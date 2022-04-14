Soil (SOIL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Soil (SOIL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Soil (SOIL) Informasjon Soil is a blockchain-based lending protocol that bridges the gap between traditional finance and the crypto world, reshaping corporate debt and fixed-income investments. It is a debt marketplace where established companies can obtain financing, and crypto investors can lend their stablecoins to earn yield derived from Real World Assets that exist off-chain. Offisiell nettside: https://soil.co/ Teknisk dokument: https://docsend.com/view/bvmug7hb67ws3igm Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x54991328ab43c7d5d31c19d1b9fa048e77b5cd16 Kjøp SOIL nå!

Soil (SOIL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Soil (SOIL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.11M $ 7.11M $ 7.11M Total forsyning: $ 99.00M $ 99.00M $ 99.00M Sirkulerende forsyning: $ 41.29M $ 41.29M $ 41.29M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 17.22M $ 17.22M $ 17.22M All-time high: $ 4 $ 4 $ 4 All-Time Low: $ 0.09537159078089791 $ 0.09537159078089791 $ 0.09537159078089791 Nåværende pris: $ 0.1722 $ 0.1722 $ 0.1722 Lær mer om Soil (SOIL) pris

Soil (SOIL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Soil (SOIL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SOIL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SOIL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SOILs tokenomics, kan du utforske SOIL tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SOIL Interessert i å legge til Soil (SOIL) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SOIL, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SOIL på MEXC nå!

Soil (SOIL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SOIL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SOIL nå!

SOIL prisforutsigelse Vil du vite hvor SOIL kan være på vei? Vår SOIL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SOIL tokenets prisforutsigelse nå!

