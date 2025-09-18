Dagens Smart Blockchain livepris er 0.005205 USD. Spor prisoppdateringer for SMART til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SMART pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Smart Blockchain livepris er 0.005205 USD. Spor prisoppdateringer for SMART til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SMART pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Smart Blockchain Pris(SMART)

1 SMART til USD livepris:

$0.005205
$0.005205$0.005205
-0.89%1D
USD
Smart Blockchain (SMART) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:26:14 (UTC+8)

Smart Blockchain (SMART) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.005085
$ 0.005085$ 0.005085
24 timer lav
$ 0.0056
$ 0.0056$ 0.0056
24 timer høy

$ 0.005085
$ 0.005085$ 0.005085

$ 0.0056
$ 0.0056$ 0.0056

$ 0.0117409485813595
$ 0.0117409485813595$ 0.0117409485813595

$ 0.000631073698012632
$ 0.000631073698012632$ 0.000631073698012632

-0.08%

-0.89%

+7.05%

+7.05%

Smart Blockchain (SMART) sanntidsprisen er $ 0.005205. I løpet av de siste 24 timene har SMART blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.005085 og et toppnivå på $ 0.0056, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SMART er $ 0.0117409485813595, mens den rekordlave prisen er $ 0.000631073698012632.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SMART endret seg med -0.08% i løpet av den siste timen, -0.89% over 24 timer og +7.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Smart Blockchain (SMART) Markedsinformasjon

No.3892

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 163.73K
$ 163.73K$ 163.73K

$ 46.85B
$ 46.85B$ 46.85B

0.00
0.00 0.00

9,000,010,200,000
9,000,010,200,000 9,000,010,200,000

9,000,010,200,000
9,000,010,200,000 9,000,010,200,000

0.00%

SMART

Nåværende markedsverdi på Smart Blockchain er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 163.73K. Den sirkulerende forsyningen på SMART er 0.00, med en total tilgang på 9000010200000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 46.85B.

Smart Blockchain (SMART) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Smart Blockchain for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00004674-0.89%
30 dager$ -0.000219-4.04%
60 dager$ +0.000798+18.10%
90 dager$ -0.001214-18.92%
Smart Blockchain Prisendring i dag

I dag registrerte SMART en endring på $ -0.00004674 (-0.89%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Smart Blockchain 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000219 (-4.04%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Smart Blockchain 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SMART en endring på $ +0.000798 (+18.10%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Smart Blockchain 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.001214-18.92% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Smart Blockchain (SMART)?

Sjekk ut Smart Blockchain Prishistorikk-siden nå.

Hva er Smart Blockchain (SMART)

Smart Blockchain is a scalable blockchain solution that uses innovative methods to address issues that arise from traditional blockchain networks. SMART - it is a native coin in the Smart Blockchain Network.Smart Blockchain boasts a strong technological base, the ability to change and improve flexibly, as well as effective methods of stabilizing the value of coins.

Smart Blockchain er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.

I tillegg kan du:
- Sjekk SMART Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Smart Blockchain på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Smart Blockchain kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Smart Blockchain Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Smart Blockchain (SMART) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Smart Blockchain (SMART) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Smart Blockchain.

Sjekk Smart Blockchainprisprognosen nå!

Smart Blockchain (SMART) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Smart Blockchain (SMART) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SMART tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Smart Blockchain (SMART)

Leter du etter hvordan du kjøperSmart Blockchain? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Smart Blockchain på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SMART til lokale valutaer

1 Smart Blockchain(SMART) til VND
136.969575
1 Smart Blockchain(SMART) til AUD
A$0.00785955
1 Smart Blockchain(SMART) til GBP
0.0038517
1 Smart Blockchain(SMART) til EUR
0.00442425
1 Smart Blockchain(SMART) til USD
$0.005205
1 Smart Blockchain(SMART) til MYR
RM0.021861
1 Smart Blockchain(SMART) til TRY
0.2153829
1 Smart Blockchain(SMART) til JPY
¥0.765135
1 Smart Blockchain(SMART) til ARS
ARS$7.6769586
1 Smart Blockchain(SMART) til RUB
0.4346175
1 Smart Blockchain(SMART) til INR
0.4584564
1 Smart Blockchain(SMART) til IDR
Rp86.7499653
1 Smart Blockchain(SMART) til KRW
7.2695112
1 Smart Blockchain(SMART) til PHP
0.29684115
1 Smart Blockchain(SMART) til EGP
￡E.0.2506728
1 Smart Blockchain(SMART) til BRL
R$0.02763855
1 Smart Blockchain(SMART) til CAD
C$0.00713085
1 Smart Blockchain(SMART) til BDT
0.6336567
1 Smart Blockchain(SMART) til NGN
7.7802258
1 Smart Blockchain(SMART) til COP
$20.33203125
1 Smart Blockchain(SMART) til ZAR
R.0.0901506
1 Smart Blockchain(SMART) til UAH
0.2150706
1 Smart Blockchain(SMART) til TZS
T.Sh.12.8836242
1 Smart Blockchain(SMART) til VES
Bs0.848415
1 Smart Blockchain(SMART) til CLP
$4.970775
1 Smart Blockchain(SMART) til PKR
Rs1.4773872
1 Smart Blockchain(SMART) til KZT
2.81803905
1 Smart Blockchain(SMART) til THB
฿0.165519
1 Smart Blockchain(SMART) til TWD
NT$0.15734715
1 Smart Blockchain(SMART) til AED
د.إ0.01910235
1 Smart Blockchain(SMART) til CHF
Fr0.00411195
1 Smart Blockchain(SMART) til HKD
HK$0.04044285
1 Smart Blockchain(SMART) til AMD
֏1.9919535
1 Smart Blockchain(SMART) til MAD
.د.م0.0469491
1 Smart Blockchain(SMART) til MXN
$0.09571995
1 Smart Blockchain(SMART) til SAR
ريال0.01951875
1 Smart Blockchain(SMART) til ETB
Br0.74728185
1 Smart Blockchain(SMART) til KES
KSh0.6723819
1 Smart Blockchain(SMART) til JOD
د.أ0.003690345
1 Smart Blockchain(SMART) til PLN
0.0188421
1 Smart Blockchain(SMART) til RON
лв0.02243355
1 Smart Blockchain(SMART) til SEK
kr0.04897905
1 Smart Blockchain(SMART) til BGN
лв0.0086403
1 Smart Blockchain(SMART) til HUF
Ft1.7292051
1 Smart Blockchain(SMART) til CZK
0.1076394
1 Smart Blockchain(SMART) til KWD
د.ك0.001587525
1 Smart Blockchain(SMART) til ILS
0.01733265
1 Smart Blockchain(SMART) til BOB
Bs0.03596655
1 Smart Blockchain(SMART) til AZN
0.0088485
1 Smart Blockchain(SMART) til TJS
SM0.0487188
1 Smart Blockchain(SMART) til GEL
0.0140535
1 Smart Blockchain(SMART) til AOA
Kz4.74472185
1 Smart Blockchain(SMART) til BHD
.د.ب0.001962285
1 Smart Blockchain(SMART) til BMD
$0.005205
1 Smart Blockchain(SMART) til DKK
kr0.03305175
1 Smart Blockchain(SMART) til HNL
L0.13642305
1 Smart Blockchain(SMART) til MUR
0.2359947
1 Smart Blockchain(SMART) til NAD
$0.09030675
1 Smart Blockchain(SMART) til NOK
kr0.0517377
1 Smart Blockchain(SMART) til NZD
$0.0088485
1 Smart Blockchain(SMART) til PAB
B/.0.005205
1 Smart Blockchain(SMART) til PGK
K0.0217569
1 Smart Blockchain(SMART) til QAR
ر.ق0.01889415
1 Smart Blockchain(SMART) til RSD
дин.0.51909465
1 Smart Blockchain(SMART) til UZS
soʻm64.25921235
1 Smart Blockchain(SMART) til ALL
L0.4292043
1 Smart Blockchain(SMART) til ANG
ƒ0.00931695
1 Smart Blockchain(SMART) til AWG
ƒ0.009369
1 Smart Blockchain(SMART) til BBD
$0.01041
1 Smart Blockchain(SMART) til BAM
KM0.0086403
1 Smart Blockchain(SMART) til BIF
Fr15.536925
1 Smart Blockchain(SMART) til BND
$0.0066624
1 Smart Blockchain(SMART) til BSD
$0.005205
1 Smart Blockchain(SMART) til JMD
$0.83493405
1 Smart Blockchain(SMART) til KHR
20.9035923
1 Smart Blockchain(SMART) til KMF
Fr2.17569
1 Smart Blockchain(SMART) til LAK
113.15217165
1 Smart Blockchain(SMART) til LKR
Rs1.5744084
1 Smart Blockchain(SMART) til MDL
L0.0858825
1 Smart Blockchain(SMART) til MGA
Ar23.03092785
1 Smart Blockchain(SMART) til MOP
P0.04169205
1 Smart Blockchain(SMART) til MVR
0.0796365
1 Smart Blockchain(SMART) til MWK
MK9.03645255
1 Smart Blockchain(SMART) til MZN
MT0.3325995
1 Smart Blockchain(SMART) til NPR
Rs0.7334886
1 Smart Blockchain(SMART) til PYG
37.17411
1 Smart Blockchain(SMART) til RWF
Fr7.542045
1 Smart Blockchain(SMART) til SBD
$0.042681
1 Smart Blockchain(SMART) til SCR
0.07458765
1 Smart Blockchain(SMART) til SRD
$0.19825845
1 Smart Blockchain(SMART) til SVC
$0.04554375
1 Smart Blockchain(SMART) til SZL
L0.09030675
1 Smart Blockchain(SMART) til TMT
m0.0182175
1 Smart Blockchain(SMART) til TND
د.ت0.01514655
1 Smart Blockchain(SMART) til TTD
$0.03523785
1 Smart Blockchain(SMART) til UGX
Sh18.25914
1 Smart Blockchain(SMART) til XAF
Fr2.90439
1 Smart Blockchain(SMART) til XCD
$0.0140535
1 Smart Blockchain(SMART) til XOF
Fr2.90439
1 Smart Blockchain(SMART) til XPF
Fr0.525705
1 Smart Blockchain(SMART) til BWP
P0.0693306
1 Smart Blockchain(SMART) til BZD
$0.01046205
1 Smart Blockchain(SMART) til CVE
$0.4881249
1 Smart Blockchain(SMART) til DJF
Fr0.921285
1 Smart Blockchain(SMART) til DOP
$0.3228141
1 Smart Blockchain(SMART) til DZD
د.ج0.6743598
1 Smart Blockchain(SMART) til FJD
$0.01171125
1 Smart Blockchain(SMART) til GNF
Fr45.257475
1 Smart Blockchain(SMART) til GTQ
Q0.0398703
1 Smart Blockchain(SMART) til GYD
$1.08935445
1 Smart Blockchain(SMART) til ISK
kr0.629805

Smart Blockchain Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Smart Blockchain, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Smart Blockchain nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Smart Blockchain

Hvor mye er Smart Blockchain (SMART) verdt i dag?
Live SMART prisen i USD er 0.005205 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SMART-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SMART til USD er $ 0.005205. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Smart Blockchain?
Markedsverdien for SMART er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SMART?
Den sirkulerende forsyningen av SMART er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSMART ?
SMART oppnådde en ATH-pris på 0.0117409485813595 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SMART?
SMART så en ATL-pris på 0.000631073698012632 USD.
Hva er handelsvolumet til SMART?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SMART er $ 163.73K USD.
Vil SMART gå høyere i år?
SMART kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SMART prisprognosen for en mer grundig analyse.
Smart Blockchain (SMART) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

