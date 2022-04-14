Snapmuse.io (SMX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Snapmuse.io (SMX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Snapmuse.io (SMX) Informasjon Snapmuse.io is the web3 funding platform of the entertainment industry. It was developed by the founders of Snapmuse.com. Unlike traditional funding platforms, Snapmuse.io gives you the opportunity to be part of exciting projects from social media creators and musicians to gaming studios. Fund it! Build it! Reward it! Snapmuse.io enables founders from the entertainment industry such as social media channel owners (YouTubers, Tiktokers), influencers, gaming studios, AI projects etc. a.k.a. “Creators” to mint NFTs of their projects and sell them to retail NFT collectors (a.k.a. “Collectors”). Offisiell nettside: https://snapmuse.io/ Teknisk dokument: https://snapmuse.io/lightpaper Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x8C6149AAEA8161E2015FA563040A916e90d16DcA Kjøp SMX nå!

Snapmuse.io (SMX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Snapmuse.io (SMX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 770.50K $ 770.50K $ 770.50K All-time high: $ 0.0967 $ 0.0967 $ 0.0967 All-Time Low: $ 0.000667375582576052 $ 0.000667375582576052 $ 0.000667375582576052 Nåværende pris: $ 0.001541 $ 0.001541 $ 0.001541 Lær mer om Snapmuse.io (SMX) pris

Snapmuse.io (SMX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Snapmuse.io (SMX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SMX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SMX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SMXs tokenomics, kan du utforske SMX tokenets livepris!

Snapmuse.io (SMX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SMX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SMX nå!

SMX prisforutsigelse Vil du vite hvor SMX kan være på vei? Vår SMX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SMX tokenets prisforutsigelse nå!

