SUI (SUI) Prisprognose 2026-2050

Få SUI prisforutsigelser for 2027, 2028, 2029, 2030 og utover. Forutsi hvor mye SUI kan vokse de neste fem årene eller lenger, med umiddelbare prognoser basert på markedstrender og sentiment.

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Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på SUI % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.7996 $0.7996 $0.7996 USD Faktisk Prediksjon Gjeldende pris SUI i 2027 SUI i 2028 SUI i 2029 SUI i 2030 $0.7996 $0.83958 $0.881559 $0.9256369500000001 $0.9719187975000002

Kortsiktig SUI-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Basert på gjeldende prognoseinnspill, prognostiserer modellen en kortsiktig prisutvikling over de neste 30 dagene. Tabellen nedenfor viser forventede prisnivåer for i dag, i morgen, denne uken og de neste 30 dagene. Dato Prisforutsigelse Vekst June 15, 2026(I dag) $ 0.7996 0.00%

June 16, 2026(I morgen) $ 0.799709 0.01%

June 22, 2026(Denne uken) $ 0.800366 0.10%

July 15, 2026(30 dager) $ 0.802886 0.41% SUI (SUI) prisforutsigelse i dag Den forventede prisen for SUI på June 15, 2026(I dag) er $ 0.7996. Dette estimatet er basert på gjeldende prognoser og gir et raskt overblikk over hvor prisene kan ligge i løpet av de neste 24 timene.Les mer om SUI dagens live-priser. SUI (SUI) Prisforutsigelse i morgen For June 16, 2026(I morgen) er den forventede prisen for SUI er $0.799709, ved bruk av en årlig vekst på 5%. Dette synet bidrar til å ramme inn referanseverdien for neste dag under samme antagelser. SUI (SUI) Prisforutsigelse denne uken Ved June 22, 2026(Denne uken) er den forventede prisen for SUI er $0.800366 basert på samme årlige vekst på 5%. Denne ukentlige statusrapporten oppsummerer den forventede utviklingen de neste dagene under et scenario med jevn vekst. SUI (SUI) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager frem i tid til July 15, 2026(30 dager), er den forventede prisen for SUI er $0.802886. Denne estimeringen bruker samme årlige vekst på 5% for å beregne hvor prisen kan ligge etter en måned.

Langsiktig SUI prisprognose: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2040, 2050 Basert på langsiktige prisprognosemoduler, SUI kan være $0.7996 i 2026, $0.83958 i 2027, $0.881676 i 2028, $0.925760 i 2029, $0.972048 i 2030, $1.5840 i 2040, og $2.5808 i 2050. Rull ned for å se hele tabellen med årlige kursmål og forventet avkastning for SUI. 2026 2027 2028 2029 2030 2040 2050 Måned Min. Pris Gj.sn. Pris Maks. Pris ROI Jun 2026 $ 0.71964 $ 0.7996 $ 0.87956 10.00%

Jul 2026 $ 0.722628 $ 0.802920 $ 0.883212 10.46%

Aug 2026 $ 0.725628 $ 0.806254 $ 0.886879 10.92%

Sep 2026 $ 0.728544 $ 0.809494 $ 0.890443 11.36%

Oct 2026 $ 0.731569 $ 0.812855 $ 0.894140 11.82%

Nov 2026 $ 0.734509 $ 0.816121 $ 0.897733 12.27%

Dec 2026 $ 0.737559 $ 0.819510 $ 0.901461 12.74%

SUI (SUI) Prisanalyse basert på viktige markedsindikatorer

Teknisk analyse ser på prisbevegelser og vanlige indikatorer for å forstå trender og momentum. Nedenfor er et automatisert øyeblikksbilde av SUI over flere tidsrammer, som oppsummerer den nåværende tekniske tendensen og hva diagrammet signaliserer videre. Dette er en teknisk artikkel – ikke en garantert prognose, så gjør dine egne undersøkelser og håndter risikoen på en forsvarlig måte.

1D 1T 4T 1U Sterkt salg Selg Nøytral Kjøp Sterkt kjøp Selg Selg 18 Nøytral 1 Kjøp 7 Glidende gjennomsnitt : Selg Selg 10 Nøytral 0 Kjøp 4 Tekniske indikatorer : Selg Selg 8 Nøytral 1 Kjøp 3 Vippepunkter Glidende gjennomsnitt Tekniske indikatorer Navn Klassisk Fibonacci R3 0.8261 0.8151 R2 0.8151 0.8079 R1 0.8073 0.8034 PP 0.7963 0.7963 S1 0.7885 0.7891 S2 0.7775 0.7846 S3 0.7696 0.7775 Glidende gjennomsnitt SUI handles for tiden til $0.7996 , med det kortsiktige glidende gjennomsnittet MA50 på 0.9501 og EMA50 på 0.9004. Dette tyder på en bearish trend, så lenge prisen holder seg under i forhold til disse nivåene. De langsiktige glidende gjennomsnittene, MA200 på 1.1464 og EMA200 på 1.3602, definerer en bredere markedsretning. Hvis prisen går tilbake til MA200/EMA200-sonen, behandles den som støtte når $0.7996 er over både 1.1464 og 1.3602, motstand når $0.7996 er under begge, og nøytral når prisen ligger mellom dem. Sammendrag: De nåværende glidende gjennomsnittene tyder på en Selg markedstrend. RSI RSI(14) er 42.9285 og momentum er Nøytral. RSI over 60 signaliserer vanligvis en sterkere oppadgående tendens, RSI under 40 indikerer svakere momentum, og verdier mellom 40 og 60 reflekterer vanligvis et intervallpreget miljø. Hvis RSI holder seg i sitt nåværende bånd, vil den daglige trenden sannsynligvis fortsette. Sammendrag: RSI indikerer en Kjøp markedstrend basert på det nåværende momentumet. Bollinger-bånd BOLL(20,2)-signalene er for øyeblikket Nøytral og Selg på den daglige tidsrammen. Sammendrag: Bollinger-båndene indikerer en Nøytral skjevhet. KDJ KDJ(9,3,3)-indikatoren viser K på 79.488, D på 60.853 og J på 116.7581, noe som indikerer at momentumet er bullish. Når K–D-spredningen er positiv (K > D), signaliserer det kjøp; når den er negativ (K < D), signaliserer det salg; når den er nær null, er den nøytral. Sammendrag: KDJ indikerer en Kjøp markedstrend basert på momentum og spredningen mellom K og D. StochRSI StochRSI viser K på 99.3079 og D på 93.8007, noe som indikerer at momentumet er styrking. Hvis StochRSI forblir innenfor dette området, vil prisbevegelsene sannsynligvis fortsette i den nåværende trenden. Sammendrag: StochRSI antyder en Kjøp markedstrend, og indikerer om momentumet vil fortsette eller avta. Vippepunkter De klassiske pivotpunktene viser PP ved 0.7963, R1 ved 0.8073 og S1 ved 0.7885, som indikerer viktige støtte- og motstandsnivåer. Fibonacci-pivotpunkter plasserer PP ved 0.7963, med R2 ved 0.8079 og S2 ved 0.7846. Et brudd utover disse nivåene ville flytte fokuset mot neste markedsintervall. Sammendrag: Pivotpunkter antyder en Kjøp markedstrend.

Viktige drivere for SUI prisprognoser

Faktorer som kan påvirke SUI prisspådommer kombinerer vanligvis makrosentiment med myntspesifikke drivere. SUI kan bevege seg med bredere risiko-på/risiko-av-strømmer i kryptovaluta, men prognosene avhenger også av likviditetsdybde, støtte fra markedsaktører og store innehaverstrømmer. Tokenomics (opptjening, frigjøringsplaner, utslipp), børsnoteringer, vekst i økosystemet, produktlevering, partnerskap og sikkerhets- eller reguleringsoverskrifter kan endre forventningene vesentlig og føre til kraftigere prisjusteringer sammenlignet med aktiva med stor markedsverdi.

Hvor mye vil din SUI være verdt om 1 år?

Bruk verktøyet vårt til å forutsi den fremtidige verdien av din SUI (SUI) investering de neste 1 årene. Ved å oppgi investeringsbeløpet og forventet årlig vekstrate kan du enkelt beregne forventet avkastning på investeringen.

Investeringsbeløp $ 100 $ 1,000 $ 5,000 Målår 2027 Årlig vekstrate % Anslått fortjeneste i 2027 $ 50.00 Estimert ROI 5.00% Kjøp SUI

Hvordan SUI (SUI) prisprognoser fungerer Dette verktøyet viser en hypotetisk prisutvikling for SUI basert på vekstraten du angir. Den oppdateres umiddelbart med den siste prisen. 1. Kortsiktig avkastningssimulering Skriv inn forventet kortsiktig avkastningsendring på 5% (positiv eller negativ). Dette gjør det mulig å simulere markedsvolatilitet og raskt vurdere fortjeneste eller tap for SUI under ulike forhold. 2. Langsiktig vekstprognose For langsiktig planlegging bruker systemet en standard årlig vekstrate på 5 %. Dette hjelper deg med å vurdere potensialet for å holde SUI under stabile markedsvekstscenarier. 3. Beregn investeringsavkastning Bare skriv inn investeringsbeløpet og forventet årlig vekstrate. Kalkulatoren kvantifiserer umiddelbart investeringsmålene dine og anslår den fremtidige verdien av SUI beholdningene dine. 4. Estimert verdi og avkastning Basert på dine opplysninger kan du umiddelbart se den forventede totale verdien av aktivaene og avkastningen på investeringen (ROI) over ulike tidsperioder, noe som gir datastøttet støtte for din beholdningsstrategi. Viktig: Dette er en scenariokalkulator, ikke en garantert prognose, og den bør ikke behandles som finansiell rådgivning.

Vanlige spørsmål (FAQ): Hva vil SUI være verdt om 2026? Basert på 5% satsen du har angitt, anslår denne kalkulatoren SUI til rundt 0.7996 USD i 2026. Dette er en scenarieprognose som oppdateres umiddelbart når du endrer inngangsprosenten. Det er ikke en garantert markedsprognose. Hvor mye vil $1 av SUI være verdt i 2030? Med din 5% innsats, 1 USD av SUI i dag forventes å bli omtrent 1.22 USD innen 2030. Dette beregnes ved å anvende den valgte renten på dagens pris over tid, så endring av inndataprosenten vil også endre 1 USD resultatet. Hvor mye vil 1 SUI være verdt om 2026? Ved å bruke 5% satsen du har angitt, er den forventede prisen for 1 SUI i 2026 er 0.7996 USD . Dette tallet er fullt ut avhengig av prosentandelen du har lagt inn, så det vil justeres når du endrer antagelsen. Hva blir verdien til SUI i 2040? For 2040 er resultatet en langsiktig projeksjon basert på den valgte 5% satsen. Med den forutsetningen SUI anslås det til omtrent 1.5831 USD i 2040. Fordi dette strekker seg over mange år, kan små endringer i innsatsprosenten skape svært forskjellige utfall – betrakt det som et hva om-scenario, ikke noe sikkert. SUI prisprognose i dag Dagens tall på denne siden er gjeldende referansepris ( 0.7996 USD ) pluss en prognose basert på din 5% innspill. Hvis du endrer inngangsprosenten, oppdateres den projiserte kurven umiddelbart, mens liveprisen forblir markedsoversikten. SUI prisprognose i morgen Morgendagens tall beregnes ved å utvide din 5% antagelse over et kortere tidsvindu fra dagens pris ( 0.7996 USD ). Den viste prognostiserte verdien ( 0.799709 USD ) vil endres hvis du justerer inngangsprosenten, fordi det er et scenario basert på den valgte renten – ikke en fast markedspris. SUI prisprognose neste 24 timer Det neste 24-timers estimatet er en kursbasert prognose som er beregnet ut fra din 5% innspill og gjeldende pris ( 0.7996 USD ). Den oppdateres dynamisk når du endrer inngangsprosenten og bør leses som et retningsgivende scenario, siden reelle intradagbevegelser kan være drevet av volatilitet og nyheter. SUI prisprognose de neste dagene De neste dagene fortsetter prognosen å anvende din 5% antagelse fremover fra 0.7996 USD . Resultatene (som 0.800366 USD ) er ment å vise hvordan den valgte renten utvikler seg over tid, og oppdateres umiddelbart når inngangsprosenten endres. SUI prisprognose 2030 Verdien for 2030 som vises, er resultatet av å anvende din 5% forutsetning over omtrent 4 år fra i dag. Med denne informasjonen beregner kalkulatoren 0.971918 USD i 2030. Endring av inndataprosenten endrer tallet for 2030 umiddelbart. Vil SUI gå opp eller ned neste gang? På kort sikt følger SUI ofte en blanding av markedssentiment, volatilitet og likviditet. Hvis momentumet forblir positivt, kan prisen stige; hvis volatiliteten øker eller risikoaversjonen vender tilbake, kan prisen falle. Hva er SUI spådommen for de neste 30 dagene? Basert på din 5% antagelse, anslår denne kalkulatoren SUI til rundt 0.802886 USD i løpet av de neste 30 dagene. 30-dagers tallet oppdateres dynamisk når inngangsprosenten eller markedsprisen endres, så behandle det som et hva-hvis-scenario snarere enn et garantert utfall, spesielt i perioder med høy volatilitet. Er SUI et godt kjøp om 2026? 5% prognoserer kalkulatoren SUI til rundt 0.7996 USD i 2026. Det sagt, bør ikke en prognose alene være avgjørende for beslutningen. Et mer balansert syn er å kombinere: Tekniske signaler: trendstyrke, volatilitet og risiko for nedgang fra historisk prisutvikling; Fundamentale forhold: økosystemaktivitet (brukere, transaksjoner, gebyrer), utviklermomentum og reelle etterspørselsdrivere; Markedsforhold: likviditetssykluser og bredere kryptosentiment. Om SUI er et «godt kjøp» i 2026 avhenger av dine antakelser og risikotoleranse. Ved å bruke scenariet dittprognoserer kalkulatoren SUI til rundti 2026. Det sagt, bør ikke en prognose alene være avgjørende for beslutningen. Et mer balansert syn er å kombinere: Hvis du vurderer å delta i 2026, bør du behandle prognosen som et hva-om-scenario, ikke som en garanti, og vurdere risikoen din deretter. Registrer deg nå