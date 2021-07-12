Hva er Smooth Love Potion (SLP)

Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies).

Smooth Love Potion er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Smooth Love Potion investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk SLP Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Smooth Love Potion på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Smooth Love Potion kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Smooth Love Potion Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Smooth Love Potion (SLP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Smooth Love Potion (SLP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Smooth Love Potion.

Sjekk Smooth Love Potionprisprognosen nå!

Smooth Love Potion (SLP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Smooth Love Potion (SLP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SLP tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Smooth Love Potion (SLP)

Leter du etter hvordan du kjøperSmooth Love Potion? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Smooth Love Potion på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SLP til lokale valutaer

Prøv konverting

Smooth Love Potion Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Smooth Love Potion, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Smooth Love Potion Hvor mye er Smooth Love Potion (SLP) verdt i dag? Live SLP prisen i USD er 0.001814 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende SLP-til-USD-pris? $ 0.001814 . Sjekk ut Den nåværende prisen på SLP til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Smooth Love Potion? Markedsverdien for SLP er $ 65.30M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av SLP? Den sirkulerende forsyningen av SLP er 36.00B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSLP ? SLP oppnådde en ATH-pris på 0.41907081 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på SLP? SLP så en ATL-pris på 0.001059406911044792 USD . Hva er handelsvolumet til SLP? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SLP er $ 217.55K USD . Vil SLP gå høyere i år? SLP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SLP prisprognosen for en mer grundig analyse.

Smooth Love Potion (SLP) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?