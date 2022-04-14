Calcify Tech (CALCIFY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Calcify Tech (CALCIFY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Calcify Tech (CALCIFY) Informasjon Calcify Tech is a decentralized compute marketplace designed for AI developers, Web3 projects, and enterprises seeking scalable, trustless, and on-demand access to GPU, CPU, and memory resources. Offisiell nettside: https://calcifytech.cc/ Teknisk dokument: https://calcifytech.cc/whitepaper.html Blokkutforsker: http://basescan.org/token/0x019029665a6e73ef98e1970f8a5434b3de38d41c Kjøp CALCIFY nå!

Calcify Tech (CALCIFY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Calcify Tech (CALCIFY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 69.47M $ 69.47M $ 69.47M All-time high: $ 1.28514 $ 1.28514 $ 1.28514 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.03308 $ 0.03308 $ 0.03308 Lær mer om Calcify Tech (CALCIFY) pris

Calcify Tech (CALCIFY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Calcify Tech (CALCIFY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CALCIFY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CALCIFY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CALCIFYs tokenomics, kan du utforske CALCIFY tokenets livepris!

Calcify Tech (CALCIFY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CALCIFY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CALCIFY nå!

CALCIFY prisforutsigelse Vil du vite hvor CALCIFY kan være på vei? Vår CALCIFY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CALCIFY tokenets prisforutsigelse nå!

