Dagens Skate livepris er 0.05723 USD. Spor prisoppdateringer for SKATE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SKATE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Skate Logo

Skate Pris(SKATE)

1 SKATE til USD livepris:

$0.05723
$0.05723$0.05723
+7.05%1D
USD
Skate (SKATE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:41:37 (UTC+8)

Skate (SKATE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.05247
$ 0.05247$ 0.05247
24 timer lav
$ 0.05967
$ 0.05967$ 0.05967
24 timer høy

$ 0.05247
$ 0.05247$ 0.05247

$ 0.05967
$ 0.05967$ 0.05967

$ 0.15302029519787702
$ 0.15302029519787702$ 0.15302029519787702

$ 0.032356110373889
$ 0.032356110373889$ 0.032356110373889

+1.76%

+7.05%

+13.25%

+13.25%

Skate (SKATE) sanntidsprisen er $ 0.05723. I løpet av de siste 24 timene har SKATE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.05247 og et toppnivå på $ 0.05967, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SKATE er $ 0.15302029519787702, mens den rekordlave prisen er $ 0.032356110373889.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SKATE endret seg med +1.76% i løpet av den siste timen, +7.05% over 24 timer og +13.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Skate (SKATE) Markedsinformasjon

No.1128

$ 12.23M
$ 12.23M$ 12.23M

$ 433.96K
$ 433.96K$ 433.96K

$ 57.23M
$ 57.23M$ 57.23M

213.64M
213.64M 213.64M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,999,978.405659
999,999,978.405659 999,999,978.405659

21.36%

BSC

Nåværende markedsverdi på Skate er $ 12.23M, med et 24-timers handelsvolum på $ 433.96K. Den sirkulerende forsyningen på SKATE er 213.64M, med en total tilgang på 999999978.405659. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 57.23M.

Skate (SKATE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Skate for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.003769+7.05%
30 dager$ +0.0133+30.27%
60 dager$ +0.01542+36.88%
90 dager$ +0.01717+42.86%
Skate Prisendring i dag

I dag registrerte SKATE en endring på $ +0.003769 (+7.05%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Skate 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0133 (+30.27%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Skate 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SKATE en endring på $ +0.01542 (+36.88%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Skate 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.01717+42.86% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Skate (SKATE)?

Sjekk ut Skate Prishistorikk-siden nå.

Hva er Skate (SKATE)

Skate is a multi-VM infrastructure project that enables any decentralized application to run seamlessly across multiple blockchains, including both EVM and alternative VMs. It also provides native access to VM-specific applications on other chains—for example, allowing EVM apps to operate directly within SVM or TON environments.

Skate er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Skate investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SKATE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Skate på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Skate kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Skate Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Skate (SKATE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Skate (SKATE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Skate.

Sjekk Skateprisprognosen nå!

Skate (SKATE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Skate (SKATE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SKATE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Skate (SKATE)

Leter du etter hvordan du kjøperSkate? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Skate på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SKATE til lokale valutaer

1 Skate(SKATE) til VND
1,506.00745
1 Skate(SKATE) til AUD
A$0.0864173
1 Skate(SKATE) til GBP
0.0423502
1 Skate(SKATE) til EUR
0.0486455
1 Skate(SKATE) til USD
$0.05723
1 Skate(SKATE) til MYR
RM0.240366
1 Skate(SKATE) til TRY
2.3681774
1 Skate(SKATE) til JPY
¥8.41281
1 Skate(SKATE) til ARS
ARS$84.4096716
1 Skate(SKATE) til RUB
4.778705
1 Skate(SKATE) til INR
5.0408184
1 Skate(SKATE) til IDR
Rp953.8329518
1 Skate(SKATE) til KRW
80.041878
1 Skate(SKATE) til PHP
3.2615377
1 Skate(SKATE) til EGP
￡E.2.7561968
1 Skate(SKATE) til BRL
R$0.3044636
1 Skate(SKATE) til CAD
C$0.0784051
1 Skate(SKATE) til BDT
6.9671802
1 Skate(SKATE) til NGN
85.5451148
1 Skate(SKATE) til COP
$223.5546875
1 Skate(SKATE) til ZAR
R.0.9923682
1 Skate(SKATE) til UAH
2.3647436
1 Skate(SKATE) til TZS
T.Sh.141.6579852
1 Skate(SKATE) til VES
Bs9.32849
1 Skate(SKATE) til CLP
$54.65465
1 Skate(SKATE) til PKR
Rs16.2441632
1 Skate(SKATE) til KZT
30.9848943
1 Skate(SKATE) til THB
฿1.819914
1 Skate(SKATE) til TWD
NT$1.7300629
1 Skate(SKATE) til AED
د.إ0.2100341
1 Skate(SKATE) til CHF
Fr0.0452117
1 Skate(SKATE) til HKD
HK$0.4446771
1 Skate(SKATE) til AMD
֏21.901921
1 Skate(SKATE) til MAD
.د.م0.5162146
1 Skate(SKATE) til MXN
$1.0536043
1 Skate(SKATE) til SAR
ريال0.2146125
1 Skate(SKATE) til ETB
Br8.2165111
1 Skate(SKATE) til KES
KSh7.3929714
1 Skate(SKATE) til JOD
د.أ0.04057607
1 Skate(SKATE) til PLN
0.2071726
1 Skate(SKATE) til RON
лв0.2472336
1 Skate(SKATE) til SEK
kr0.5385343
1 Skate(SKATE) til BGN
лв0.0950018
1 Skate(SKATE) til HUF
Ft19.0192459
1 Skate(SKATE) til CZK
1.1835164
1 Skate(SKATE) til KWD
د.ك0.01745515
1 Skate(SKATE) til ILS
0.1905759
1 Skate(SKATE) til BOB
Bs0.3954593
1 Skate(SKATE) til AZN
0.097291
1 Skate(SKATE) til TJS
SM0.5356728
1 Skate(SKATE) til GEL
0.154521
1 Skate(SKATE) til AOA
Kz52.1691511
1 Skate(SKATE) til BHD
.د.ب0.02157571
1 Skate(SKATE) til BMD
$0.05723
1 Skate(SKATE) til DKK
kr0.3634105
1 Skate(SKATE) til HNL
L1.4999983
1 Skate(SKATE) til MUR
2.5948082
1 Skate(SKATE) til NAD
$0.9929405
1 Skate(SKATE) til NOK
kr0.5688662
1 Skate(SKATE) til NZD
$0.097291
1 Skate(SKATE) til PAB
B/.0.05723
1 Skate(SKATE) til PGK
K0.2392214
1 Skate(SKATE) til QAR
ر.ق0.2077449
1 Skate(SKATE) til RSD
дин.5.7092648
1 Skate(SKATE) til UZS
soʻm706.5426941
1 Skate(SKATE) til ALL
L4.7191858
1 Skate(SKATE) til ANG
ƒ0.1024417
1 Skate(SKATE) til AWG
ƒ0.103014
1 Skate(SKATE) til BBD
$0.11446
1 Skate(SKATE) til BAM
KM0.0950018
1 Skate(SKATE) til BIF
Fr170.83155
1 Skate(SKATE) til BND
$0.0732544
1 Skate(SKATE) til BSD
$0.05723
1 Skate(SKATE) til JMD
$9.1802643
1 Skate(SKATE) til KHR
229.8391138
1 Skate(SKATE) til KMF
Fr23.92214
1 Skate(SKATE) til LAK
1,244.1304099
1 Skate(SKATE) til LKR
Rs17.3109304
1 Skate(SKATE) til MDL
L0.944295
1 Skate(SKATE) til MGA
Ar253.2295871
1 Skate(SKATE) til MOP
P0.4584123
1 Skate(SKATE) til MVR
0.875619
1 Skate(SKATE) til MWK
MK99.3575753
1 Skate(SKATE) til MZN
MT3.656997
1 Skate(SKATE) til NPR
Rs8.0648516
1 Skate(SKATE) til PYG
408.73666
1 Skate(SKATE) til RWF
Fr82.92627
1 Skate(SKATE) til SBD
$0.469286
1 Skate(SKATE) til SCR
0.8201059
1 Skate(SKATE) til SRD
$2.1798907
1 Skate(SKATE) til SVC
$0.5007625
1 Skate(SKATE) til SZL
L0.9929405
1 Skate(SKATE) til TMT
m0.200305
1 Skate(SKATE) til TND
د.ت0.1665393
1 Skate(SKATE) til TTD
$0.3874471
1 Skate(SKATE) til UGX
Sh200.76284
1 Skate(SKATE) til XAF
Fr31.93434
1 Skate(SKATE) til XCD
$0.154521
1 Skate(SKATE) til XOF
Fr31.93434
1 Skate(SKATE) til XPF
Fr5.78023
1 Skate(SKATE) til BWP
P0.7623036
1 Skate(SKATE) til BZD
$0.1150323
1 Skate(SKATE) til CVE
$5.3670294
1 Skate(SKATE) til DJF
Fr10.12971
1 Skate(SKATE) til DOP
$3.5494046
1 Skate(SKATE) til DZD
د.ج7.4147188
1 Skate(SKATE) til FJD
$0.1287675
1 Skate(SKATE) til GNF
Fr497.61485
1 Skate(SKATE) til GTQ
Q0.4383818
1 Skate(SKATE) til GYD
$11.9776667
1 Skate(SKATE) til ISK
kr6.92483

Skate Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Skate, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Skate nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Skate

Hvor mye er Skate (SKATE) verdt i dag?
Live SKATE prisen i USD er 0.05723 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SKATE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SKATE til USD er $ 0.05723. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Skate?
Markedsverdien for SKATE er $ 12.23M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SKATE?
Den sirkulerende forsyningen av SKATE er 213.64M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSKATE ?
SKATE oppnådde en ATH-pris på 0.15302029519787702 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SKATE?
SKATE så en ATL-pris på 0.032356110373889 USD.
Hva er handelsvolumet til SKATE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SKATE er $ 433.96K USD.
Vil SKATE gå høyere i år?
SKATE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SKATE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:41:37 (UTC+8)

Skate (SKATE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

