Dagens Mobox livepris er 0.06551 USD. Spor prisoppdateringer for MBOX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MBOX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Mobox livepris er 0.06551 USD. Spor prisoppdateringer for MBOX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MBOX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om MBOX

MBOX Prisinformasjon

MBOX teknisk dokument

MBOX Offisiell nettside

MBOX tokenomics

MBOX Prisprognose

MBOX-historikk

MBOX Kjøpeguide

MBOX-til-fiat-valutakonverter

MBOX Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Mobox Logo

Mobox Pris(MBOX)

1 MBOX til USD livepris:

$0.06551
$0.06551$0.06551
+0.42%1D
USD
Mobox (MBOX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:20:50 (UTC+8)

Mobox (MBOX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.06467
$ 0.06467$ 0.06467
24 timer lav
$ 0.07109
$ 0.07109$ 0.07109
24 timer høy

$ 0.06467
$ 0.06467$ 0.06467

$ 0.07109
$ 0.07109$ 0.07109

$ 15.681913867928305
$ 15.681913867928305$ 15.681913867928305

$ 0.0365171005253819
$ 0.0365171005253819$ 0.0365171005253819

+0.04%

+0.42%

+4.69%

+4.69%

Mobox (MBOX) sanntidsprisen er $ 0.06551. I løpet av de siste 24 timene har MBOX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.06467 og et toppnivå på $ 0.07109, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MBOX er $ 15.681913867928305, mens den rekordlave prisen er $ 0.0365171005253819.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MBOX endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, +0.42% over 24 timer og +4.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mobox (MBOX) Markedsinformasjon

No.732

$ 32.78M
$ 32.78M$ 32.78M

$ 550.44K
$ 550.44K$ 550.44K

$ 36.05M
$ 36.05M$ 36.05M

500.32M
500.32M 500.32M

550,322,467
550,322,467 550,322,467

550,322,467
550,322,467 550,322,467

90.91%

BSC

Nåværende markedsverdi på Mobox er $ 32.78M, med et 24-timers handelsvolum på $ 550.44K. Den sirkulerende forsyningen på MBOX er 500.32M, med en total tilgang på 550322467. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 36.05M.

Mobox (MBOX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Mobox for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000274+0.42%
30 dager$ +0.00544+9.05%
60 dager$ -0.00414-5.95%
90 dager$ +0.02395+57.62%
Mobox Prisendring i dag

I dag registrerte MBOX en endring på $ +0.000274 (+0.42%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Mobox 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00544 (+9.05%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Mobox 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MBOX en endring på $ -0.00414 (-5.95%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Mobox 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.02395+57.62% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Mobox (MBOX)?

Sjekk ut Mobox Prishistorikk-siden nå.

Hva er Mobox (MBOX)

MOBOX is a platform where Gaming & Finance come together & create GameFi - where free to play & play to earn is a reality.

Mobox er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Mobox investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk MBOX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Mobox på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Mobox kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Mobox Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Mobox (MBOX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Mobox (MBOX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Mobox.

Sjekk Moboxprisprognosen nå!

Mobox (MBOX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Mobox (MBOX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MBOX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Mobox (MBOX)

Leter du etter hvordan du kjøperMobox? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Mobox på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MBOX til lokale valutaer

1 Mobox(MBOX) til VND
1,723.89565
1 Mobox(MBOX) til AUD
A$0.0989201
1 Mobox(MBOX) til GBP
0.0484774
1 Mobox(MBOX) til EUR
0.0556835
1 Mobox(MBOX) til USD
$0.06551
1 Mobox(MBOX) til MYR
RM0.275142
1 Mobox(MBOX) til TRY
2.7108038
1 Mobox(MBOX) til JPY
¥9.62997
1 Mobox(MBOX) til ARS
ARS$96.6220092
1 Mobox(MBOX) til RUB
5.470085
1 Mobox(MBOX) til INR
5.7707759
1 Mobox(MBOX) til IDR
Rp1,091.8328966
1 Mobox(MBOX) til KRW
91.4938864
1 Mobox(MBOX) til PHP
3.7347251
1 Mobox(MBOX) til EGP
￡E.3.1549616
1 Mobox(MBOX) til BRL
R$0.3478581
1 Mobox(MBOX) til CAD
C$0.0897487
1 Mobox(MBOX) til BDT
7.9751874
1 Mobox(MBOX) til NGN
97.9217276
1 Mobox(MBOX) til COP
$255.8984375
1 Mobox(MBOX) til ZAR
R.1.1352883
1 Mobox(MBOX) til UAH
2.7068732
1 Mobox(MBOX) til TZS
T.Sh.162.1529724
1 Mobox(MBOX) til VES
Bs10.67813
1 Mobox(MBOX) til CLP
$62.56205
1 Mobox(MBOX) til PKR
Rs18.5943584
1 Mobox(MBOX) til KZT
35.4677691
1 Mobox(MBOX) til THB
฿2.083218
1 Mobox(MBOX) til TWD
NT$1.9797122
1 Mobox(MBOX) til AED
د.إ0.2404217
1 Mobox(MBOX) til CHF
Fr0.0517529
1 Mobox(MBOX) til HKD
HK$0.5090127
1 Mobox(MBOX) til AMD
֏25.070677
1 Mobox(MBOX) til MAD
.د.م0.5909002
1 Mobox(MBOX) til MXN
$1.2047289
1 Mobox(MBOX) til SAR
ريال0.2456625
1 Mobox(MBOX) til ETB
Br9.4052707
1 Mobox(MBOX) til KES
KSh8.4625818
1 Mobox(MBOX) til JOD
د.أ0.04644659
1 Mobox(MBOX) til PLN
0.2371462
1 Mobox(MBOX) til RON
лв0.2830032
1 Mobox(MBOX) til SEK
kr0.6164491
1 Mobox(MBOX) til BGN
лв0.1087466
1 Mobox(MBOX) til HUF
Ft21.7637322
1 Mobox(MBOX) til CZK
1.3547468
1 Mobox(MBOX) til KWD
د.ك0.01998055
1 Mobox(MBOX) til ILS
0.2181483
1 Mobox(MBOX) til BOB
Bs0.4526741
1 Mobox(MBOX) til AZN
0.111367
1 Mobox(MBOX) til TJS
SM0.6131736
1 Mobox(MBOX) til GEL
0.176877
1 Mobox(MBOX) til AOA
Kz59.7169507
1 Mobox(MBOX) til BHD
.د.ب0.02469727
1 Mobox(MBOX) til BMD
$0.06551
1 Mobox(MBOX) til DKK
kr0.4159885
1 Mobox(MBOX) til HNL
L1.7170171
1 Mobox(MBOX) til MUR
2.9702234
1 Mobox(MBOX) til NAD
$1.1365985
1 Mobox(MBOX) til NOK
kr0.6511694
1 Mobox(MBOX) til NZD
$0.111367
1 Mobox(MBOX) til PAB
B/.0.06551
1 Mobox(MBOX) til PGK
K0.2738318
1 Mobox(MBOX) til QAR
ر.ق0.2378013
1 Mobox(MBOX) til RSD
дин.6.5333123
1 Mobox(MBOX) til UZS
soʻm808.7648417
1 Mobox(MBOX) til ALL
L5.4019546
1 Mobox(MBOX) til ANG
ƒ0.1172629
1 Mobox(MBOX) til AWG
ƒ0.117918
1 Mobox(MBOX) til BBD
$0.13102
1 Mobox(MBOX) til BAM
KM0.1087466
1 Mobox(MBOX) til BIF
Fr195.54735
1 Mobox(MBOX) til BND
$0.0838528
1 Mobox(MBOX) til BSD
$0.06551
1 Mobox(MBOX) til JMD
$10.5084591
1 Mobox(MBOX) til KHR
263.0920906
1 Mobox(MBOX) til KMF
Fr27.38318
1 Mobox(MBOX) til LAK
1,424.1304063
1 Mobox(MBOX) til LKR
Rs19.8154648
1 Mobox(MBOX) til MDL
L1.080915
1 Mobox(MBOX) til MGA
Ar289.8666827
1 Mobox(MBOX) til MOP
P0.5247351
1 Mobox(MBOX) til MVR
1.002303
1 Mobox(MBOX) til MWK
MK113.7325661
1 Mobox(MBOX) til MZN
MT4.186089
1 Mobox(MBOX) til NPR
Rs9.2316692
1 Mobox(MBOX) til PYG
467.87242
1 Mobox(MBOX) til RWF
Fr94.92399
1 Mobox(MBOX) til SBD
$0.537182
1 Mobox(MBOX) til SCR
0.9387583
1 Mobox(MBOX) til SRD
$2.4952759
1 Mobox(MBOX) til SVC
$0.5732125
1 Mobox(MBOX) til SZL
L1.1365985
1 Mobox(MBOX) til TMT
m0.229285
1 Mobox(MBOX) til TND
د.ت0.1906341
1 Mobox(MBOX) til TTD
$0.4435027
1 Mobox(MBOX) til UGX
Sh229.80908
1 Mobox(MBOX) til XAF
Fr36.55458
1 Mobox(MBOX) til XCD
$0.176877
1 Mobox(MBOX) til XOF
Fr36.55458
1 Mobox(MBOX) til XPF
Fr6.61651
1 Mobox(MBOX) til BWP
P0.8725932
1 Mobox(MBOX) til BZD
$0.1316751
1 Mobox(MBOX) til CVE
$6.1435278
1 Mobox(MBOX) til DJF
Fr11.59527
1 Mobox(MBOX) til DOP
$4.0629302
1 Mobox(MBOX) til DZD
د.ج8.4874756
1 Mobox(MBOX) til FJD
$0.1473975
1 Mobox(MBOX) til GNF
Fr569.60945
1 Mobox(MBOX) til GTQ
Q0.5018066
1 Mobox(MBOX) til GYD
$13.7105879
1 Mobox(MBOX) til ISK
kr7.92671

Mobox Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Mobox, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Mobox nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Mobox

Hvor mye er Mobox (MBOX) verdt i dag?
Live MBOX prisen i USD er 0.06551 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MBOX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MBOX til USD er $ 0.06551. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Mobox?
Markedsverdien for MBOX er $ 32.78M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MBOX?
Den sirkulerende forsyningen av MBOX er 500.32M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMBOX ?
MBOX oppnådde en ATH-pris på 15.681913867928305 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MBOX?
MBOX så en ATL-pris på 0.0365171005253819 USD.
Hva er handelsvolumet til MBOX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MBOX er $ 550.44K USD.
Vil MBOX gå høyere i år?
MBOX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MBOX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:20:50 (UTC+8)

Mobox (MBOX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

MBOX-til-USD-kalkulator

Beløp

MBOX
MBOX
USD
USD

1 MBOX = 0.06551 USD

Handle MBOX

MBOXUSDT
$0.06551
$0.06551$0.06551
+0.30%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker