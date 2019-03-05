Dagens AnkrNetwork livepris er 0.01493 USD. Spor prisoppdateringer for ANKR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ANKR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens AnkrNetwork livepris er 0.01493 USD. Spor prisoppdateringer for ANKR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ANKR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

AnkrNetwork Pris(ANKR)

$0.01493
$0.01493$0.01493
-0.79%1D
AnkrNetwork (ANKR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:30:38 (UTC+8)

AnkrNetwork (ANKR) Prisinformasjon (USD)

$ 0.01487
$ 0.01487$ 0.01487
$ 0.01583
$ 0.01583$ 0.01583
$ 0.01487
$ 0.01487$ 0.01487

$ 0.01583
$ 0.01583$ 0.01583

$ 0.22517936
$ 0.22517936$ 0.22517936

$ 0.000711080622353
$ 0.000711080622353$ 0.000711080622353

-0.79%

AnkrNetwork (ANKR) sanntidsprisen er $ 0.01493. I løpet av de siste 24 timene har ANKR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01487 og et toppnivå på $ 0.01583, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ANKR er $ 0.22517936, mens den rekordlave prisen er $ 0.000711080622353.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ANKR endret seg med -0.87% i løpet av den siste timen, -0.79% over 24 timer og -5.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AnkrNetwork (ANKR) Markedsinformasjon

$ 149.30M
$ 149.30M$ 149.30M

$ 571.46K
$ 571.46K$ 571.46K

$ 149.30M
$ 149.30M$ 149.30M

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

2019-03-05 00:00:00

$ 0.0066
$ 0.0066$ 0.0066

Nåværende markedsverdi på AnkrNetwork er $ 149.30M, med et 24-timers handelsvolum på $ 571.46K. Den sirkulerende forsyningen på ANKR er 10.00B, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 149.30M.

AnkrNetwork (ANKR) Prishistorikk USD

Spor prisendringene AnkrNetwork for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0001189-0.79%
30 dager$ -0.00065-4.18%
60 dager$ -0.00381-20.34%
90 dager$ +0.00121+8.81%
AnkrNetwork Prisendring i dag

I dag registrerte ANKR en endring på $ -0.0001189 (-0.79%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

AnkrNetwork 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00065 (-4.18%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

AnkrNetwork 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ANKR en endring på $ -0.00381 (-20.34%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

AnkrNetwork 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00121+8.81% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for AnkrNetwork (ANKR)?

Sjekk ut AnkrNetwork Prishistorikk-siden nå.

Hva er AnkrNetwork (ANKR)

Ankr is a distributed computing platform that uses idle computing power from data centers, PCs and edge devices. Its computing power market unlocks the cloud-based sharing economy, bringing great convenience and benefits to suppliers and users. Ankr uses containers, Kubernetes, blockchain and trusted hardware to bring users a cheaper, safer and better-performing cloud. The Ankr team includes a number of consecutive entrepreneurs and senior engineers. It reached a strategic strategic cooperation with large technology companies SAP, Telefonica and DigitalOcean, which will further expand the application.

AnkrNetwork er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere AnkrNetwork investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ANKR Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om AnkrNetwork på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din AnkrNetwork kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

AnkrNetwork Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil AnkrNetwork (ANKR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine AnkrNetwork (ANKR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for AnkrNetwork.

Sjekk AnkrNetworkprisprognosen nå!

AnkrNetwork (ANKR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak AnkrNetwork (ANKR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ANKR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe AnkrNetwork (ANKR)

Leter du etter hvordan du kjøperAnkrNetwork? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe AnkrNetwork på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

1 AnkrNetwork(ANKR) til VND
392.88295
392.88295
1 AnkrNetwork(ANKR) til AUD
A$0.0225443
A$0.0225443
1 AnkrNetwork(ANKR) til GBP
0.0110482
0.0110482
1 AnkrNetwork(ANKR) til EUR
0.0126905
0.0126905
1 AnkrNetwork(ANKR) til USD
$0.01493
$0.01493
For en mer dyptgående forståelse av AnkrNetwork, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell AnkrNetwork nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om AnkrNetwork

Hvor mye er AnkrNetwork (ANKR) verdt i dag?
Live ANKR prisen i USD er 0.01493 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ANKR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ANKR til USD er $ 0.01493. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for AnkrNetwork?
Markedsverdien for ANKR er $ 149.30M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ANKR?
Den sirkulerende forsyningen av ANKR er 10.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forANKR ?
ANKR oppnådde en ATH-pris på 0.22517936 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ANKR?
ANKR så en ATL-pris på 0.000711080622353 USD.
Hva er handelsvolumet til ANKR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ANKR er $ 571.46K USD.
Vil ANKR gå høyere i år?
ANKR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ANKR prisprognosen for en mer grundig analyse.
AnkrNetwork (ANKR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

1 ANKR = 0.01493 USD

