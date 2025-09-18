Hva er Skate (SKATE)

Skate is a multi-VM infrastructure project that enables any decentralized application to run seamlessly across multiple blockchains, including both EVM and alternative VMs. It also provides native access to VM-specific applications on other chains—for example, allowing EVM apps to operate directly within SVM or TON environments.

Skate er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Skate investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk SKATE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Skate på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Skate kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Skate Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Skate (SKATE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Skate (SKATE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Skate.

Sjekk Skateprisprognosen nå!

Skate (SKATE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Skate (SKATE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SKATE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Skate (SKATE)

Leter du etter hvordan du kjøperSkate? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Skate på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SKATE til lokale valutaer

Prøv konverting

Skate Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Skate, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Skate Hvor mye er Skate (SKATE) verdt i dag? Live SKATE prisen i USD er 0.05723 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende SKATE-til-USD-pris? $ 0.05723 . Sjekk ut Den nåværende prisen på SKATE til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Skate? Markedsverdien for SKATE er $ 12.23M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av SKATE? Den sirkulerende forsyningen av SKATE er 213.64M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSKATE ? SKATE oppnådde en ATH-pris på 0.15302029519787702 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på SKATE? SKATE så en ATL-pris på 0.032356110373889 USD . Hva er handelsvolumet til SKATE? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SKATE er $ 433.96K USD . Vil SKATE gå høyere i år? SKATE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SKATE prisprognosen for en mer grundig analyse.

Skate (SKATE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?