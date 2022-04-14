STEPN (STEPN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i STEPN (STEPN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

STEPN (STEPN) Informasjon STEPN is a Web3 lifestyle app with inbuilt Game-Fi and Social-Fi elements. STEPN is built around an essential daily activity for most people – moving around. We are the first project to effectively bring to life a functioning move&earn concept, finishing 4th out of 500+ projects at the Solana Ignition Hackathon 2021. Users equip themselves with NFTs in the form of Sneakers. By walking, jogging, or running outdoors, users will earn game currency, which can either be used in-game, or cashed out for profit. With Game-Fi, STEPN aims to nudge millions toward a healthier lifestyle, combat climate change and connect the public to Web 3.0, all while simultaneously hinging on it’s Social-Fi aspect to build a long-lasting platform fostering user generated Web 3.0 content. Offisiell nettside: https://www.stepn.com/ Teknisk dokument: https://whitepaper.stepn.com/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/7i5KKsX2weiTkry7jA4ZwSuXGhs5eJBEjY8vVxR4pfRx Kjøp STEPN nå!

STEPN (STEPN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for STEPN (STEPN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 125.58M $ 125.58M $ 125.58M Total forsyning: $ 5.07B $ 5.07B $ 5.07B Sirkulerende forsyning: $ 3.11B $ 3.11B $ 3.11B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 204.78M $ 204.78M $ 204.78M All-time high: $ 4.1717 $ 4.1717 $ 4.1717 All-Time Low: $ 0.03685184240577667 $ 0.03685184240577667 $ 0.03685184240577667 Nåværende pris: $ 0.04036 $ 0.04036 $ 0.04036 Lær mer om STEPN (STEPN) pris

STEPN (STEPN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak STEPN (STEPN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STEPN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STEPN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STEPNs tokenomics, kan du utforske STEPN tokenets livepris!

Hvordan kjøpe STEPN Interessert i å legge til STEPN (STEPN) i porteføljen din?

STEPN (STEPN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til STEPN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

STEPN prisforutsigelse Vil du vite hvor STEPN kan være på vei? Vår STEPN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

