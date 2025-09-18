Hva er Soil (SOIL)

Soil is a blockchain-based lending protocol that bridges the gap between traditional finance and the crypto world, reshaping corporate debt and fixed-income investments. It is a debt marketplace where established companies can obtain financing, and crypto investors can lend their stablecoins to earn yield derived from Real World Assets that exist off-chain.

Soil (SOIL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Soil (SOIL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SOIL tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Soil Hvor mye er Soil (SOIL) verdt i dag? Live SOIL prisen i USD er 0.1757 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende SOIL-til-USD-pris? $ 0.1757 . Sjekk ut Den nåværende prisen på SOIL til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Soil? Markedsverdien for SOIL er $ 7.26M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av SOIL? Den sirkulerende forsyningen av SOIL er 41.30M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSOIL ? SOIL oppnådde en ATH-pris på 3.987815897532013 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på SOIL? SOIL så en ATL-pris på 0.09537159078089791 USD . Hva er handelsvolumet til SOIL? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SOIL er $ 53.52K USD . Vil SOIL gå høyere i år? SOIL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SOIL prisprognosen for en mer grundig analyse.

Soil (SOIL) Viktige bransjeoppdateringer

