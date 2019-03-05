Hva er AnkrNetwork (ANKR)

Ankr is a distributed computing platform that uses idle computing power from data centers, PCs and edge devices. Its computing power market unlocks the cloud-based sharing economy, bringing great convenience and benefits to suppliers and users. Ankr uses containers, Kubernetes, blockchain and trusted hardware to bring users a cheaper, safer and better-performing cloud. The Ankr team includes a number of consecutive entrepreneurs and senior engineers. It reached a strategic strategic cooperation with large technology companies SAP, Telefonica and DigitalOcean, which will further expand the application.

AnkrNetwork er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere AnkrNetwork investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk ANKR Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om AnkrNetwork på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din AnkrNetwork kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

AnkrNetwork Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil AnkrNetwork (ANKR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine AnkrNetwork (ANKR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for AnkrNetwork.

Sjekk AnkrNetworkprisprognosen nå!

AnkrNetwork (ANKR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak AnkrNetwork (ANKR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ANKR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe AnkrNetwork (ANKR)

Leter du etter hvordan du kjøperAnkrNetwork? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe AnkrNetwork på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ANKR til lokale valutaer

Prøv konverting

AnkrNetwork Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av AnkrNetwork, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om AnkrNetwork Hvor mye er AnkrNetwork (ANKR) verdt i dag? Live ANKR prisen i USD er 0.01493 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende ANKR-til-USD-pris? $ 0.01493 . Sjekk ut Den nåværende prisen på ANKR til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for AnkrNetwork? Markedsverdien for ANKR er $ 149.30M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av ANKR? Den sirkulerende forsyningen av ANKR er 10.00B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forANKR ? ANKR oppnådde en ATH-pris på 0.22517936 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på ANKR? ANKR så en ATL-pris på 0.000711080622353 USD . Hva er handelsvolumet til ANKR? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ANKR er $ 571.46K USD . Vil ANKR gå høyere i år? ANKR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ANKR prisprognosen for en mer grundig analyse.

AnkrNetwork (ANKR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?