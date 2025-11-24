Smart Pocket (SP)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Smart Pocket % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.006506 $0.006506 $0.006506 -1.75% USD Faktisk Prediksjon Smart Pocket-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Smart Pocket (SP) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Smart Pocket potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.006506 i 2025. Smart Pocket (SP) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Smart Pocket potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.006831 i 2026. Smart Pocket (SP) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SP for 2027 $ 0.007172 med en 10.25% vekstrate. Smart Pocket (SP) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SP for 2028 $ 0.007531 med en 15.76% vekstrate. Smart Pocket (SP) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SP for 2029 $ 0.007908 med en 21.55% vekstrate. Smart Pocket (SP) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SP for 2030 $ 0.008303 med en 27.63% vekstrate. Smart Pocket (SP) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Smart Pocket potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.013525. Smart Pocket (SP) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Smart Pocket potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.022031. År Pris Vekst 2025 $ 0.006506 0.00%

2026 $ 0.006831 5.00%

2027 $ 0.007172 10.25%

2028 $ 0.007531 15.76%

2029 $ 0.007908 21.55%

2030 $ 0.008303 27.63%

2031 $ 0.008718 34.01%

2032 $ 0.009154 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.009612 47.75%

2034 $ 0.010092 55.13%

2035 $ 0.010597 62.89%

2036 $ 0.011127 71.03%

2037 $ 0.011683 79.59%

2038 $ 0.012268 88.56%

2039 $ 0.012881 97.99%

2040 $ 0.013525 107.89% Vis mer Kortsiktig Smart Pocket-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.006506 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.006506 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.006512 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.006532 0.41% Smart Pocket (SP) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for SP November 24, 2025(I dag) er $0.006506 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Smart Pocket (SP) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for SP, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.006506 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Smart Pocket (SP) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for SP, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.006512 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Smart Pocket (SP) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for SP $0.006532 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Smart Pocket prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.006506$ 0.006506 $ 0.006506 Prisendring (24 t) -1.75% Markedsverdi $ 6.77M$ 6.77M $ 6.77M Opplagsforsyning 1.04B 1.04B 1.04B Volum (24 timer) $ 165.24K$ 165.24K $ 165.24K Volum (24 timer) -- Den siste SP-prisen er $ 0.006506. Den har en 24-timers endring på -1.75%, med et 24-timers handelsvolum på $ 165.24K. Videre har SP en sirkulerende forsyning på 1.04B og total markedsverdi på $ 6.77M. Se SP livepris

Smart Pocket Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Smart Pocket direktepris, er gjeldende pris for Smart Pocket 0.006506USD. Den sirkulerende forsyningen av Smart Pocket(SP) er 0.00 SP , som gir den en markedsverdi på $6.77M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.04% $ 0.000242 $ 0.006829 $ 0.006015

7 dager 0.32% $ 0.001588 $ 0.007925 $ 0.003869

30 dager -0.52% $ -0.007059 $ 0.01476 $ 0.003869 24-timers ytelse De siste 24 timene har Smart Pocket vist en prisbevegelse på $0.000242 , noe som gjenspeiler en 0.04% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Smart Pocket handlet på en topp på $0.007925 og en bunn på $0.003869 . Det så en prisendring på 0.32% . Denne nylige trenden viser potensialet til SP for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Smart Pocket opplevd en -0.52% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.007059 av dens verdi. Dette indikerer at SP kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Smart Pocket prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full SP prishistorikk

Hvordan fungerer Smart Pocket (SP) prisforutsigelsesmodul? Smart Pocket-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for SP basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Smart Pocket det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for SP, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Smart Pocket. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til SP. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til SP for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Smart Pocket.

Hvorfor er SP-prisforutsigelse viktig?

SP-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i SP nå? I følge dine forutsigelser vil SP oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for SP neste måned? I følge Smart Pocket (SP)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte SP-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 SP koste i 2026? Prisen på 1 Smart Pocket (SP) i dag er $0.006506 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SP øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på SP i 2027? Smart Pocket (SP) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SP innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for SP i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Smart Pocket (SP) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for SP i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Smart Pocket (SP) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 SP koste i 2030? Prisen på 1 Smart Pocket (SP) i dag er $0.006506 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SP øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for SP i 2040? Smart Pocket (SP) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SP innen 2040. Registrer deg nå