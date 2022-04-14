Spark (SPK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Spark (SPK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Spark (SPK) Informasjon Spark is an ONCHAIN CAPITAL ALLOCATOR focused on providing innovative savings returns, offering competitive stablecoin yields. Spark oversees $3.95bn+ liquidity and generates $180.4m+ in annualized revenue by deploying and managing capital in DeFi. Spark powers DeFi with its three components, SparkLend, Spark Savings, and the Spark Liquidity Layer (SLL). Offisiell nettside: https://spark.fi/ Teknisk dokument: https://docs.spark.fi/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/address/0xc20059e0317DE91738d13af027DfC4a50781b066 Kjøp SPK nå!

Spark (SPK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Spark (SPK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 96.84M $ 96.84M $ 96.84M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.70B $ 1.70B $ 1.70B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 568.10M $ 568.10M $ 568.10M All-time high: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 All-Time Low: $ 0.0292385971843975 $ 0.0292385971843975 $ 0.0292385971843975 Nåværende pris: $ 0.05681 $ 0.05681 $ 0.05681 Lær mer om Spark (SPK) pris

Spark (SPK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Spark (SPK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SPK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SPK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SPKs tokenomics, kan du utforske SPK tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SPK Interessert i å legge til Spark (SPK) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SPK, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SPK på MEXC nå!

Spark (SPK) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SPK hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SPK nå!

SPK prisforutsigelse Vil du vite hvor SPK kan være på vei? Vår SPK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SPK tokenets prisforutsigelse nå!

