Dagens Smooth Love Potion livepris er 0.001814 USD. Spor prisoppdateringer for SLP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SLP pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Smooth Love Potion livepris er 0.001814 USD. Spor prisoppdateringer for SLP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SLP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SLP

SLP Prisinformasjon

SLP teknisk dokument

SLP Offisiell nettside

SLP tokenomics

SLP Prisprognose

SLP-historikk

SLP Kjøpeguide

SLP-til-fiat-valutakonverter

SLP Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Smooth Love Potion Logo

Smooth Love Potion Pris(SLP)

1 SLP til USD livepris:

$0.001814
$0.001814$0.001814
-5.12%1D
USD
Smooth Love Potion (SLP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:38:57 (UTC+8)

Smooth Love Potion (SLP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0018
$ 0.0018$ 0.0018
24 timer lav
$ 0.00194
$ 0.00194$ 0.00194
24 timer høy

$ 0.0018
$ 0.0018$ 0.0018

$ 0.00194
$ 0.00194$ 0.00194

$ 0.41907081
$ 0.41907081$ 0.41907081

$ 0.001059406911044792
$ 0.001059406911044792$ 0.001059406911044792

-0.83%

-5.12%

-1.79%

-1.79%

Smooth Love Potion (SLP) sanntidsprisen er $ 0.001814. I løpet av de siste 24 timene har SLP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0018 og et toppnivå på $ 0.00194, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SLP er $ 0.41907081, mens den rekordlave prisen er $ 0.001059406911044792.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SLP endret seg med -0.83% i løpet av den siste timen, -5.12% over 24 timer og -1.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Smooth Love Potion (SLP) Markedsinformasjon

No.492

$ 65.30M
$ 65.30M$ 65.30M

$ 217.55K
$ 217.55K$ 217.55K

$ 65.30M
$ 65.30M$ 65.30M

36.00B
36.00B 36.00B

--
----

35,999,786,454
35,999,786,454 35,999,786,454

2021-07-12 00:00:00

ETH

Nåværende markedsverdi på Smooth Love Potion er $ 65.30M, med et 24-timers handelsvolum på $ 217.55K. Den sirkulerende forsyningen på SLP er 36.00B, med en total tilgang på 35999786454. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 65.30M.

Smooth Love Potion (SLP) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Smooth Love Potion for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00009789-5.12%
30 dager$ +0.000023+1.28%
60 dager$ +0.000104+6.08%
90 dager$ +0.000595+48.81%
Smooth Love Potion Prisendring i dag

I dag registrerte SLP en endring på $ -0.00009789 (-5.12%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Smooth Love Potion 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.000023 (+1.28%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Smooth Love Potion 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SLP en endring på $ +0.000104 (+6.08%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Smooth Love Potion 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.000595+48.81% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Smooth Love Potion (SLP)?

Sjekk ut Smooth Love Potion Prishistorikk-siden nå.

Hva er Smooth Love Potion (SLP)

Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies).

Smooth Love Potion er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Smooth Love Potion investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SLP Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Smooth Love Potion på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Smooth Love Potion kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Smooth Love Potion Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Smooth Love Potion (SLP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Smooth Love Potion (SLP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Smooth Love Potion.

Sjekk Smooth Love Potionprisprognosen nå!

Smooth Love Potion (SLP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Smooth Love Potion (SLP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SLP tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Smooth Love Potion (SLP)

Leter du etter hvordan du kjøperSmooth Love Potion? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Smooth Love Potion på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SLP til lokale valutaer

1 Smooth Love Potion(SLP) til VND
47.73541
1 Smooth Love Potion(SLP) til AUD
A$0.00273914
1 Smooth Love Potion(SLP) til GBP
0.00134236
1 Smooth Love Potion(SLP) til EUR
0.0015419
1 Smooth Love Potion(SLP) til USD
$0.001814
1 Smooth Love Potion(SLP) til MYR
RM0.0076188
1 Smooth Love Potion(SLP) til TRY
0.07504518
1 Smooth Love Potion(SLP) til JPY
¥0.266658
1 Smooth Love Potion(SLP) til ARS
ARS$2.67550488
1 Smooth Love Potion(SLP) til RUB
0.1509248
1 Smooth Love Potion(SLP) til INR
0.15979526
1 Smooth Love Potion(SLP) til IDR
Rp30.23332124
1 Smooth Love Potion(SLP) til KRW
2.5370604
1 Smooth Love Potion(SLP) til PHP
0.10350684
1 Smooth Love Potion(SLP) til EGP
￡E.0.08736224
1 Smooth Love Potion(SLP) til BRL
R$0.00965048
1 Smooth Love Potion(SLP) til CAD
C$0.00248518
1 Smooth Love Potion(SLP) til BDT
0.22083636
1 Smooth Love Potion(SLP) til NGN
2.71149464
1 Smooth Love Potion(SLP) til COP
$7.0859375
1 Smooth Love Potion(SLP) til ZAR
R.0.03145476
1 Smooth Love Potion(SLP) til UAH
0.07495448
1 Smooth Love Potion(SLP) til TZS
T.Sh.4.49008536
1 Smooth Love Potion(SLP) til VES
Bs0.295682
1 Smooth Love Potion(SLP) til CLP
$1.73237
1 Smooth Love Potion(SLP) til PKR
Rs0.51488576
1 Smooth Love Potion(SLP) til KZT
0.98211774
1 Smooth Love Potion(SLP) til THB
฿0.05773962
1 Smooth Love Potion(SLP) til TWD
NT$0.05481908
1 Smooth Love Potion(SLP) til AED
د.إ0.00665738
1 Smooth Love Potion(SLP) til CHF
Fr0.00143306
1 Smooth Love Potion(SLP) til HKD
HK$0.01409478
1 Smooth Love Potion(SLP) til AMD
֏0.6942178
1 Smooth Love Potion(SLP) til MAD
.د.م0.01636228
1 Smooth Love Potion(SLP) til MXN
$0.03332318
1 Smooth Love Potion(SLP) til SAR
ريال0.0068025
1 Smooth Love Potion(SLP) til ETB
Br0.26043598
1 Smooth Love Potion(SLP) til KES
KSh0.23433252
1 Smooth Love Potion(SLP) til JOD
د.أ0.001286126
1 Smooth Love Potion(SLP) til PLN
0.00656668
1 Smooth Love Potion(SLP) til RON
лв0.00783648
1 Smooth Love Potion(SLP) til SEK
kr0.01706974
1 Smooth Love Potion(SLP) til BGN
лв0.00301124
1 Smooth Love Potion(SLP) til HUF
Ft0.60304616
1 Smooth Love Potion(SLP) til CZK
0.03749538
1 Smooth Love Potion(SLP) til KWD
د.ك0.00055327
1 Smooth Love Potion(SLP) til ILS
0.00604062
1 Smooth Love Potion(SLP) til BOB
Bs0.01253474
1 Smooth Love Potion(SLP) til AZN
0.0030838
1 Smooth Love Potion(SLP) til TJS
SM0.01697904
1 Smooth Love Potion(SLP) til GEL
0.0048978
1 Smooth Love Potion(SLP) til AOA
Kz1.65358798
1 Smooth Love Potion(SLP) til BHD
.د.ب0.000683878
1 Smooth Love Potion(SLP) til BMD
$0.001814
1 Smooth Love Potion(SLP) til DKK
kr0.0115189
1 Smooth Love Potion(SLP) til HNL
L0.04754494
1 Smooth Love Potion(SLP) til MUR
0.08224676
1 Smooth Love Potion(SLP) til NAD
$0.0314729
1 Smooth Love Potion(SLP) til NOK
kr0.01803116
1 Smooth Love Potion(SLP) til NZD
$0.0030838
1 Smooth Love Potion(SLP) til PAB
B/.0.001814
1 Smooth Love Potion(SLP) til PGK
K0.00758252
1 Smooth Love Potion(SLP) til QAR
ر.ق0.00658482
1 Smooth Love Potion(SLP) til RSD
дин.0.18092836
1 Smooth Love Potion(SLP) til UZS
soʻm22.39504538
1 Smooth Love Potion(SLP) til ALL
L0.14958244
1 Smooth Love Potion(SLP) til ANG
ƒ0.00324706
1 Smooth Love Potion(SLP) til AWG
ƒ0.0032652
1 Smooth Love Potion(SLP) til BBD
$0.003628
1 Smooth Love Potion(SLP) til BAM
KM0.00301124
1 Smooth Love Potion(SLP) til BIF
Fr5.41479
1 Smooth Love Potion(SLP) til BND
$0.00232192
1 Smooth Love Potion(SLP) til BSD
$0.001814
1 Smooth Love Potion(SLP) til JMD
$0.29098374
1 Smooth Love Potion(SLP) til KHR
7.28513284
1 Smooth Love Potion(SLP) til KMF
Fr0.758252
1 Smooth Love Potion(SLP) til LAK
39.43478182
1 Smooth Love Potion(SLP) til LKR
Rs0.54869872
1 Smooth Love Potion(SLP) til MDL
L0.029931
1 Smooth Love Potion(SLP) til MGA
Ar8.02653278
1 Smooth Love Potion(SLP) til MOP
P0.01453014
1 Smooth Love Potion(SLP) til MVR
0.0277542
1 Smooth Love Potion(SLP) til MWK
MK3.14930354
1 Smooth Love Potion(SLP) til MZN
MT0.1159146
1 Smooth Love Potion(SLP) til NPR
Rs0.25562888
1 Smooth Love Potion(SLP) til PYG
12.955588
1 Smooth Love Potion(SLP) til RWF
Fr2.628486
1 Smooth Love Potion(SLP) til SBD
$0.0148748
1 Smooth Love Potion(SLP) til SCR
0.02760908
1 Smooth Love Potion(SLP) til SRD
$0.06909526
1 Smooth Love Potion(SLP) til SVC
$0.0158725
1 Smooth Love Potion(SLP) til SZL
L0.0314729
1 Smooth Love Potion(SLP) til TMT
m0.006349
1 Smooth Love Potion(SLP) til TND
د.ت0.00527874
1 Smooth Love Potion(SLP) til TTD
$0.01228078
1 Smooth Love Potion(SLP) til UGX
Sh6.363512
1 Smooth Love Potion(SLP) til XAF
Fr1.012212
1 Smooth Love Potion(SLP) til XCD
$0.0048978
1 Smooth Love Potion(SLP) til XOF
Fr1.012212
1 Smooth Love Potion(SLP) til XPF
Fr0.183214
1 Smooth Love Potion(SLP) til BWP
P0.02416248
1 Smooth Love Potion(SLP) til BZD
$0.00364614
1 Smooth Love Potion(SLP) til CVE
$0.17011692
1 Smooth Love Potion(SLP) til DJF
Fr0.322892
1 Smooth Love Potion(SLP) til DOP
$0.11250428
1 Smooth Love Potion(SLP) til DZD
د.ج0.23502184
1 Smooth Love Potion(SLP) til FJD
$0.0040815
1 Smooth Love Potion(SLP) til GNF
Fr15.77273
1 Smooth Love Potion(SLP) til GTQ
Q0.01389524
1 Smooth Love Potion(SLP) til GYD
$0.37965206
1 Smooth Love Potion(SLP) til ISK
kr0.219494

Smooth Love Potion Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Smooth Love Potion, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Smooth Love Potion nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Smooth Love Potion

Hvor mye er Smooth Love Potion (SLP) verdt i dag?
Live SLP prisen i USD er 0.001814 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SLP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SLP til USD er $ 0.001814. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Smooth Love Potion?
Markedsverdien for SLP er $ 65.30M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SLP?
Den sirkulerende forsyningen av SLP er 36.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSLP ?
SLP oppnådde en ATH-pris på 0.41907081 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SLP?
SLP så en ATL-pris på 0.001059406911044792 USD.
Hva er handelsvolumet til SLP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SLP er $ 217.55K USD.
Vil SLP gå høyere i år?
SLP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SLP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:38:57 (UTC+8)

Smooth Love Potion (SLP) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

SLP-til-USD-kalkulator

Beløp

SLP
SLP
USD
USD

1 SLP = 0.001814 USD

Handle SLP

SLPUSDT
$0.001814
$0.001814$0.001814
-5.22%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker