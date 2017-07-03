STORJ (STORJ) tokenomics Oppdag viktig innsikt i STORJ (STORJ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

STORJ (STORJ) Informasjon Storj is a protocol that creates a distributed network for the formation and execution of storage contracts between peers. The Storj protocol enables peers on the network to negotiate contracts, transfer data, verify the integrity and availability of remote data, retrieve data, and pay other nodes. Each peer is an autonomous agent, capable of performing these actions without signiﬁcant human interaction. Many of the basic tools for these interactions are described in this Full protocol documentation can be found elsewhere. Offisiell nettside: https://storj.io/ Teknisk dokument: https://storj.io/storj.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/Storj Kjøp STORJ nå!

STORJ (STORJ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for STORJ (STORJ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 102.56M $ 102.56M $ 102.56M Total forsyning: $ 425.00M $ 425.00M $ 425.00M Sirkulerende forsyning: $ 418.97M $ 418.97M $ 418.97M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 104.04M $ 104.04M $ 104.04M All-time high: $ 3.8268 $ 3.8268 $ 3.8268 All-Time Low: $ 0.0483529328365 $ 0.0483529328365 $ 0.0483529328365 Nåværende pris: $ 0.2448 $ 0.2448 $ 0.2448 Lær mer om STORJ (STORJ) pris

STORJ (STORJ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak STORJ (STORJ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STORJ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STORJ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STORJs tokenomics, kan du utforske STORJ tokenets livepris!

Hvordan kjøpe STORJ Interessert i å legge til STORJ (STORJ) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe STORJ, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper STORJ på MEXC nå!

STORJ (STORJ) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til STORJ hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for STORJ nå!

STORJ prisforutsigelse Vil du vite hvor STORJ kan være på vei? Vår STORJ prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se STORJ tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!