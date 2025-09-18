Dagens Strawberry AI livepris er 0.05432 USD. Spor prisoppdateringer for STRAWBERRYAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STRAWBERRYAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Strawberry AI livepris er 0.05432 USD. Spor prisoppdateringer for STRAWBERRYAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STRAWBERRYAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om STRAWBERRYAI

STRAWBERRYAI Prisinformasjon

STRAWBERRYAI teknisk dokument

STRAWBERRYAI Offisiell nettside

STRAWBERRYAI tokenomics

STRAWBERRYAI Prisprognose

STRAWBERRYAI-historikk

STRAWBERRYAI Kjøpeguide

STRAWBERRYAI-til-fiat-valutakonverter

STRAWBERRYAI Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Strawberry AI Logo

Strawberry AI Pris(STRAWBERRYAI)

1 STRAWBERRYAI til USD livepris:

$0.05301
$0.05301$0.05301
+0.17%1D
USD
Strawberry AI (STRAWBERRYAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:13:16 (UTC+8)

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.05185
$ 0.05185$ 0.05185
24 timer lav
$ 0.075
$ 0.075$ 0.075
24 timer høy

$ 0.05185
$ 0.05185$ 0.05185

$ 0.075
$ 0.075$ 0.075

$ 0.545890504382729
$ 0.545890504382729$ 0.545890504382729

$ 0.000053408383833725
$ 0.000053408383833725$ 0.000053408383833725

-0.52%

+0.17%

-20.33%

-20.33%

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) sanntidsprisen er $ 0.05432. I løpet av de siste 24 timene har STRAWBERRYAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.05185 og et toppnivå på $ 0.075, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STRAWBERRYAI er $ 0.545890504382729, mens den rekordlave prisen er $ 0.000053408383833725.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STRAWBERRYAI endret seg med -0.52% i løpet av den siste timen, +0.17% over 24 timer og -20.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) Markedsinformasjon

No.1374

$ 5.43M
$ 5.43M$ 5.43M

$ 18.61K
$ 18.61K$ 18.61K

$ 5.43M
$ 5.43M$ 5.43M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på Strawberry AI er $ 5.43M, med et 24-timers handelsvolum på $ 18.61K. Den sirkulerende forsyningen på STRAWBERRYAI er 100.00M, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.43M.

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Strawberry AI for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00009+0.17%
30 dager$ -0.03834-41.38%
60 dager$ -0.03293-37.75%
90 dager$ +0.02357+76.65%
Strawberry AI Prisendring i dag

I dag registrerte STRAWBERRYAI en endring på $ +0.00009 (+0.17%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Strawberry AI 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.03834 (-41.38%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Strawberry AI 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så STRAWBERRYAI en endring på $ -0.03293 (-37.75%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Strawberry AI 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.02357+76.65% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Strawberry AI (STRAWBERRYAI)?

Sjekk ut Strawberry AI Prishistorikk-siden nå.

Hva er Strawberry AI (STRAWBERRYAI)

Strawberry AI is an advanced AI-powered, crypto-centric search engine. It is multi-modal by default and a primitive towards artificial general intelligence (AGI)

Strawberry AI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Strawberry AI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk STRAWBERRYAI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Strawberry AI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Strawberry AI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Strawberry AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Strawberry AI (STRAWBERRYAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Strawberry AI (STRAWBERRYAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Strawberry AI.

Sjekk Strawberry AIprisprognosen nå!

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Strawberry AI (STRAWBERRYAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om STRAWBERRYAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Strawberry AI (STRAWBERRYAI)

Leter du etter hvordan du kjøperStrawberry AI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Strawberry AI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

STRAWBERRYAI til lokale valutaer

1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til VND
1,429.4308
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til AUD
A$0.0820232
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til GBP
0.0401968
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til EUR
0.046172
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til USD
$0.05432
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til MYR
RM0.228144
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til TRY
2.2477616
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til JPY
¥7.98504
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til ARS
ARS$80.1176544
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til RUB
4.53572
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til INR
4.7839624
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til IDR
Rp905.3329712
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til KRW
75.8654848
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til PHP
3.0984128
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til EGP
￡E.2.6165944
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til BRL
R$0.2889824
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til CAD
C$0.0744184
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til BDT
6.6129168
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til NGN
81.1953632
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til COP
$210.5421472
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til ZAR
R.0.9408224
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til UAH
2.2445024
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til TZS
T.Sh.134.4550368
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til VES
Bs8.85416
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til CLP
$51.8756
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til PKR
Rs15.4181888
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til KZT
29.4093912
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til THB
฿1.7279192
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til TWD
NT$1.6420936
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til AED
د.إ0.1993544
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til CHF
Fr0.0429128
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til HKD
HK$0.4220664
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til AMD
֏20.788264
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til MAD
.د.م0.4899664
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til MXN
$0.9984016
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til SAR
ريال0.2037
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til ETB
Br7.7987224
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til KES
KSh7.0170576
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til JOD
د.أ0.03851288
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til PLN
0.1966384
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til RON
лв0.2341192
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til SEK
kr0.5111512
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til BGN
лв0.0901712
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til HUF
Ft18.0521656
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til CZK
1.1227944
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til KWD
د.ك0.0165676
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til ILS
0.1808856
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til BOB
Bs0.3753512
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til AZN
0.092344
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til TJS
SM0.5084352
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til GEL
0.146664
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til AOA
Kz49.5164824
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til BHD
.د.ب0.02047864
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til BMD
$0.05432
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til DKK
kr0.344932
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til HNL
L1.4237272
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til MUR
2.4628688
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til NAD
$0.942452
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til NOK
kr0.5399408
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til NZD
$0.092344
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til PAB
B/.0.05432
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til PGK
K0.2270576
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til QAR
ر.ق0.1971816
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til RSD
дин.5.4162472
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til UZS
soʻm670.6167944
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til ALL
L4.4792272
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til ANG
ƒ0.0972328
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til AWG
ƒ0.097776
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til BBD
$0.10864
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til BAM
KM0.0901712
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til BIF
Fr162.1452
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til BND
$0.0695296
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til BSD
$0.05432
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til JMD
$8.7134712
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til KHR
218.1523792
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til KMF
Fr22.70576
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til LAK
1,180.8695416
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til LKR
Rs16.4307136
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til MDL
L0.89628
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til MGA
Ar240.3535064
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til MOP
P0.4351032
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til MVR
0.831096
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til MWK
MK94.3054952
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til MZN
MT3.471048
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til NPR
Rs7.6547744
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til PYG
387.95344
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til RWF
Fr78.70968
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til SBD
$0.445424
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til SCR
0.7784056
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til SRD
$2.0690488
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til SVC
$0.4753
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til SZL
L0.942452
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til TMT
m0.19012
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til TND
د.ت0.1580712
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til TTD
$0.3677464
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til UGX
Sh190.55456
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til XAF
Fr30.31056
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til XCD
$0.146664
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til XOF
Fr30.31056
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til XPF
Fr5.48632
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til BWP
P0.7235424
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til BZD
$0.1091832
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til CVE
$5.0941296
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til DJF
Fr9.61464
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til DOP
$3.3689264
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til DZD
د.ج7.037156
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til FJD
$0.12222
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til GNF
Fr472.3124
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til GTQ
Q0.4160912
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til GYD
$11.3686328
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) til ISK
kr6.57272

Strawberry AI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Strawberry AI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Strawberry AI nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Strawberry AI

Hvor mye er Strawberry AI (STRAWBERRYAI) verdt i dag?
Live STRAWBERRYAI prisen i USD er 0.05432 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende STRAWBERRYAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på STRAWBERRYAI til USD er $ 0.05432. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Strawberry AI?
Markedsverdien for STRAWBERRYAI er $ 5.43M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av STRAWBERRYAI?
Den sirkulerende forsyningen av STRAWBERRYAI er 100.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSTRAWBERRYAI ?
STRAWBERRYAI oppnådde en ATH-pris på 0.545890504382729 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på STRAWBERRYAI?
STRAWBERRYAI så en ATL-pris på 0.000053408383833725 USD.
Hva er handelsvolumet til STRAWBERRYAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for STRAWBERRYAI er $ 18.61K USD.
Vil STRAWBERRYAI gå høyere i år?
STRAWBERRYAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut STRAWBERRYAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:13:16 (UTC+8)

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

STRAWBERRYAI-til-USD-kalkulator

Beløp

STRAWBERRYAI
STRAWBERRYAI
USD
USD

1 STRAWBERRYAI = 0.05432 USD

Handle STRAWBERRYAI

STRAWBERRYAIUSDT
$0.05301
$0.05301$0.05301
+0.17%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker