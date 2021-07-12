Smooth Love Potion (SLP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Smooth Love Potion (SLP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Smooth Love Potion (SLP) Informasjon Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies). Offisiell nettside: https://axieinfinity.com/ Teknisk dokument: https://whitepaper.axieinfinity.com/gameplay/breeding Blokkutforsker: https://solscan.io/token/4hpngEp1v3CXpeKB81Gw4sv7YvwUVRKvY3SGag9ND8Q4 Kjøp SLP nå!

Smooth Love Potion (SLP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Smooth Love Potion (SLP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 64.92M $ 64.92M $ 64.92M Total forsyning: $ 36.00B $ 36.00B $ 36.00B Sirkulerende forsyning: $ 36.00B $ 36.00B $ 36.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 64.92M $ 64.92M $ 64.92M All-time high: $ 0.41 $ 0.41 $ 0.41 All-Time Low: $ 0.001059406911044792 $ 0.001059406911044792 $ 0.001059406911044792 Nåværende pris: $ 0.001803 $ 0.001803 $ 0.001803 Lær mer om Smooth Love Potion (SLP) pris

Smooth Love Potion (SLP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Smooth Love Potion (SLP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SLP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SLP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SLPs tokenomics, kan du utforske SLP tokenets livepris!

Smooth Love Potion (SLP) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SLP hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SLP nå!

SLP prisforutsigelse Vil du vite hvor SLP kan være på vei? Vår SLP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SLP tokenets prisforutsigelse nå!

