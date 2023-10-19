SUI

Sui is a first-of-its-kind Layer 1 blockchain and smart contract platform designed from the bottom up to make digital asset ownership fast, private, secure, and accessible to everyone. Its object-centric model, based on the Move programming language, enables parallel execution, sub-second finality, and rich on-chain assets. With horizontally scalable processing and storage, Sui supports a wide range of applications with unrivaled speed at low cost. Sui is a step-function advancement in blockchain and a platform on which creators and developers can build amazing, user-friendly experiences.

NavnSUI

RangeringNo.16

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel0.003%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)17.63%

Opplagsforsyning3,568,833,706.3227763

Maksimal forsyning10,000,000,000

Total forsyning10,000,000,000

Opplagsforsyning0.3568%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high5.351851996195496,2025-01-06

Laveste pris0.36434978773897353,2023-10-19

Offentlig blokkjedeSUI

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

