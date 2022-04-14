Sardis Network (SRDS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Sardis Network (SRDS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Sardis Network (SRDS) Informasjon Sardis Layer-1 blockchain ecosystem is a game-changer for the financial industry and beyond. With its revolutionary horizontal scaling technology, low gas fees, and hPoS consensus protocol, Sardis offers a unique and efficient platform for developers and users alike. Sardis ecosystem offers a complete financial solution for daily life use of the blockchain with its native projects Forex and Social Payment app. Whether you're an investor, developer, or regular user, Sardis has something to offer. Offisiell nettside: https://mysardis.com/ Teknisk dokument: https://mysardis.com/sardis/assets/sardis/WhitepaperSardismin.pdf Blokkutforsker: https://payment-mainnet.sardisnetwork.com/ Kjøp SRDS nå!

Sardis Network (SRDS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sardis Network (SRDS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 314.15M $ 314.15M $ 314.15M Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.82M $ 9.82M $ 9.82M All-time high: $ 0.126 $ 0.126 $ 0.126 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.03126 $ 0.03126 $ 0.03126 Lær mer om Sardis Network (SRDS) pris

Sardis Network (SRDS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Sardis Network (SRDS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SRDS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SRDS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SRDSs tokenomics, kan du utforske SRDS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SRDS Interessert i å legge til Sardis Network (SRDS) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SRDS, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SRDS på MEXC nå!

Sardis Network (SRDS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SRDS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SRDS nå!

SRDS prisforutsigelse Vil du vite hvor SRDS kan være på vei? Vår SRDS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SRDS tokenets prisforutsigelse nå!

