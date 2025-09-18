Hva er STEPN (STEPN)

STEPN is a Web3 lifestyle app with inbuilt Game-Fi and Social-Fi elements. STEPN is built around an essential daily activity for most people – moving around. We are the first project to effectively bring to life a functioning move&earn concept, finishing 4th out of 500+ projects at the Solana Ignition Hackathon 2021. Users equip themselves with NFTs in the form of Sneakers. By walking, jogging, or running outdoors, users will earn game currency, which can either be used in-game, or cashed out for profit. With Game-Fi, STEPN aims to nudge millions toward a healthier lifestyle, combat climate change and connect the public to Web 3.0, all while simultaneously hinging on it’s Social-Fi aspect to build a long-lasting platform fostering user generated Web 3.0 content.

STEPN (STEPN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak STEPN (STEPN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om STEPN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om STEPN Hvor mye er STEPN (STEPN) verdt i dag? Live STEPN prisen i USD er 0.04177 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende STEPN-til-USD-pris? $ 0.04177 . Sjekk ut Den nåværende prisen på STEPN til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for STEPN? Markedsverdien for STEPN er $ 129.93M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av STEPN? Den sirkulerende forsyningen av STEPN er 3.11B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSTEPN ? STEPN oppnådde en ATH-pris på 4.114427206028121 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på STEPN? STEPN så en ATL-pris på 0.03685184240577667 USD . Hva er handelsvolumet til STEPN? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for STEPN er $ 1.27M USD . Vil STEPN gå høyere i år? STEPN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut STEPN prisprognosen for en mer grundig analyse.

STEPN (STEPN) Viktige bransjeoppdateringer

