Smart Pocket pris i dag

Sanntids Smart Pocket (SP) pris i dag er $ 0.006582, med en 3.21% endring de siste 24 timene. Nåværende SP til USD konverteringssats er $ 0.006582 per SP.

Smart Pocket rangerer for tiden som #1219 etter markedsverdi på $ 6.85M, med en sirkulerende forsyning på 1.04B SP. I løpet av de siste 24 timene SP har den blitt handlet mellom $ 0.005951(laveste) og $ 0.006904 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.023315600067172444, mens tidenes laveste notering var $ 0.002919119255657682.

Kortsiktig har SP beveget seg +0.41% i løpet av den siste timen og +33.69% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 222.58K.

Smart Pocket (SP) Markedsinformasjon

Rangering No.1219 Markedsverdi $ 6.85M$ 6.85M $ 6.85M Volum (24 timer) $ 222.58K$ 222.58K $ 222.58K Fullt utvannet markedsverdi $ 658.20M$ 658.20M $ 658.20M Opplagsforsyning 1.04B 1.04B 1.04B Maksimal forsyning 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Total forsyning 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Opplagsforsyning 1.04% Offentlig blokkjede SOL

