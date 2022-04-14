Smart Blockchain (SMART) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Smart Blockchain (SMART), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Smart Blockchain (SMART) Informasjon Smart Blockchain is a scalable blockchain solution that uses innovative methods to address issues that arise from traditional blockchain networks. SMART - it is a native coin in the Smart Blockchain Network.Smart Blockchain boasts a strong technological base, the ability to change and improve flexibly, as well as effective methods of stabilizing the value of coins. Offisiell nettside: https://smartblockchain.com/en/ Teknisk dokument: https://smartblockchain.com/documents/en/WhitePaperSB.pdf Blokkutforsker: https://smartexplorer.com/ Kjøp SMART nå!

Smart Blockchain (SMART) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Smart Blockchain (SMART), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 9.00T $ 9.00T $ 9.00T Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 44.78B $ 44.78B $ 44.78B All-time high: $ 0.04974 $ 0.04974 $ 0.04974 All-Time Low: $ 0.000631073698012632 $ 0.000631073698012632 $ 0.000631073698012632 Nåværende pris: $ 0.004975 $ 0.004975 $ 0.004975 Lær mer om Smart Blockchain (SMART) pris

Smart Blockchain (SMART) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Smart Blockchain (SMART) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SMART tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SMART tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SMARTs tokenomics, kan du utforske SMART tokenets livepris!

Smart Blockchain (SMART) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SMART hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SMART nå!

