Aleo (ALEO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Aleo (ALEO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Aleo (ALEO) Informasjon Aleo is a layer-1 blockchain that combines general-purpose programmability with the power of zero-knowledge proofs (ZKPs). Maintained by the Aleo Network Foundation, the network enables the next generation of decentralized apps that provide data confidentiality to users and scale to enterprises. Offisiell nettside: https://aleo.org/ Teknisk dokument: https://developer.aleo.org/guides/introduction/getting_started/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/address/0x6cfffa5bfd4277a04d83307feedfe2d18d944dd2 Kjøp ALEO nå!

Aleo (ALEO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Aleo (ALEO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 114.55M $ 114.55M $ 114.55M Total forsyning: $ 1.82B $ 1.82B $ 1.82B Sirkulerende forsyning: $ 512.30M $ 512.30M $ 512.30M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 408.06M $ 408.06M $ 408.06M All-time high: $ 6.9 $ 6.9 $ 6.9 All-Time Low: $ 0.1134396400169198 $ 0.1134396400169198 $ 0.1134396400169198 Nåværende pris: $ 0.2236 $ 0.2236 $ 0.2236 Lær mer om Aleo (ALEO) pris

Aleo (ALEO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Aleo (ALEO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ALEO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ALEO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ALEOs tokenomics, kan du utforske ALEO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ALEO Interessert i å legge til Aleo (ALEO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ALEO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ALEO på MEXC nå!

Aleo (ALEO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ALEO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ALEO nå!

ALEO prisforutsigelse Vil du vite hvor ALEO kan være på vei? Vår ALEO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ALEO tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!