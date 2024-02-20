STRK

Starknet is a permissionless, Validity-Rollup, also known as a zero-knowledge rollup (ZK rollup) for Ethereum. It operates as a Layer 2 (L2) blockchain, enabling any dApp to achieve massive scale for its computation without compromising on Ethereum’s composability and security.

NavnSTRK

RangeringNo.122

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel0.0001%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.64%

Opplagsforsyning4,077,130,043.348971

Maksimal forsyning10,000,000,000

Total forsyning10,000,000,000

Opplagsforsyning0.4077%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high3.6618567668936515,2024-02-20

Laveste pris0.09690269162798996,2025-06-22

Offentlig blokkjedeSTARK

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

