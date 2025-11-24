SLIMEX (SLX) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i SLIMEX (SLX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 17:27:52 (UTC+8)
USD

SLIMEX (SLX) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SLIMEX (SLX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 15.65M
$ 15.65M$ 15.65M
Total forsyning:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Sirkulerende forsyning:
$ 1.73B
$ 1.73B$ 1.73B
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 90.32M
$ 90.32M$ 90.32M
All-time high:
$ 0.0162
$ 0.0162$ 0.0162
All-Time Low:
$ 0.005582250839159196
$ 0.005582250839159196$ 0.005582250839159196
Nåværende pris:
$ 0.009032
$ 0.009032$ 0.009032

SLIMEX (SLX) Informasjon

"Small Slimes, Big Impact – Every Dig Unlocks the Next." SLIMEX is an interactive Web3 gaming ecosystem powered by $SLX, originating from the hit idle RPG Slime Miner and expanding through the Slime IP across games and services. It blends Web2-scale accessibility with Web3 ownership, offering seasonal gameplay, NFT integration, and scalable rewards. With 22M+ users and 150K+ daily players, SLIMEX is building the next-generation network where gaming, creators, and interactive economies thrive.

Offisiell nettside:
https://slimex.io/
Teknisk dokument:
https://drive.google.com/file/d/1DdGZRjbGlLs3sSqrNQHxDLx3mPGgw_F9/view?usp=share_link
Blokkutforsker:
https://bscscan.com/token/0x8A063A9ff4dE28dcB87117cc759BE6cE70e09F81

SLIMEX (SLX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak SLIMEX (SLX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet SLX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange SLX tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår SLXs tokenomics, kan du utforske SLX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SLX

Interessert i å legge til SLIMEX (SLX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SLX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

SLIMEX (SLX) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til SLX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

SLX prisforutsigelse

Vil du vite hvor SLX kan være på vei? Vår SLX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.

