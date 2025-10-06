Solaxy pris i dag

Sanntids Solaxy (SOLAXY) pris i dag er $ 0.0001952, med en 2.03% endring de siste 24 timene. Nåværende SOLAXY til USD konverteringssats er $ 0.0001952 per SOLAXY.

Solaxy rangerer for tiden som #3412 etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- SOLAXY. I løpet av de siste 24 timene SOLAXY har den blitt handlet mellom $ 0.0001906(laveste) og $ 0.0002076 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.001838649580592757, mens tidenes laveste notering var $ 0.00058806293830282.

Kortsiktig har SOLAXY beveget seg -0.31% i løpet av den siste timen og -11.28% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 405.02K.

Solaxy (SOLAXY) Markedsinformasjon

Rangering No.3412 Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 405.02K$ 405.02K $ 405.02K Fullt utvannet markedsverdi $ 20.11M$ 20.11M $ 20.11M Opplagsforsyning ---- -- Maksimal forsyning 102,999,999,899 102,999,999,899 102,999,999,899 Total forsyning 82,999,999,899 82,999,999,899 82,999,999,899 Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på Solaxy er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 405.02K. Den sirkulerende forsyningen på SOLAXY er --, med en total tilgang på 82999999899. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.11M.