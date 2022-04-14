SRDS

Sardis Layer-1 blockchain ecosystem is a game-changer for the financial industry and beyond. With its revolutionary horizontal scaling technology, low gas fees, and hPoS consensus protocol, Sardis offers a unique and efficient platform for developers and users alike. Sardis ecosystem offers a complete financial solution for daily life use of the blockchain with its native projects Forex and Social Payment app. Whether you're an investor, developer, or regular user, Sardis has something to offer.

NavnSRDS

RangeringNo.

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0

Opplagsforsyning--

Maksimal forsyning0

Total forsyning314,149,265

Opplagsforsyning%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high,

Laveste pris,

Offentlig blokkjedeSRDS

IntroduksjonSardis Layer-1 blockchain ecosystem is a game-changer for the financial industry and beyond. With its revolutionary horizontal scaling technology, low gas fees, and hPoS consensus protocol, Sardis offers a unique and efficient platform for developers and users alike. Sardis ecosystem offers a complete financial solution for daily life use of the blockchain with its native projects Forex and Social Payment app. Whether you're an investor, developer, or regular user, Sardis has something to offer.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av og bør ikke betraktes som investeringsråd.

MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
Søk
Favoritter
SRDS/USDT
Sardis Network
----
--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (SRDS)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Info
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Markedshandler
Spot
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
SRDS/USDT
--
--
‎--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (SRDS)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Ordrebok
Markedshandler
Info
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
Loading...