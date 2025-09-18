Dagens SafeMars livepris er 0.000000006241 USD. Spor prisoppdateringer for SMARS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SMARS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SafeMars livepris er 0.000000006241 USD. Spor prisoppdateringer for SMARS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SMARS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

SafeMars Pris(SMARS)

1 SMARS til USD livepris:

$0.000000006241
$0.000000006241
-1.40%1D
USD
SafeMars (SMARS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:26:07 (UTC+8)

SafeMars (SMARS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0000000061
$ 0.0000000061
24 timer lav
$ 0.000000006356
$ 0.000000006356
24 timer høy

$ 0.0000000061
$ 0.0000000061

$ 0.000000006356
$ 0.000000006356

$ 0.00000011
$ 0.00000011

$ 0
$ 0

-0.05%

-1.40%

+4.62%

+4.62%

SafeMars (SMARS) sanntidsprisen er $ 0.000000006241. I løpet av de siste 24 timene har SMARS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000000061 og et toppnivå på $ 0.000000006356, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SMARS er $ 0.00000011, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SMARS endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, -1.40% over 24 timer og +4.62% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SafeMars (SMARS) Markedsinformasjon

No.4502

$ 0.00
$ 0.00

$ 53.29K
$ 53.29K

$ 2.50M
$ 2.50M

0.00
0.00

400,000,000,000,000
400,000,000,000,000

0
0

0.00%

BSC

Nåværende markedsverdi på SafeMars er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 53.29K. Den sirkulerende forsyningen på SMARS er 0.00, med en total tilgang på 0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.50M.

SafeMars (SMARS) Prishistorikk USD

Spor prisendringene SafeMars for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00000000008861-1.40%
30 dager$ +0.000000000912+17.11%
60 dager$ +0.000000001362+27.91%
90 dager$ +0.000000002113+51.18%
SafeMars Prisendring i dag

I dag registrerte SMARS en endring på $ -0.00000000008861 (-1.40%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

SafeMars 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.000000000912 (+17.11%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

SafeMars 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SMARS en endring på $ +0.000000001362 (+27.91%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

SafeMars 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.000000002113+51.18% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for SafeMars (SMARS)?

Sjekk ut SafeMars Prishistorikk-siden nå.

Hva er SafeMars (SMARS)

The SafeMars Protocol is a community driven, fair launched DeFi Token. Three simple functions occur during each trade: Reflection, LP Acquisition, and Burn.

SafeMars er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere SafeMars investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SMARS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om SafeMars på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din SafeMars kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

SafeMars Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SafeMars (SMARS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SafeMars (SMARS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SafeMars.

Sjekk SafeMarsprisprognosen nå!

SafeMars (SMARS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SafeMars (SMARS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SMARS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe SafeMars (SMARS)

Leter du etter hvordan du kjøperSafeMars? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe SafeMars på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SMARS til lokale valutaer

SafeMars Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av SafeMars, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell SafeMars nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om SafeMars

Hvor mye er SafeMars (SMARS) verdt i dag?
Live SMARS prisen i USD er 0.000000006241 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SMARS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SMARS til USD er $ 0.000000006241. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SafeMars?
Markedsverdien for SMARS er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SMARS?
Den sirkulerende forsyningen av SMARS er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSMARS ?
SMARS oppnådde en ATH-pris på 0.00000011 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SMARS?
SMARS så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til SMARS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SMARS er $ 53.29K USD.
Vil SMARS gå høyere i år?
SMARS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SMARS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:26:07 (UTC+8)

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

