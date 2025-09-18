Dagens ULTIMA livepris er 6629.62 USD. Spor prisoppdateringer for ULTIMA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ULTIMA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens ULTIMA livepris er 6629.62 USD. Spor prisoppdateringer for ULTIMA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ULTIMA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

ULTIMA Logo

ULTIMA Pris(ULTIMA)

1 ULTIMA til USD livepris:

-4.82%1D
USD
ULTIMA (ULTIMA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:18:37 (UTC+8)

ULTIMA (ULTIMA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-4.76%

-4.82%

-12.95%

-12.95%

ULTIMA (ULTIMA) sanntidsprisen er $ 6,629.62. I løpet av de siste 24 timene har ULTIMA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 6,551 og et toppnivå på $ 7,040, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ULTIMA er $ 22,681.001065843044, mens den rekordlave prisen er $ 2,046.4140488264795.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ULTIMA endret seg med -4.76% i løpet av den siste timen, -4.82% over 24 timer og -12.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ULTIMA (ULTIMA) Markedsinformasjon

No.219

37.40%

SMART

Nåværende markedsverdi på ULTIMA er $ 248.01M, med et 24-timers handelsvolum på $ 2.50M. Den sirkulerende forsyningen på ULTIMA er 37.41K, med en total tilgang på 100000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 662.96M.

ULTIMA (ULTIMA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene ULTIMA for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -335.7997-4.82%
30 dager$ +1,529.2+29.98%
60 dager$ +1,223.52+22.63%
90 dager$ -767.66-10.38%
ULTIMA Prisendring i dag

I dag registrerte ULTIMA en endring på $ -335.7997 (-4.82%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

ULTIMA 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +1,529.2 (+29.98%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

ULTIMA 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ULTIMA en endring på $ +1,223.52 (+22.63%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

ULTIMA 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -767.66-10.38% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for ULTIMA (ULTIMA)?

Sjekk ut ULTIMA Prishistorikk-siden nå.

Hva er ULTIMA (ULTIMA)

ULTIMA is a powerful cryptocurrency ecosystem centered on the ULTIMA token. Our ecosystem unites a range of innovative products: modern crypto wallets, a unique crypto debit card, a crowdfunding platform, its own marketplace and more. A lot of our products are unique in the crypto market.

ULTIMA er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere ULTIMA investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ULTIMA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om ULTIMA på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din ULTIMA kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

ULTIMA Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ULTIMA (ULTIMA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ULTIMA (ULTIMA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ULTIMA.

Sjekk ULTIMAprisprognosen nå!

ULTIMA (ULTIMA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ULTIMA (ULTIMA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ULTIMA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe ULTIMA (ULTIMA)

Leter du etter hvordan du kjøperULTIMA? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe ULTIMA på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ULTIMA til lokale valutaer

1 ULTIMA(ULTIMA) til VND
174,458,450.3
1 ULTIMA(ULTIMA) til AUD
A$10,010.7262
1 ULTIMA(ULTIMA) til GBP
4,905.9188
1 ULTIMA(ULTIMA) til EUR
5,635.177
1 ULTIMA(ULTIMA) til USD
$6,629.62
1 ULTIMA(ULTIMA) til MYR
RM27,844.404
1 ULTIMA(ULTIMA) til TRY
274,333.6756
1 ULTIMA(ULTIMA) til JPY
¥974,554.14
1 ULTIMA(ULTIMA) til ARS
ARS$9,778,159.1304
1 ULTIMA(ULTIMA) til RUB
553,573.27
1 ULTIMA(ULTIMA) til INR
583,870.6334
1 ULTIMA(ULTIMA) til IDR
Rp110,493,622.4692
1 ULTIMA(ULTIMA) til KRW
9,259,192.4768
1 ULTIMA(ULTIMA) til PHP
378,153.5248
1 ULTIMA(ULTIMA) til EGP
￡E.319,348.7954
1 ULTIMA(ULTIMA) til BRL
R$35,269.5784
1 ULTIMA(ULTIMA) til CAD
C$9,082.5794
1 ULTIMA(ULTIMA) til BDT
807,089.9388
1 ULTIMA(ULTIMA) til NGN
9,909,690.7912
1 ULTIMA(ULTIMA) til COP
$25,696,141.9352
1 ULTIMA(ULTIMA) til ZAR
R.114,825.0184
1 ULTIMA(ULTIMA) til UAH
273,935.8984
1 ULTIMA(ULTIMA) til TZS
T.Sh.16,409,900.6088
1 ULTIMA(ULTIMA) til VES
Bs1,080,628.06
1 ULTIMA(ULTIMA) til CLP
$6,331,287.1
1 ULTIMA(ULTIMA) til PKR
Rs1,881,751.3408
1 ULTIMA(ULTIMA) til KZT
3,589,342.5642
1 ULTIMA(ULTIMA) til THB
฿210,888.2122
1 ULTIMA(ULTIMA) til TWD
NT$200,413.4126
1 ULTIMA(ULTIMA) til AED
د.إ24,330.7054
1 ULTIMA(ULTIMA) til CHF
Fr5,237.3998
1 ULTIMA(ULTIMA) til HKD
HK$51,512.1474
1 ULTIMA(ULTIMA) til AMD
֏2,537,155.574
1 ULTIMA(ULTIMA) til MAD
.د.م59,799.1724
1 ULTIMA(ULTIMA) til MXN
$121,852.4156
1 ULTIMA(ULTIMA) til SAR
ريال24,861.075
1 ULTIMA(ULTIMA) til ETB
Br951,814.5434
1 ULTIMA(ULTIMA) til KES
KSh856,414.3116
1 ULTIMA(ULTIMA) til JOD
د.أ4,700.40058
1 ULTIMA(ULTIMA) til PLN
23,999.2244
1 ULTIMA(ULTIMA) til RON
лв28,573.6622
1 ULTIMA(ULTIMA) til SEK
kr62,384.7242
1 ULTIMA(ULTIMA) til BGN
лв11,005.1692
1 ULTIMA(ULTIMA) til HUF
Ft2,203,221.6146
1 ULTIMA(ULTIMA) til CZK
137,034.2454
1 ULTIMA(ULTIMA) til KWD
د.ك2,022.0341
1 ULTIMA(ULTIMA) til ILS
22,076.6346
1 ULTIMA(ULTIMA) til BOB
Bs45,810.6742
1 ULTIMA(ULTIMA) til AZN
11,270.354
1 ULTIMA(ULTIMA) til TJS
SM62,053.2432
1 ULTIMA(ULTIMA) til GEL
17,899.974
1 ULTIMA(ULTIMA) til AOA
Kz6,043,362.7034
1 ULTIMA(ULTIMA) til BHD
.د.ب2,499.36674
1 ULTIMA(ULTIMA) til BMD
$6,629.62
1 ULTIMA(ULTIMA) til DKK
kr42,098.087
1 ULTIMA(ULTIMA) til HNL
L173,762.3402
1 ULTIMA(ULTIMA) til MUR
300,586.9708
1 ULTIMA(ULTIMA) til NAD
$115,023.907
1 ULTIMA(ULTIMA) til NOK
kr65,898.4228
1 ULTIMA(ULTIMA) til NZD
$11,270.354
1 ULTIMA(ULTIMA) til PAB
B/.6,629.62
1 ULTIMA(ULTIMA) til PGK
K27,711.8116
1 ULTIMA(ULTIMA) til QAR
ر.ق24,065.5206
1 ULTIMA(ULTIMA) til RSD
дин.661,039.4102
1 ULTIMA(ULTIMA) til UZS
soʻm81,847,100.7454
1 ULTIMA(ULTIMA) til ALL
L546,678.4652
1 ULTIMA(ULTIMA) til ANG
ƒ11,867.0198
1 ULTIMA(ULTIMA) til AWG
ƒ11,933.316
1 ULTIMA(ULTIMA) til BBD
$13,259.24
1 ULTIMA(ULTIMA) til BAM
KM11,005.1692
1 ULTIMA(ULTIMA) til BIF
Fr19,789,415.7
1 ULTIMA(ULTIMA) til BND
$8,485.9136
1 ULTIMA(ULTIMA) til BSD
$6,629.62
1 ULTIMA(ULTIMA) til JMD
$1,063,457.3442
1 ULTIMA(ULTIMA) til KHR
26,624,951.6972
1 ULTIMA(ULTIMA) til KMF
Fr2,771,181.16
1 ULTIMA(ULTIMA) til LAK
144,122,171.0306
1 ULTIMA(ULTIMA) til LKR
Rs2,005,327.4576
1 ULTIMA(ULTIMA) til MDL
L109,388.73
1 ULTIMA(ULTIMA) til MGA
Ar29,334,543.6874
1 ULTIMA(ULTIMA) til MOP
P53,103.2562
1 ULTIMA(ULTIMA) til MVR
101,433.186
1 ULTIMA(ULTIMA) til MWK
MK11,509,749.5782
1 ULTIMA(ULTIMA) til MZN
MT423,632.718
1 ULTIMA(ULTIMA) til NPR
Rs934,246.0504
1 ULTIMA(ULTIMA) til PYG
47,348,746.04
1 ULTIMA(ULTIMA) til RWF
Fr9,606,319.38
1 ULTIMA(ULTIMA) til SBD
$54,362.884
1 ULTIMA(ULTIMA) til SCR
95,002.4546
1 ULTIMA(ULTIMA) til SRD
$252,522.2258
1 ULTIMA(ULTIMA) til SVC
$58,009.175
1 ULTIMA(ULTIMA) til SZL
L115,023.907
1 ULTIMA(ULTIMA) til TMT
m23,203.67
1 ULTIMA(ULTIMA) til TND
د.ت19,292.1942
1 ULTIMA(ULTIMA) til TTD
$44,882.5274
1 ULTIMA(ULTIMA) til UGX
Sh23,256,706.96
1 ULTIMA(ULTIMA) til XAF
Fr3,699,327.96
1 ULTIMA(ULTIMA) til XCD
$17,899.974
1 ULTIMA(ULTIMA) til XOF
Fr3,699,327.96
1 ULTIMA(ULTIMA) til XPF
Fr669,591.62
1 ULTIMA(ULTIMA) til BWP
P88,306.5384
1 ULTIMA(ULTIMA) til BZD
$13,325.5362
1 ULTIMA(ULTIMA) til CVE
$621,725.7636
1 ULTIMA(ULTIMA) til DJF
Fr1,173,442.74
1 ULTIMA(ULTIMA) til DOP
$411,169.0324
1 ULTIMA(ULTIMA) til DZD
د.ج858,867.271
1 ULTIMA(ULTIMA) til FJD
$14,916.645
1 ULTIMA(ULTIMA) til GNF
Fr57,644,545.9
1 ULTIMA(ULTIMA) til GTQ
Q50,782.8892
1 ULTIMA(ULTIMA) til GYD
$1,387,513.1698
1 ULTIMA(ULTIMA) til ISK
kr802,184.02

ULTIMA Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av ULTIMA, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell ULTIMA nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om ULTIMA

Hvor mye er ULTIMA (ULTIMA) verdt i dag?
Live ULTIMA prisen i USD er 6,629.62 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ULTIMA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ULTIMA til USD er $ 6,629.62. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ULTIMA?
Markedsverdien for ULTIMA er $ 248.01M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ULTIMA?
Den sirkulerende forsyningen av ULTIMA er 37.41K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forULTIMA ?
ULTIMA oppnådde en ATH-pris på 22,681.001065843044 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ULTIMA?
ULTIMA så en ATL-pris på 2,046.4140488264795 USD.
Hva er handelsvolumet til ULTIMA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ULTIMA er $ 2.50M USD.
Vil ULTIMA gå høyere i år?
ULTIMA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ULTIMA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:18:37 (UTC+8)

ULTIMA (ULTIMA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

