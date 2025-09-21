Smart Blockchain (SMART)-prisforutsigelse (USD)

Få Smart Blockchain prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye SMART vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp SMART

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Smart Blockchain % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.005264 $0.005264 $0.005264 +0.07% USD Faktisk Prediksjon Smart Blockchain-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Smart Blockchain (SMART) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Smart Blockchain potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.005264 i 2025. Smart Blockchain (SMART) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Smart Blockchain potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.005527 i 2026. Smart Blockchain (SMART) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SMART for 2027 $ 0.005803 med en 10.25% vekstrate. Smart Blockchain (SMART) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SMART for 2028 $ 0.006093 med en 15.76% vekstrate. Smart Blockchain (SMART) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SMART for 2029 $ 0.006398 med en 21.55% vekstrate. Smart Blockchain (SMART) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SMART for 2030 $ 0.006718 med en 27.63% vekstrate. Smart Blockchain (SMART) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Smart Blockchain potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.010943. Smart Blockchain (SMART) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Smart Blockchain potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.017825. År Pris Vekst 2025 $ 0.005264 0.00%

2026 $ 0.005527 5.00%

2027 $ 0.005803 10.25%

2028 $ 0.006093 15.76%

2029 $ 0.006398 21.55%

2030 $ 0.006718 27.63%

2031 $ 0.007054 34.01%

2032 $ 0.007406 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.007777 47.75%

2034 $ 0.008166 55.13%

2035 $ 0.008574 62.89%

2036 $ 0.009003 71.03%

2037 $ 0.009453 79.59%

2038 $ 0.009926 88.56%

2039 $ 0.010422 97.99%

2040 $ 0.010943 107.89% Vis mer Kortsiktig Smart Blockchain-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.005264 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.005264 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.005269 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.005285 0.41% Smart Blockchain (SMART) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for SMART September 21, 2025(I dag) er $0.005264 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Smart Blockchain (SMART) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for SMART, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.005264 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Smart Blockchain (SMART) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for SMART, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.005269 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Smart Blockchain (SMART) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for SMART $0.005285 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Smart Blockchain prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.005264$ 0.005264 $ 0.005264 Prisendring (24 t) +0.07% Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Volum (24 timer) $ 178.30K$ 178.30K $ 178.30K Volum (24 timer) -- Den siste SMART-prisen er $ 0.005264. Den har en 24-timers endring på +0.07%, med et 24-timers handelsvolum på $ 178.30K. Videre har SMART en sirkulerende forsyning på 0.00 og total markedsverdi på $ 0.00. Se SMART livepris

Hvordan kjøpe Smart Blockchain (SMART) Prøver du å kjøpe SMART? Du kan nå kjøpe SMART via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Smart Blockchain og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper SMART nå

Smart Blockchain Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Smart Blockchain direktepris, er gjeldende pris for Smart Blockchain 0.005264USD. Den sirkulerende forsyningen av Smart Blockchain(SMART) er 0.00 SMART , som gir den en markedsverdi på $0.00 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.02% $ 0.000125 $ 0.005315 $ 0.005086

7 dager 0.08% $ 0.000372 $ 0.005962 $ 0.0045

30 dager -0.01% $ -0.000079 $ 0.0074 $ 0.0045 24-timers ytelse De siste 24 timene har Smart Blockchain vist en prisbevegelse på $0.000125 , noe som gjenspeiler en 0.02% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Smart Blockchain handlet på en topp på $0.005962 og en bunn på $0.0045 . Det så en prisendring på 0.08% . Denne nylige trenden viser potensialet til SMART for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Smart Blockchain opplevd en -0.01% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000079 av dens verdi. Dette indikerer at SMART kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Smart Blockchain prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full SMART prishistorikk

Hvordan fungerer Smart Blockchain (SMART) prisforutsigelsesmodul? Smart Blockchain-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for SMART basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Smart Blockchain det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for SMART, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Smart Blockchain. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til SMART. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til SMART for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Smart Blockchain.

Hvorfor er SMART-prisforutsigelse viktig?

SMART-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i SMART nå? I følge dine forutsigelser vil SMART oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for SMART neste måned? I følge Smart Blockchain (SMART)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte SMART-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 SMART koste i 2026? Prisen på 1 Smart Blockchain (SMART) i dag er $0.005264 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SMART øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på SMART i 2027? Smart Blockchain (SMART) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SMART innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for SMART i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Smart Blockchain (SMART) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for SMART i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Smart Blockchain (SMART) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 SMART koste i 2030? Prisen på 1 Smart Blockchain (SMART) i dag er $0.005264 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SMART øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for SMART i 2040? Smart Blockchain (SMART) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SMART innen 2040. Registrer deg nå