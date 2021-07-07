SMARS

The SafeMars Protocol is a community driven, fair launched DeFi Token. Three simple functions occur during each trade: Reflection, LP Acquisition, and Burn.

NavnSMARS

RangeringNo.4444

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning0

Maksimal forsyning400,000,000,000,000

Total forsyning0

Opplagsforsyning0%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.00000011,2021-08-01

Laveste pris0,2021-07-07

Offentlig blokkjedeBSC

MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
Loading...