Dagens STEPN livepris er 0.04177 USD. Spor prisoppdateringer for STEPN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STEPN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

STEPN Pris(STEPN)

1 STEPN til USD livepris:

$0.04165
-0.92%1D
USD
STEPN (STEPN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:12:53 (UTC+8)

STEPN (STEPN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.04164
24 timer lav
$ 0.04429
24 timer høy

$ 0.04164
$ 0.04429
$ 4.114427206028121
$ 0.03685184240577667
-0.77%

-0.91%

-6.31%

-6.31%

STEPN (STEPN) sanntidsprisen er $ 0.04177. I løpet av de siste 24 timene har STEPN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04164 og et toppnivå på $ 0.04429, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STEPN er $ 4.114427206028121, mens den rekordlave prisen er $ 0.03685184240577667.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STEPN endret seg med -0.77% i løpet av den siste timen, -0.91% over 24 timer og -6.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

STEPN (STEPN) Markedsinformasjon

No.308

$ 129.93M
$ 1.27M
$ 211.95M
3.11B
5,074,252,278.182309
BSC

Nåværende markedsverdi på STEPN er $ 129.93M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.27M. Den sirkulerende forsyningen på STEPN er 3.11B, med en total tilgang på 5074252278.182309. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 211.95M.

STEPN (STEPN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene STEPN for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0003867-0.91%
30 dager$ -0.00031-0.74%
60 dager$ -0.01521-26.70%
90 dager$ +0.0003+0.72%
STEPN Prisendring i dag

I dag registrerte STEPN en endring på $ -0.0003867 (-0.91%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

STEPN 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00031 (-0.74%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

STEPN 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så STEPN en endring på $ -0.01521 (-26.70%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

STEPN 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0003+0.72% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for STEPN (STEPN)?

Sjekk ut STEPN Prishistorikk-siden nå.

Hva er STEPN (STEPN)

STEPN is a Web3 lifestyle app with inbuilt Game-Fi and Social-Fi elements. STEPN is built around an essential daily activity for most people – moving around. We are the first project to effectively bring to life a functioning move&earn concept, finishing 4th out of 500+ projects at the Solana Ignition Hackathon 2021. Users equip themselves with NFTs in the form of Sneakers. By walking, jogging, or running outdoors, users will earn game currency, which can either be used in-game, or cashed out for profit. With Game-Fi, STEPN aims to nudge millions toward a healthier lifestyle, combat climate change and connect the public to Web 3.0, all while simultaneously hinging on it’s Social-Fi aspect to build a long-lasting platform fostering user generated Web 3.0 content.

STEPN er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere STEPN investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk STEPN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om STEPN på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din STEPN kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

STEPN Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil STEPN (STEPN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine STEPN (STEPN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for STEPN.

Sjekk STEPNprisprognosen nå!

STEPN (STEPN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak STEPN (STEPN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om STEPN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe STEPN (STEPN)

Leter du etter hvordan du kjøperSTEPN? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe STEPN på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

STEPN til lokale valutaer

1 STEPN(STEPN) til VND
1,099.17755
1 STEPN(STEPN) til AUD
A$0.0630727
1 STEPN(STEPN) til GBP
0.0309098
1 STEPN(STEPN) til EUR
0.0355045
1 STEPN(STEPN) til USD
$0.04177
1 STEPN(STEPN) til MYR
RM0.175434
1 STEPN(STEPN) til TRY
1.7284426
1 STEPN(STEPN) til JPY
¥6.14019
1 STEPN(STEPN) til ARS
ARS$61.6074084
1 STEPN(STEPN) til RUB
3.487795
1 STEPN(STEPN) til INR
3.6786839
1 STEPN(STEPN) til IDR
Rp696.1663882
1 STEPN(STEPN) til KRW
58.3376528
1 STEPN(STEPN) til PHP
2.3825608
1 STEPN(STEPN) til EGP
￡E.2.0120609
1 STEPN(STEPN) til BRL
R$0.2222164
1 STEPN(STEPN) til CAD
C$0.0572249
1 STEPN(STEPN) til BDT
5.0850798
1 STEPN(STEPN) til NGN
62.4361252
1 STEPN(STEPN) til COP
$161.8988492
1 STEPN(STEPN) til ZAR
R.0.7234564
1 STEPN(STEPN) til UAH
1.7259364
1 STEPN(STEPN) til TZS
T.Sh.103.3907748
1 STEPN(STEPN) til VES
Bs6.80851
1 STEPN(STEPN) til CLP
$39.89035
1 STEPN(STEPN) til PKR
Rs11.8559968
1 STEPN(STEPN) til KZT
22.6146957
1 STEPN(STEPN) til THB
฿1.3287037
1 STEPN(STEPN) til TWD
NT$1.2627071
1 STEPN(STEPN) til AED
د.إ0.1532959
1 STEPN(STEPN) til CHF
Fr0.0329983
1 STEPN(STEPN) til HKD
HK$0.3245529
1 STEPN(STEPN) til AMD
֏15.985379
1 STEPN(STEPN) til MAD
.د.م0.3767654
1 STEPN(STEPN) til MXN
$0.7677326
1 STEPN(STEPN) til SAR
ريال0.1566375
1 STEPN(STEPN) til ETB
Br5.9969189
1 STEPN(STEPN) til KES
KSh5.3958486
1 STEPN(STEPN) til JOD
د.أ0.02961493
1 STEPN(STEPN) til PLN
0.1512074
1 STEPN(STEPN) til RON
лв0.1800287
1 STEPN(STEPN) til SEK
kr0.3930557
1 STEPN(STEPN) til BGN
лв0.0693382
1 STEPN(STEPN) til HUF
Ft13.8814241
1 STEPN(STEPN) til CZK
0.8633859
1 STEPN(STEPN) til KWD
د.ك0.01273985
1 STEPN(STEPN) til ILS
0.1390941
1 STEPN(STEPN) til BOB
Bs0.2886307
1 STEPN(STEPN) til AZN
0.071009
1 STEPN(STEPN) til TJS
SM0.3909672
1 STEPN(STEPN) til GEL
0.112779
1 STEPN(STEPN) til AOA
Kz38.0762789
1 STEPN(STEPN) til BHD
.د.ب0.01574729
1 STEPN(STEPN) til BMD
$0.04177
1 STEPN(STEPN) til DKK
kr0.2652395
1 STEPN(STEPN) til HNL
L1.0947917
1 STEPN(STEPN) til MUR
1.8938518
1 STEPN(STEPN) til NAD
$0.7247095
1 STEPN(STEPN) til NOK
kr0.4151938
1 STEPN(STEPN) til NZD
$0.071009
1 STEPN(STEPN) til PAB
B/.0.04177
1 STEPN(STEPN) til PGK
K0.1745986
1 STEPN(STEPN) til QAR
ر.ق0.1516251
1 STEPN(STEPN) til RSD
дин.4.1648867
1 STEPN(STEPN) til UZS
soʻm515.6786359
1 STEPN(STEPN) til ALL
L3.4443542
1 STEPN(STEPN) til ANG
ƒ0.0747683
1 STEPN(STEPN) til AWG
ƒ0.075186
1 STEPN(STEPN) til BBD
$0.08354
1 STEPN(STEPN) til BAM
KM0.0693382
1 STEPN(STEPN) til BIF
Fr124.68345
1 STEPN(STEPN) til BND
$0.0534656
1 STEPN(STEPN) til BSD
$0.04177
1 STEPN(STEPN) til JMD
$6.7003257
1 STEPN(STEPN) til KHR
167.7508262
1 STEPN(STEPN) til KMF
Fr17.45986
1 STEPN(STEPN) til LAK
908.0434601
1 STEPN(STEPN) til LKR
Rs12.6345896
1 STEPN(STEPN) til MDL
L0.689205
1 STEPN(STEPN) til MGA
Ar184.8226429
1 STEPN(STEPN) til MOP
P0.3345777
1 STEPN(STEPN) til MVR
0.639081
1 STEPN(STEPN) til MWK
MK72.5173147
1 STEPN(STEPN) til MZN
MT2.669103
1 STEPN(STEPN) til NPR
Rs5.8862284
1 STEPN(STEPN) til PYG
298.32134
1 STEPN(STEPN) til RWF
Fr60.52473
1 STEPN(STEPN) til SBD
$0.342514
1 STEPN(STEPN) til SCR
0.5985641
1 STEPN(STEPN) til SRD
$1.5910193
1 STEPN(STEPN) til SVC
$0.3654875
1 STEPN(STEPN) til SZL
L0.7247095
1 STEPN(STEPN) til TMT
m0.146195
1 STEPN(STEPN) til TND
د.ت0.1215507
1 STEPN(STEPN) til TTD
$0.2827829
1 STEPN(STEPN) til UGX
Sh146.52916
1 STEPN(STEPN) til XAF
Fr23.30766
1 STEPN(STEPN) til XCD
$0.112779
1 STEPN(STEPN) til XOF
Fr23.30766
1 STEPN(STEPN) til XPF
Fr4.21877
1 STEPN(STEPN) til BWP
P0.5563764
1 STEPN(STEPN) til BZD
$0.0839577
1 STEPN(STEPN) til CVE
$3.9171906
1 STEPN(STEPN) til DJF
Fr7.39329
1 STEPN(STEPN) til DOP
$2.5905754
1 STEPN(STEPN) til DZD
د.ج5.4113035
1 STEPN(STEPN) til FJD
$0.0939825
1 STEPN(STEPN) til GNF
Fr363.19015
1 STEPN(STEPN) til GTQ
Q0.3199582
1 STEPN(STEPN) til GYD
$8.7420433
1 STEPN(STEPN) til ISK
kr5.05417

STEPN Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av STEPN, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell STEPN nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om STEPN

Hvor mye er STEPN (STEPN) verdt i dag?
Live STEPN prisen i USD er 0.04177 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende STEPN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på STEPN til USD er $ 0.04177. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for STEPN?
Markedsverdien for STEPN er $ 129.93M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av STEPN?
Den sirkulerende forsyningen av STEPN er 3.11B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSTEPN ?
STEPN oppnådde en ATH-pris på 4.114427206028121 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på STEPN?
STEPN så en ATL-pris på 0.03685184240577667 USD.
Hva er handelsvolumet til STEPN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for STEPN er $ 1.27M USD.
Vil STEPN gå høyere i år?
STEPN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut STEPN prisprognosen for en mer grundig analyse.
STEPN (STEPN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

