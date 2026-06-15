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Sanntidspris for SUI er i dag 0.7798 NOK.SUI markedsverdien er 3,141,967,705.5439403402 NOK. Spor sanntids SUI til NOK prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer i Norge!Sanntidspris for SUI er i dag 0.7798 NOK.SUI markedsverdien er 3,141,967,705.5439403402 NOK. Spor sanntids SUI til NOK prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer i Norge!

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SUI Pris(SUI)

1 SUI til NOK livepris:

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1D
NOK
SUI (SUI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2026-06-15 06:16:35 (UTC+8)

SUI pris i dag

Sanntids SUI (SUI) pris i dag er kr 0.7798, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende SUI til NOK konverteringssats er kr 0.7798 per SUI.

SUI rangerer for tiden som #26 etter markedsverdi på kr 3.14B, med en sirkulerende forsyning på 4.03B SUI. I løpet av de siste 24 timene SUI har den blitt handlet mellom kr 0.7449(laveste) og kr 0.7898 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på kr 50.842593963857212, mens tidenes laveste notering var kr 3.461322983520248535.

Kortsiktig har SUI beveget seg +2.78% i løpet av den siste timen og +2.75% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet kr 1.54M.

SUI (SUI) Markedsinformasjon

No.26

kr 3.14B
kr 3.14Bkr 3.14B

kr 1.54M
kr 1.54Mkr 1.54M

kr 7.80B
kr 7.80Bkr 7.80B

4.03B
4.03B 4.03B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

40.29%

0.14%

SUI

Nåværende markedsverdi på SUI er kr 3.14B, med et 24-timers handelsvolum på kr 1.54M. Den sirkulerende forsyningen på SUI er 4.03B, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er kr 7.80B.

SUI prishistorikk NOK

24-timers prisendringsintervall:
kr 0.7449
kr 0.7449kr 0.7449
24 timer lav
kr 0.7898
kr 0.7898kr 0.7898
24 timer høy

kr 0.7449
kr 0.7449kr 0.7449

kr 0.7898
kr 0.7898kr 0.7898

kr 50.842593963857212
kr 50.842593963857212kr 50.842593963857212

kr 3.461322983520248535
kr 3.461322983520248535kr 3.461322983520248535

+2.78%

--

+2.75%

+2.75%

SUI (SUI) Prishistorikk NOK

Spor prisendringene SUI for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (NOK)Endring (%)
I dag----
30 dagerkr -0.3179-28.97%
60 dagerkr -0.1788-18.66%
90 dagerkr -0.2937-27.36%
SUI Prisendring i dag

I dag registrerte SUI en endring på -- (--), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

SUI 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med kr -0.3179 (-28.97%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

SUI 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SUI en endring på kr -0.1788 (-18.66%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

SUI 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med kr -0.2937-27.36% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

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Prisforutsigelse for SUI

SUI (SUI) prisprognose for 2030 (om 4 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SUI for 2030 kr -- med en 0.00% vekstrate.
SUI (SUI) Prisforutsigelse for 2040 (om 14 år)

I 2040 kan prisen på SUI potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på kr --.

MEXC-verktøy
For scenarioprognoser i sanntid og en mer personlig analyse kan brukere bruke MEXCs prisforutsigelsesverktøy og AI-markedsinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser.
Vil du vite hvilken pris SUI som vil nå i 2026–2027? Besøk vår Prisforutsigelse-side for SUI prisforutsigelser for årene 2026–2027 – ved å klikke på SUI Prisprognose.

Hvordan kjøpe og investere SUI i Norge

Klar til å komme i gang med SUI? Kjøp av SUI er raskt og nybegynnervennlig på MEXC. Du kan begynne å handle umiddelbart når du har gjort ditt første kjøp. For å lære mer, sjekk ut vår fullstendige veiledning om hvordan du kjøper SUI. Nedenfor finner du en rask oversikt i fem trinn som hjelper deg med å starte SUI (SUI) kjøpsreisen din.

Trinn 1

Registrer deg for en konto og fullfør KYC

Først, registrer deg for en konto og fullfør KYC på MEXC. Du kan gjøre det på MEXCs offisielle nettsted eller MEXC-appen ved å bruke ditt telefonnummer eller e-postadresse.
Trinn 2

Legg til USDT, USDC eller USDE i lommeboken din

USDT, USDC og USDE kan handles på MEXC. Du kan kjøpe USDT, USDC og USDE via bankoverføring, OTC eller P2P-handel.
Trinn 3

Gå til siden for spothandel

På MEXC-nettstedet klikker du på Spot i topplinjen og søker etter dine foretrukne tokens.
Trinn 4

Velg dine tokens

Med over -- tokens tilgjengelig, kan du enkelt kjøpe Bitcoin, Ethereum og populære tokens.
Trinn 5

Fullfør kjøpet ditt

Skriv inn antall tokens eller tilsvarende i din lokale valuta. Klikk på Kjøp, så vil SUI umiddelbart bli kreditert lommeboken din.
Hvordan kjøpe SUI (SUI) Guide

Hva kan du gjøre med SUI

Å eie SUI lar deg åpne flere dører når det gjelder å bare kjøpe og holde. Du kan handle BTC på tvers av hundrevis av markeder, tjene passive belønninger gjennom fleksible staking- og spareprodukter, eller utnytte profesjonelle handelsverktøy for å øke aktivaene dine. Enten du er nybegynner eller profesjonell, erfaren investor, gjør MEXC det enkelt å maksimere kryptopotensialet ditt. Nedenfor er de fire beste måtene du kan få mest mulig ut av Bitcoin-tokenene dine

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Handel med ekstremt lave gebyrer på MEXC

Å kjøpe SUI (SUI) på MEXC gir deg mer valuta for pengene. Som en av kryptoplattformene med lavest gebyr på markedet, hjelper MEXC deg med å redusere kostnader fra din aller første handel.

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Hva er SUI (SUI)

Sui is a first-of-its-kind Layer 1 blockchain and smart contract platform designed from the bottom up to make digital asset ownership fast, private, secure, and accessible to everyone. Its object-centric model, based on the Move programming language, enables parallel execution, sub-second finality, and rich on-chain assets. With horizontally scalable processing and storage, Sui supports a wide range of applications with unrivaled speed at low cost. Sui is a step-function advancement in blockchain and a platform on which creators and developers can build amazing, user-friendly experiences.

SUI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av SUI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell SUI nettside
Blokker Explorer

Kategori :

Binance LaunchpoolLayer 1 (L1)Made in USA

Folk spør også: Andre spørsmål om SUI

Siden sist oppdatert: 2026-06-15 06:16:35 (UTC+8)

SUI (SUI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
02-11 14:20:00Bransjeoppdateringer
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21On-chain Data
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Bransjeoppdateringer
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Bransjeoppdateringer
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Bransjeoppdateringer
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Bransjeoppdateringer
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Utforsk mer om SUI

SUI USDT (futures-handel)

Gå long eller short på SUI med belåning. Utforsk SUI USDT-futureshandel på MEXC og dra nytte av markedssvingninger.

Handle SUI (SUI) markeder på MEXC

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Par
Pris
24h endring
24h volum
SUI/USDT
kr7.4879
kr7.4879kr7.4879
0.00%
0.00% (USDT)
SUI/USDC
kr7.48695
kr7.48695kr7.48695
0.00%
0.00% (USDT)
SUI/EUR
kr6.4334
kr6.4334kr6.4334
0.00%
0.00% (USDT)
SUI/USDE
kr7.48885
kr7.48885kr7.48885
0.00%
0.00% (USDT)
SUI/USD1
kr7.49075
kr7.49075kr7.49075
0.00%
0.00% (USDT)

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Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

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