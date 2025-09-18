Dagens Spark livepris er 0.05972 USD. Spor prisoppdateringer for SPK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SPK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Spark livepris er 0.05972 USD. Spor prisoppdateringer for SPK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SPK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Spark Logo

Spark Pris(SPK)

1 SPK til USD livepris:

$0.05975
$0.05975$0.05975
+0.10%1D
USD
Spark (SPK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:56:13 (UTC+8)

Spark (SPK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.05886
$ 0.05886$ 0.05886
24 timer lav
$ 0.06734
$ 0.06734$ 0.06734
24 timer høy

$ 0.05886
$ 0.05886$ 0.05886

$ 0.06734
$ 0.06734$ 0.06734

$ 0.18646320548069611
$ 0.18646320548069611$ 0.18646320548069611

$ 0.0292385971843975
$ 0.0292385971843975$ 0.0292385971843975

+0.21%

+0.10%

-11.28%

-11.28%

Spark (SPK) sanntidsprisen er $ 0.05972. I løpet av de siste 24 timene har SPK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.05886 og et toppnivå på $ 0.06734, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SPK er $ 0.18646320548069611, mens den rekordlave prisen er $ 0.0292385971843975.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SPK endret seg med +0.21% i løpet av den siste timen, +0.10% over 24 timer og -11.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Spark (SPK) Markedsinformasjon

No.378

$ 101.70M
$ 101.70M$ 101.70M

$ 2.52M
$ 2.52M$ 2.52M

$ 597.20M
$ 597.20M$ 597.20M

1.70B
1.70B 1.70B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

17.02%

BSC

Nåværende markedsverdi på Spark er $ 101.70M, med et 24-timers handelsvolum på $ 2.52M. Den sirkulerende forsyningen på SPK er 1.70B, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 597.20M.

Spark (SPK) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Spark for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0000597+0.10%
30 dager$ -0.01608-21.22%
60 dager$ +0.01411+30.93%
90 dager$ +0.01595+36.44%
Spark Prisendring i dag

I dag registrerte SPK en endring på $ +0.0000597 (+0.10%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Spark 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.01608 (-21.22%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Spark 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SPK en endring på $ +0.01411 (+30.93%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Spark 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.01595+36.44% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Spark (SPK)?

Sjekk ut Spark Prishistorikk-siden nå.

Hva er Spark (SPK)

Spark is an ONCHAIN CAPITAL ALLOCATOR focused on providing innovative savings returns, offering competitive stablecoin yields. Spark oversees $3.95bn+ liquidity and generates $180.4m+ in annualized revenue by deploying and managing capital in DeFi. Spark powers DeFi with its three components, SparkLend, Spark Savings, and the Spark Liquidity Layer (SLL).

Spark er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Spark investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SPK Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Spark på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Spark kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Spark Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Spark (SPK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Spark (SPK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Spark.

Sjekk Sparkprisprognosen nå!

Spark (SPK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Spark (SPK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SPK tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Spark (SPK)

Leter du etter hvordan du kjøperSpark? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Spark på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SPK til lokale valutaer

1 Spark(SPK) til VND
1,571.5318
1 Spark(SPK) til AUD
A$0.0901772
1 Spark(SPK) til GBP
0.0441928
1 Spark(SPK) til EUR
0.050762
1 Spark(SPK) til USD
$0.05972
1 Spark(SPK) til MYR
RM0.250824
1 Spark(SPK) til TRY
2.4706164
1 Spark(SPK) til JPY
¥8.77884
1 Spark(SPK) til ARS
ARS$88.0822224
1 Spark(SPK) til RUB
4.98662
1 Spark(SPK) til INR
5.2607348
1 Spark(SPK) til IDR
Rp995.3329352
1 Spark(SPK) til KRW
83.4073408
1 Spark(SPK) til PHP
3.4088176
1 Spark(SPK) til EGP
￡E.2.875518
1 Spark(SPK) til BRL
R$0.3177104
1 Spark(SPK) til CAD
C$0.0818164
1 Spark(SPK) til BDT
7.2703128
1 Spark(SPK) til NGN
89.2670672
1 Spark(SPK) til COP
$233.28125
1 Spark(SPK) til ZAR
R.1.036142
1 Spark(SPK) til UAH
2.4676304
1 Spark(SPK) til TZS
T.Sh.147.8213328
1 Spark(SPK) til VES
Bs9.73436
1 Spark(SPK) til CLP
$57.0326
1 Spark(SPK) til PKR
Rs16.9509248
1 Spark(SPK) til KZT
32.3330052
1 Spark(SPK) til THB
฿1.9014848
1 Spark(SPK) til TWD
NT$1.8053356
1 Spark(SPK) til AED
د.إ0.2191724
1 Spark(SPK) til CHF
Fr0.0471788
1 Spark(SPK) til HKD
HK$0.4640244
1 Spark(SPK) til AMD
֏22.854844
1 Spark(SPK) til MAD
.د.م0.5386744
1 Spark(SPK) til MXN
$1.0994452
1 Spark(SPK) til SAR
ريال0.22395
1 Spark(SPK) til ETB
Br8.5740004
1 Spark(SPK) til KES
KSh7.7146296
1 Spark(SPK) til JOD
د.أ0.04234148
1 Spark(SPK) til PLN
0.2161864
1 Spark(SPK) til RON
лв0.2579904
1 Spark(SPK) til SEK
kr0.5619652
1 Spark(SPK) til BGN
лв0.0991352
1 Spark(SPK) til HUF
Ft19.859886
1 Spark(SPK) til CZK
1.2344124
1 Spark(SPK) til KWD
د.ك0.0182146
1 Spark(SPK) til ILS
0.1988676
1 Spark(SPK) til BOB
Bs0.4126652
1 Spark(SPK) til AZN
0.101524
1 Spark(SPK) til TJS
SM0.5589792
1 Spark(SPK) til GEL
0.161244
1 Spark(SPK) til AOA
Kz54.4389604
1 Spark(SPK) til BHD
.د.ب0.02251444
1 Spark(SPK) til BMD
$0.05972
1 Spark(SPK) til DKK
kr0.379222
1 Spark(SPK) til HNL
L1.5652612
1 Spark(SPK) til MUR
2.7077048
1 Spark(SPK) til NAD
$1.036142
1 Spark(SPK) til NOK
kr0.5936168
1 Spark(SPK) til NZD
$0.101524
1 Spark(SPK) til PAB
B/.0.05972
1 Spark(SPK) til PGK
K0.2496296
1 Spark(SPK) til QAR
ر.ق0.2167836
1 Spark(SPK) til RSD
дин.5.9576672
1 Spark(SPK) til UZS
soʻm737.2834124
1 Spark(SPK) til ALL
L4.9245112
1 Spark(SPK) til ANG
ƒ0.1068988
1 Spark(SPK) til AWG
ƒ0.107496
1 Spark(SPK) til BBD
$0.11944
1 Spark(SPK) til BAM
KM0.0991352
1 Spark(SPK) til BIF
Fr178.2642
1 Spark(SPK) til BND
$0.0764416
1 Spark(SPK) til BSD
$0.05972
1 Spark(SPK) til JMD
$9.5796852
1 Spark(SPK) til KHR
239.8391032
1 Spark(SPK) til KMF
Fr24.96296
1 Spark(SPK) til LAK
1,298.2608436
1 Spark(SPK) til LKR
Rs18.0641056
1 Spark(SPK) til MDL
L0.98538
1 Spark(SPK) til MGA
Ar264.2472644
1 Spark(SPK) til MOP
P0.4783572
1 Spark(SPK) til MVR
0.913716
1 Spark(SPK) til MWK
MK103.6804892
1 Spark(SPK) til MZN
MT3.816108
1 Spark(SPK) til NPR
Rs8.4157424
1 Spark(SPK) til PYG
426.52024
1 Spark(SPK) til RWF
Fr86.53428
1 Spark(SPK) til SBD
$0.489704
1 Spark(SPK) til SCR
0.9089384
1 Spark(SPK) til SRD
$2.2747348
1 Spark(SPK) til SVC
$0.52255
1 Spark(SPK) til SZL
L1.036142
1 Spark(SPK) til TMT
m0.20902
1 Spark(SPK) til TND
د.ت0.1737852
1 Spark(SPK) til TTD
$0.4043044
1 Spark(SPK) til UGX
Sh209.49776
1 Spark(SPK) til XAF
Fr33.32376
1 Spark(SPK) til XCD
$0.161244
1 Spark(SPK) til XOF
Fr33.32376
1 Spark(SPK) til XPF
Fr6.03172
1 Spark(SPK) til BWP
P0.7954704
1 Spark(SPK) til BZD
$0.1200372
1 Spark(SPK) til CVE
$5.6005416
1 Spark(SPK) til DJF
Fr10.63016
1 Spark(SPK) til DOP
$3.7038344
1 Spark(SPK) til DZD
د.ج7.7385176
1 Spark(SPK) til FJD
$0.13437
1 Spark(SPK) til GNF
Fr519.2654
1 Spark(SPK) til GTQ
Q0.4574552
1 Spark(SPK) til GYD
$12.4987988
1 Spark(SPK) til ISK
kr7.22612

Spark Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Spark, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Spark nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Spark

Hvor mye er Spark (SPK) verdt i dag?
Live SPK prisen i USD er 0.05972 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SPK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SPK til USD er $ 0.05972. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Spark?
Markedsverdien for SPK er $ 101.70M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SPK?
Den sirkulerende forsyningen av SPK er 1.70B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSPK ?
SPK oppnådde en ATH-pris på 0.18646320548069611 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SPK?
SPK så en ATL-pris på 0.0292385971843975 USD.
Hva er handelsvolumet til SPK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SPK er $ 2.52M USD.
Vil SPK gå høyere i år?
SPK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SPK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:56:13 (UTC+8)

Spark (SPK) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

