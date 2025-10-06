Dagens StrikeBit AI livepris er 0.0134 USD. Spor prisoppdateringer for STRIKE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STRIKE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens StrikeBit AI livepris er 0.0134 USD. Spor prisoppdateringer for STRIKE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STRIKE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.01359
+4.13%1D
StrikeBit AI (STRIKE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-10-19 18:00:37 (UTC+8)

StrikeBit AI (STRIKE) Prisinformasjon (USD)

$ 0.01202
24 timer lav
$ 0.0136
24 timer høy

StrikeBit AI (STRIKE) sanntidsprisen er $ 0.0134. I løpet av de siste 24 timene har STRIKE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01202 og et toppnivå på $ 0.0136, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STRIKE er $ 0.04711552179324889, mens den rekordlave prisen er $ 0.01216602536876859.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STRIKE endret seg med +3.31% i løpet av den siste timen, +4.13% over 24 timer og -10.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

StrikeBit AI (STRIKE) Markedsinformasjon

$ 2.81M
$ 2.81M$ 2.81M

$ 57.88K
$ 57.88K$ 57.88K

$ 26.80M
$ 26.80M$ 26.80M

209.90M
209.90M 209.90M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

10.49%

BSC

Nåværende markedsverdi på StrikeBit AI er $ 2.81M, med et 24-timers handelsvolum på $ 57.88K. Den sirkulerende forsyningen på STRIKE er 209.90M, med en total tilgang på 2000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 26.80M.

StrikeBit AI (STRIKE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene StrikeBit AI for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000539+4.13%
30 dager$ +0.0034+34.00%
60 dager$ +0.0034+34.00%
90 dager$ +0.0034+34.00%
StrikeBit AI Prisendring i dag

I dag registrerte STRIKE en endring på $ +0.000539 (+4.13%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

StrikeBit AI 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0034 (+34.00%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

StrikeBit AI 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så STRIKE en endring på $ +0.0034 (+34.00%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

StrikeBit AI 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0034+34.00% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for StrikeBit AI (STRIKE)?

Sjekk ut StrikeBit AI Prishistorikk-siden nå.

Hva er StrikeBit AI (STRIKE)

StrikeBit is redefining crypto trading with the power of AI Agents. Platform enables users to launch customizable AI-driven agents that execute market strategies, analyze trends, and unlock profitable opportunities. From options and perpetual trading insights to a prediction marketplace designed for strategic bets, StrikeBit delivers a comprehensive ecosystem for traders. Whether you use your agents for advanced strategies or trade them for value, StrikeBit puts the future of AI-powered trading in your hands.

StrikeBit AI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere StrikeBit AI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk STRIKE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om StrikeBit AI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din StrikeBit AI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

StrikeBit AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil StrikeBit AI (STRIKE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine StrikeBit AI (STRIKE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for StrikeBit AI.

Sjekk StrikeBit AIprisprognosen nå!

StrikeBit AI (STRIKE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak StrikeBit AI (STRIKE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om STRIKE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe StrikeBit AI (STRIKE)

Leter du etter hvordan du kjøperStrikeBit AI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe StrikeBit AI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

STRIKE til lokale valutaer

StrikeBit AI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av StrikeBit AI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell StrikeBit AI nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om StrikeBit AI

Hvor mye er StrikeBit AI (STRIKE) verdt i dag?
Live STRIKE prisen i USD er 0.0134 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende STRIKE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på STRIKE til USD er $ 0.0134. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for StrikeBit AI?
Markedsverdien for STRIKE er $ 2.81M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av STRIKE?
Den sirkulerende forsyningen av STRIKE er 209.90M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSTRIKE ?
STRIKE oppnådde en ATH-pris på 0.04711552179324889 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på STRIKE?
STRIKE så en ATL-pris på 0.01216602536876859 USD.
Hva er handelsvolumet til STRIKE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for STRIKE er $ 57.88K USD.
Vil STRIKE gå høyere i år?
STRIKE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut STRIKE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-10-19 18:00:37 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

