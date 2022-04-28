STEPN

STEPN is a Web3 lifestyle app with inbuilt Game-Fi and Social-Fi elements. STEPN is built around an essential daily activity for most people – moving around. We are the first project to effectively bring to life a functioning move&earn concept, finishing 4th out of 500+ projects at the Solana Ignition Hackathon 2021. Users equip themselves with NFTs in the form of Sneakers. By walking, jogging, or running outdoors, users will earn game currency, which can either be used in-game, or cashed out for profit. With Game-Fi, STEPN aims to nudge millions toward a healthier lifestyle, combat climate change and connect the public to Web 3.0, all while simultaneously hinging on it’s Social-Fi aspect to build a long-lasting platform fostering user generated Web 3.0 content.

NavnSTEPN

RangeringNo.322

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.36%

Opplagsforsyning3,111,400,155.102167

Maksimal forsyning0

Total forsyning5,073,850,155.102167

Opplagsforsyning%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high4.114427206028121,2022-04-28

Laveste pris0.03621538676976791,2025-09-25

Offentlig blokkjedeBSC

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

