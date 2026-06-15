SUI pris i dag

Sanntids SUI (SUI) pris i dag er kr 0.7798, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende SUI til NOK konverteringssats er kr 0.7798 per SUI.

SUI rangerer for tiden som #26 etter markedsverdi på kr 3.14B, med en sirkulerende forsyning på 4.03B SUI. I løpet av de siste 24 timene SUI har den blitt handlet mellom kr 0.7449(laveste) og kr 0.7898 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på kr 50.842593963857212, mens tidenes laveste notering var kr 3.461322983520248535.

Kortsiktig har SUI beveget seg +2.78% i løpet av den siste timen og +2.75% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet kr 1.54M.

SUI (SUI) Markedsinformasjon

Rangering No.26 Markedsverdi kr 3.14Bkr 3.14B kr 3.14B Volum (24 timer) kr 1.54Mkr 1.54M kr 1.54M Fullt utvannet markedsverdi kr 7.80Bkr 7.80B kr 7.80B Opplagsforsyning 4.03B 4.03B 4.03B Maksimal forsyning 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Total forsyning 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Opplagsforsyning 40.29% Markedsandel 0.14% Offentlig blokkjede SUI

Nåværende markedsverdi på SUI er kr 3.14B, med et 24-timers handelsvolum på kr 1.54M. Den sirkulerende forsyningen på SUI er 4.03B, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er kr 7.80B.