN) til TMT
m0.0824985
1 SUN(SUN) til TND
د.ت0.06859161
1 SUN(SUN) til TTD
$0.15957567
1 SUN(SUN) til UGX
Sh82.687068
1 SUN(SUN) til XAF
Fr13.152618
1 SUN(SUN) til XCD
$0.0636417
1 SUN(SUN) til XOF
Fr13.152618
1 SUN(SUN) til XPF
Fr2.380671
1 SUN(SUN) til BWP
P0.31396572
1 SUN(SUN) til BZD
$0.04737771
1 SUN(SUN) til CVE
$2.21048838
1 SUN(SUN) til DJF
Fr4.172067
1 SUN(SUN) til DOP
$1.46187342
1 SUN(SUN) til DZD
د.ج3.05362305
1 SUN(SUN) til FJD
$0.05303475
1 SUN(SUN) til GNF
Fr204.949845
1 SUN(SUN) til GTQ
Q0.18055386
1 SUN(SUN) til GYD
$4.93317459
1 SUN(SUN) til ISK
kr2.852091

Folk spør også: Andre spørsmål om SUN

Hvor mye er SUN (SUN) verdt i dag?
Live SUN prisen i USD er 0.023571 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SUN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SUN til USD er $ 0.023571. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SUN?
Markedsverdien for SUN er $ 451.75M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SUN?
Den sirkulerende forsyningen av SUN er 19.17B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSUN ?
SUN oppnådde en ATH-pris på 0.05435516929972846 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SUN?
SUN så en ATL-pris på 0.0046319555547312 USD.
Hva er handelsvolumet til SUN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SUN er $ 31.26M USD.
Vil SUN gå høyere i år?
SUN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SUN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:14:05 (UTC+8)

