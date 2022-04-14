STRK (STRK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i STRK (STRK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

STRK (STRK) Informasjon Starknet is a permissionless, Validity-Rollup, also known as a zero-knowledge rollup (ZK rollup) for Ethereum. It operates as a Layer 2 (L2) blockchain, enabling any dApp to achieve massive scale for its computation without compromising on Ethereum’s composability and security. Offisiell nettside: https://starknet.io/ Teknisk dokument: https://starknet.io/docs/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xca14007eff0db1f8135f4c25b34de49ab0d42766 Kjøp STRK nå!

STRK (STRK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for STRK (STRK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 520.65M $ 520.65M $ 520.65M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 4.08B $ 4.08B $ 4.08B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.28B $ 1.28B $ 1.28B All-time high: $ 3.998 $ 3.998 $ 3.998 All-Time Low: $ 0.09690269162798996 $ 0.09690269162798996 $ 0.09690269162798996 Nåværende pris: $ 0.1277 $ 0.1277 $ 0.1277 Lær mer om STRK (STRK) pris

STRK (STRK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak STRK (STRK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STRK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STRK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STRKs tokenomics, kan du utforske STRK tokenets livepris!

Hvordan kjøpe STRK Interessert i å legge til STRK (STRK) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe STRK, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper STRK på MEXC nå!

STRK (STRK) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til STRK hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for STRK nå!

STRK prisforutsigelse Vil du vite hvor STRK kan være på vei? Vår STRK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se STRK tokenets prisforutsigelse nå!

