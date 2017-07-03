Dagens STORJ livepris er 0.2537 USD. Spor prisoppdateringer for STORJ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STORJ pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens STORJ livepris er 0.2537 USD. Spor prisoppdateringer for STORJ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STORJ pristrenden enkelt hos MEXC nå.

STORJ Pris(STORJ)

1 STORJ til USD livepris:

$0.2537
-0.50%1D
USD
STORJ (STORJ) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:29:45 (UTC+8)

STORJ (STORJ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.2523
24 timer lav
$ 0.2672
24 timer høy

$ 0.2523
$ 0.2672
$ 3.90788278
$ 0.0483529328365
0.00%

-0.50%

-5.41%

-5.41%

STORJ (STORJ) sanntidsprisen er $ 0.2537. I løpet av de siste 24 timene har STORJ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.2523 og et toppnivå på $ 0.2672, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STORJ er $ 3.90788278, mens den rekordlave prisen er $ 0.0483529328365.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STORJ endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -0.50% over 24 timer og -5.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

STORJ (STORJ) Markedsinformasjon

No.364

$ 106.29M
$ 225.94K
$ 107.82M
418.97M
424,999,998.00000113
2017-07-03 00:00:00

$ 0.4097
ETH

Nåværende markedsverdi på STORJ er $ 106.29M, med et 24-timers handelsvolum på $ 225.94K. Den sirkulerende forsyningen på STORJ er 418.97M, med en total tilgang på 424999998.00000113. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 107.82M.

STORJ (STORJ) Prishistorikk USD

Spor prisendringene STORJ for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.001275-0.50%
30 dager$ -0.0101-3.83%
60 dager$ -0.0624-19.75%
90 dager$ +0.0214+9.21%
STORJ Prisendring i dag

I dag registrerte STORJ en endring på $ -0.001275 (-0.50%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

STORJ 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0101 (-3.83%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

STORJ 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så STORJ en endring på $ -0.0624 (-19.75%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

STORJ 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0214+9.21% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for STORJ (STORJ)?

Sjekk ut STORJ Prishistorikk-siden nå.

Hva er STORJ (STORJ)

Storj is a protocol that creates a distributed network for the formation and execution of storage contracts between peers. The Storj protocol enables peers on the network to negotiate contracts, transfer data, verify the integrity and availability of remote data, retrieve data, and pay other nodes. Each peer is an autonomous agent, capable of performing these actions without signiﬁcant human interaction. Many of the basic tools for these interactions are described in this Full protocol documentation can be found elsewhere.

STORJ er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere STORJ investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk STORJ Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om STORJ på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din STORJ kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

STORJ Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil STORJ (STORJ) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine STORJ (STORJ) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for STORJ.

Sjekk STORJprisprognosen nå!

STORJ (STORJ) tokenomics

Å forstå tokenomics bak STORJ (STORJ) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om STORJ tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe STORJ (STORJ)

Leter du etter hvordan du kjøperSTORJ? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe STORJ på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

STORJ til lokale valutaer

1 STORJ(STORJ) til VND
6,676.1155
1 STORJ(STORJ) til AUD
A$0.383087
1 STORJ(STORJ) til GBP
0.187738
1 STORJ(STORJ) til EUR
0.215645
1 STORJ(STORJ) til USD
$0.2537
1 STORJ(STORJ) til MYR
RM1.06554
1 STORJ(STORJ) til TRY
10.498106
1 STORJ(STORJ) til JPY
¥37.2939
1 STORJ(STORJ) til ARS
ARS$374.187204
1 STORJ(STORJ) til RUB
21.18395
1 STORJ(STORJ) til INR
22.345896
1 STORJ(STORJ) til IDR
Rp4,228.331642
1 STORJ(STORJ) til KRW
354.327568
1 STORJ(STORJ) til PHP
14.468511
1 STORJ(STORJ) til EGP
￡E.12.218192
1 STORJ(STORJ) til BRL
R$1.347147
1 STORJ(STORJ) til CAD
C$0.347569
1 STORJ(STORJ) til BDT
30.885438
1 STORJ(STORJ) til NGN
379.220612
1 STORJ(STORJ) til COP
$991.015625
1 STORJ(STORJ) til ZAR
R.4.394084
1 STORJ(STORJ) til UAH
10.482884
1 STORJ(STORJ) til TZS
T.Sh.627.968388
1 STORJ(STORJ) til VES
Bs41.3531
1 STORJ(STORJ) til CLP
$242.2835
1 STORJ(STORJ) til PKR
Rs72.010208
1 STORJ(STORJ) til KZT
137.355717
1 STORJ(STORJ) til THB
฿8.06766
1 STORJ(STORJ) til TWD
NT$7.669351
1 STORJ(STORJ) til AED
د.إ0.931079
1 STORJ(STORJ) til CHF
Fr0.200423
1 STORJ(STORJ) til HKD
HK$1.971249
1 STORJ(STORJ) til AMD
֏97.09099
1 STORJ(STORJ) til MAD
.د.م2.288374
1 STORJ(STORJ) til MXN
$4.665543
1 STORJ(STORJ) til SAR
ريال0.951375
1 STORJ(STORJ) til ETB
Br36.423709
1 STORJ(STORJ) til KES
KSh32.772966
1 STORJ(STORJ) til JOD
د.أ0.1798733
1 STORJ(STORJ) til PLN
0.918394
1 STORJ(STORJ) til RON
лв1.093447
1 STORJ(STORJ) til SEK
kr2.387317
1 STORJ(STORJ) til BGN
лв0.421142
1 STORJ(STORJ) til HUF
Ft84.284214
1 STORJ(STORJ) til CZK
5.246516
1 STORJ(STORJ) til KWD
د.ك0.0773785
1 STORJ(STORJ) til ILS
0.844821
1 STORJ(STORJ) til BOB
Bs1.753067
1 STORJ(STORJ) til AZN
0.43129
1 STORJ(STORJ) til TJS
SM2.374632
1 STORJ(STORJ) til GEL
0.68499
1 STORJ(STORJ) til AOA
Kz231.265309
1 STORJ(STORJ) til BHD
.د.ب0.0956449
1 STORJ(STORJ) til BMD
$0.2537
1 STORJ(STORJ) til DKK
kr1.610995
1 STORJ(STORJ) til HNL
L6.649477
1 STORJ(STORJ) til MUR
11.502758
1 STORJ(STORJ) til NAD
$4.401695
1 STORJ(STORJ) til NOK
kr2.521778
1 STORJ(STORJ) til NZD
$0.43129
1 STORJ(STORJ) til PAB
B/.0.2537
1 STORJ(STORJ) til PGK
K1.060466
1 STORJ(STORJ) til QAR
ر.ق0.920931
1 STORJ(STORJ) til RSD
дин.25.301501
1 STORJ(STORJ) til UZS
soʻm3,132.096479
1 STORJ(STORJ) til ALL
L20.920102
1 STORJ(STORJ) til ANG
ƒ0.454123
1 STORJ(STORJ) til AWG
ƒ0.45666
1 STORJ(STORJ) til BBD
$0.5074
1 STORJ(STORJ) til BAM
KM0.421142
1 STORJ(STORJ) til BIF
Fr757.2945
1 STORJ(STORJ) til BND
$0.324736
1 STORJ(STORJ) til BSD
$0.2537
1 STORJ(STORJ) til JMD
$40.696017
1 STORJ(STORJ) til KHR
1,018.874422
1 STORJ(STORJ) til KMF
Fr106.0466
1 STORJ(STORJ) til LAK
5,515.217281
1 STORJ(STORJ) til LKR
Rs76.739176
1 STORJ(STORJ) til MDL
L4.18605
1 STORJ(STORJ) til MGA
Ar1,122.564149
1 STORJ(STORJ) til MOP
P2.032137
1 STORJ(STORJ) til MVR
3.88161
1 STORJ(STORJ) til MWK
MK440.451107
1 STORJ(STORJ) til MZN
MT16.21143
1 STORJ(STORJ) til NPR
Rs35.751404
1 STORJ(STORJ) til PYG
1,811.9254
1 STORJ(STORJ) til RWF
Fr367.6113
1 STORJ(STORJ) til SBD
$2.08034
1 STORJ(STORJ) til SCR
3.635521
1 STORJ(STORJ) til SRD
$9.663433
1 STORJ(STORJ) til SVC
$2.219875
1 STORJ(STORJ) til SZL
L4.401695
1 STORJ(STORJ) til TMT
m0.88795
1 STORJ(STORJ) til TND
د.ت0.738267
1 STORJ(STORJ) til TTD
$1.717549
1 STORJ(STORJ) til UGX
Sh889.9796
1 STORJ(STORJ) til XAF
Fr141.5646
1 STORJ(STORJ) til XCD
$0.68499
1 STORJ(STORJ) til XOF
Fr141.5646
1 STORJ(STORJ) til XPF
Fr25.6237
1 STORJ(STORJ) til BWP
P3.379284
1 STORJ(STORJ) til BZD
$0.509937
1 STORJ(STORJ) til CVE
$23.791986
1 STORJ(STORJ) til DJF
Fr44.9049
1 STORJ(STORJ) til DOP
$15.734474
1 STORJ(STORJ) til DZD
د.ج32.869372
1 STORJ(STORJ) til FJD
$0.570825
1 STORJ(STORJ) til GNF
Fr2,205.9215
1 STORJ(STORJ) til GTQ
Q1.943342
1 STORJ(STORJ) til GYD
$53.096873
1 STORJ(STORJ) til ISK
kr30.6977

STORJ Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av STORJ, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell STORJ nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om STORJ

Hvor mye er STORJ (STORJ) verdt i dag?
Live STORJ prisen i USD er 0.2537 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende STORJ-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på STORJ til USD er $ 0.2537. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for STORJ?
Markedsverdien for STORJ er $ 106.29M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av STORJ?
Den sirkulerende forsyningen av STORJ er 418.97M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSTORJ ?
STORJ oppnådde en ATH-pris på 3.90788278 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på STORJ?
STORJ så en ATL-pris på 0.0483529328365 USD.
Hva er handelsvolumet til STORJ?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for STORJ er $ 225.94K USD.
Vil STORJ gå høyere i år?
STORJ kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut STORJ prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:29:45 (UTC+8)

STORJ (STORJ) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

