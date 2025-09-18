Hva er Sardis Network (SRDS)

Sardis Layer-1 blockchain ecosystem is a game-changer for the financial industry and beyond. With its revolutionary horizontal scaling technology, low gas fees, and hPoS consensus protocol, Sardis offers a unique and efficient platform for developers and users alike. Sardis ecosystem offers a complete financial solution for daily life use of the blockchain with its native projects Forex and Social Payment app. Whether you're an investor, developer, or regular user, Sardis has something to offer.

Sardis Network (SRDS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Sardis Network (SRDS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SRDS tokenets omfattende tokenomics nå!

Sardis Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Sardis Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Markedsverdien for SRDS er -- USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Den sirkulerende forsyningen av SRDS er -- USD . SRDS oppnådde en ATH-pris på -- USD . SRDS så en ATL-pris på -- USD . Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SRDS er $ 58.49K USD .

