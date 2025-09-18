Hva er Snapmuse.io (SMX)

Snapmuse.io is the web3 funding platform of the entertainment industry. It was developed by the founders of Snapmuse.com. Unlike traditional funding platforms, Snapmuse.io gives you the opportunity to be part of exciting projects from social media creators and musicians to gaming studios. Fund it! Build it! Reward it! Snapmuse.io enables founders from the entertainment industry such as social media channel owners (YouTubers, Tiktokers), influencers, gaming studios, AI projects etc. a.k.a. “Creators” to mint NFTs of their projects and sell them to retail NFT collectors (a.k.a. “Collectors”).

Snapmuse.io er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.



Snapmuse.io Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Snapmuse.io (SMX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Snapmuse.io (SMX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Snapmuse.io.

Snapmuse.io (SMX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Snapmuse.io (SMX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SMX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Snapmuse.io (SMX)

Hvor mye er Snapmuse.io (SMX) verdt i dag? Live SMX prisen i USD er 0.001515 USD. Hva er markedsverdien for Snapmuse.io? Markedsverdien for SMX er $ 0.00 USD. Hva er den sirkulerende forsyningen av SMX? Den sirkulerende forsyningen av SMX er 0.00 USD. Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSMX? SMX oppnådde en ATH-pris på 0.0533285892383005 USD. Hva var den laveste prisen (ATL) på SMX? SMX så en ATL-pris på 0.000667375582576052 USD. Hva er handelsvolumet til SMX? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SMX er $ 70.72K USD.

Snapmuse.io (SMX) Viktige bransjeoppdateringer

