1 SRDS til USD livepris:

$0.02862
$0.02862$0.02862
+0.70%1D
USD
Sardis Network (SRDS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:56:48 (UTC+8)

Sardis Network (SRDS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.02841
$ 0.02841$ 0.02841
24 timer lav
$ 0.02961
$ 0.02961$ 0.02961
24 timer høy

$ 0.02841
$ 0.02841$ 0.02841

$ 0.02961
$ 0.02961$ 0.02961

--
----

--
----

+0.70%

+0.70%

+6.39%

+6.39%

Sardis Network (SRDS) sanntidsprisen er $ 0.02862. I løpet av de siste 24 timene har SRDS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02841 og et toppnivå på $ 0.02961, noe som viser aktiv markedsvolatilitet.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SRDS endret seg med +0.70% i løpet av den siste timen, +0.70% over 24 timer og +6.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sardis Network (SRDS) Markedsinformasjon

--
----

$ 58.49K
$ 58.49K$ 58.49K

$ 8.99M
$ 8.99M$ 8.99M

--
----

314,149,265
314,149,265 314,149,265

SRDS

Nåværende markedsverdi på Sardis Network er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 58.49K. Den sirkulerende forsyningen på SRDS er --, med en total tilgang på 314149265. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.99M.

Sardis Network (SRDS) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Sardis Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0001989+0.70%
30 dager$ -0.00753-20.83%
60 dager$ +0.00958+50.31%
90 dager$ +0.01919+203.49%
Sardis Network Prisendring i dag

I dag registrerte SRDS en endring på $ +0.0001989 (+0.70%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Sardis Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00753 (-20.83%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Sardis Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SRDS en endring på $ +0.00958 (+50.31%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Sardis Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.01919+203.49% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Sardis Network (SRDS)?

Sjekk ut Sardis Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er Sardis Network (SRDS)

Sardis Layer-1 blockchain ecosystem is a game-changer for the financial industry and beyond. With its revolutionary horizontal scaling technology, low gas fees, and hPoS consensus protocol, Sardis offers a unique and efficient platform for developers and users alike. Sardis ecosystem offers a complete financial solution for daily life use of the blockchain with its native projects Forex and Social Payment app. Whether you're an investor, developer, or regular user, Sardis has something to offer.

Sardis Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Sardis Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SRDS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Sardis Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Sardis Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Sardis Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Sardis Network (SRDS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Sardis Network (SRDS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Sardis Network.

Sjekk Sardis Networkprisprognosen nå!

Sardis Network (SRDS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Sardis Network (SRDS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SRDS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Sardis Network (SRDS)

Leter du etter hvordan du kjøperSardis Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Sardis Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SRDS til lokale valutaer

1 Sardis Network(SRDS) til VND
753.1353
1 Sardis Network(SRDS) til AUD
A$0.0432162
1 Sardis Network(SRDS) til GBP
0.0211788
1 Sardis Network(SRDS) til EUR
0.024327
1 Sardis Network(SRDS) til USD
$0.02862
1 Sardis Network(SRDS) til MYR
RM0.120204
1 Sardis Network(SRDS) til TRY
1.1840094
1 Sardis Network(SRDS) til JPY
¥4.20714
1 Sardis Network(SRDS) til ARS
ARS$42.2122104
1 Sardis Network(SRDS) til RUB
2.38977
1 Sardis Network(SRDS) til INR
2.5211358
1 Sardis Network(SRDS) til IDR
Rp476.9998092
1 Sardis Network(SRDS) til KRW
39.9718368
1 Sardis Network(SRDS) til PHP
1.6336296
1 Sardis Network(SRDS) til EGP
￡E.1.378053
1 Sardis Network(SRDS) til BRL
R$0.1522584
1 Sardis Network(SRDS) til CAD
C$0.0392094
1 Sardis Network(SRDS) til BDT
3.4841988
1 Sardis Network(SRDS) til NGN
42.7800312
1 Sardis Network(SRDS) til COP
$111.796875
1 Sardis Network(SRDS) til ZAR
R.0.496557
1 Sardis Network(SRDS) til UAH
1.1825784
1 Sardis Network(SRDS) til TZS
T.Sh.70.8413688
1 Sardis Network(SRDS) til VES
Bs4.66506
1 Sardis Network(SRDS) til CLP
$27.3321
1 Sardis Network(SRDS) til PKR
Rs8.1235008
1 Sardis Network(SRDS) til KZT
15.4951542
1 Sardis Network(SRDS) til THB
฿0.9112608
1 Sardis Network(SRDS) til TWD
NT$0.8651826
1 Sardis Network(SRDS) til AED
د.إ0.1050354
1 Sardis Network(SRDS) til CHF
Fr0.0226098
1 Sardis Network(SRDS) til HKD
HK$0.2223774
1 Sardis Network(SRDS) til AMD
֏10.952874
1 Sardis Network(SRDS) til MAD
.د.م0.2581524
1 Sardis Network(SRDS) til MXN
$0.5268942
1 Sardis Network(SRDS) til SAR
ريال0.107325
1 Sardis Network(SRDS) til ETB
Br4.1089734
1 Sardis Network(SRDS) til KES
KSh3.6971316
1 Sardis Network(SRDS) til JOD
د.أ0.02029158
1 Sardis Network(SRDS) til PLN
0.1036044
1 Sardis Network(SRDS) til RON
лв0.1236384
1 Sardis Network(SRDS) til SEK
kr0.2693142
1 Sardis Network(SRDS) til BGN
лв0.0475092
1 Sardis Network(SRDS) til HUF
Ft9.517581
1 Sardis Network(SRDS) til CZK
0.5915754
1 Sardis Network(SRDS) til KWD
د.ك0.0087291
1 Sardis Network(SRDS) til ILS
0.0953046
1 Sardis Network(SRDS) til BOB
Bs0.1977642
1 Sardis Network(SRDS) til AZN
0.048654
1 Sardis Network(SRDS) til TJS
SM0.2678832
1 Sardis Network(SRDS) til GEL
0.077274
1 Sardis Network(SRDS) til AOA
Kz26.0891334
1 Sardis Network(SRDS) til BHD
.د.ب0.01078974
1 Sardis Network(SRDS) til BMD
$0.02862
1 Sardis Network(SRDS) til DKK
kr0.181737
1 Sardis Network(SRDS) til HNL
L0.7501302
1 Sardis Network(SRDS) til MUR
1.2976308
1 Sardis Network(SRDS) til NAD
$0.496557
1 Sardis Network(SRDS) til NOK
kr0.2844828
1 Sardis Network(SRDS) til NZD
$0.048654
1 Sardis Network(SRDS) til PAB
B/.0.02862
1 Sardis Network(SRDS) til PGK
K0.1196316
1 Sardis Network(SRDS) til QAR
ر.ق0.1038906
1 Sardis Network(SRDS) til RSD
дин.2.8551312
1 Sardis Network(SRDS) til UZS
soʻm353.3330754
1 Sardis Network(SRDS) til ALL
L2.3600052
1 Sardis Network(SRDS) til ANG
ƒ0.0512298
1 Sardis Network(SRDS) til AWG
ƒ0.051516
1 Sardis Network(SRDS) til BBD
$0.05724
1 Sardis Network(SRDS) til BAM
KM0.0475092
1 Sardis Network(SRDS) til BIF
Fr85.4307
1 Sardis Network(SRDS) til BND
$0.0366336
1 Sardis Network(SRDS) til BSD
$0.02862
1 Sardis Network(SRDS) til JMD
$4.5909342
1 Sardis Network(SRDS) til KHR
114.9396372
1 Sardis Network(SRDS) til KMF
Fr11.96316
1 Sardis Network(SRDS) til LAK
622.1739006
1 Sardis Network(SRDS) til LKR
Rs8.6569776
1 Sardis Network(SRDS) til MDL
L0.47223
1 Sardis Network(SRDS) til MGA
Ar126.6369174
1 Sardis Network(SRDS) til MOP
P0.2292462
1 Sardis Network(SRDS) til MVR
0.437886
1 Sardis Network(SRDS) til MWK
MK49.6874682
1 Sardis Network(SRDS) til MZN
MT1.828818
1 Sardis Network(SRDS) til NPR
Rs4.0331304
1 Sardis Network(SRDS) til PYG
204.40404
1 Sardis Network(SRDS) til RWF
Fr41.47038
1 Sardis Network(SRDS) til SBD
$0.234684
1 Sardis Network(SRDS) til SCR
0.4355964
1 Sardis Network(SRDS) til SRD
$1.0901358
1 Sardis Network(SRDS) til SVC
$0.250425
1 Sardis Network(SRDS) til SZL
L0.496557
1 Sardis Network(SRDS) til TMT
m0.10017
1 Sardis Network(SRDS) til TND
د.ت0.0832842
1 Sardis Network(SRDS) til TTD
$0.1937574
1 Sardis Network(SRDS) til UGX
Sh100.39896
1 Sardis Network(SRDS) til XAF
Fr15.96996
1 Sardis Network(SRDS) til XCD
$0.077274
1 Sardis Network(SRDS) til XOF
Fr15.96996
1 Sardis Network(SRDS) til XPF
Fr2.89062
1 Sardis Network(SRDS) til BWP
P0.3812184
1 Sardis Network(SRDS) til BZD
$0.0575262
1 Sardis Network(SRDS) til CVE
$2.6839836
1 Sardis Network(SRDS) til DJF
Fr5.09436
1 Sardis Network(SRDS) til DOP
$1.7750124
1 Sardis Network(SRDS) til DZD
د.ج3.7085796
1 Sardis Network(SRDS) til FJD
$0.064395
1 Sardis Network(SRDS) til GNF
Fr248.8509
1 Sardis Network(SRDS) til GTQ
Q0.2192292
1 Sardis Network(SRDS) til GYD
$5.9898798
1 Sardis Network(SRDS) til ISK
kr3.46302

Sardis Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Sardis Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Sardis Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Sardis Network

Hvor mye er Sardis Network (SRDS) verdt i dag?
Live SRDS prisen i USD er 0.02862 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SRDS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SRDS til USD er $ 0.02862. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Sardis Network?
Markedsverdien for SRDS er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SRDS?
Den sirkulerende forsyningen av SRDS er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSRDS ?
SRDS oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SRDS?
SRDS så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til SRDS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SRDS er $ 58.49K USD.
Vil SRDS gå høyere i år?
SRDS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SRDS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:56:48 (UTC+8)

Sardis Network (SRDS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

SRDS-til-USD-kalkulator

Beløp

SRDS
SRDS
USD
USD

1 SRDS = 0.02862 USD

Handle SRDS

SRDSUSDT
$0.02862
$0.02862$0.02862
+0.66%

