SafeMars (SMARS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SafeMars (SMARS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SafeMars (SMARS) Informasjon The SafeMars Protocol is a community driven, fair launched DeFi Token. Three simple functions occur during each trade: Reflection, LP Acquisition, and Burn. Offisiell nettside: https://smars.com Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xC0366a104b429f0806BfA98d0008DAA9555b2BEd Kjøp SMARS nå!

SafeMars (SMARS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SafeMars (SMARS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.13M $ 3.13M $ 3.13M All-time high: $ 0.0000028888 $ 0.0000028888 $ 0.0000028888 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.000000007835 $ 0.000000007835 $ 0.000000007835 Lær mer om SafeMars (SMARS) pris

SafeMars (SMARS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SafeMars (SMARS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SMARS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SMARS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SMARSs tokenomics, kan du utforske SMARS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SMARS Interessert i å legge til SafeMars (SMARS) i porteføljen din?

SafeMars (SMARS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SMARS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SMARS nå!

SMARS prisforutsigelse Vil du vite hvor SMARS kan være på vei? Vår SMARS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SMARS tokenets prisforutsigelse nå!

