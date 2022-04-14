Skate (SKATE) tokenomics

Skate (SKATE) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Skate (SKATE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

Skate (SKATE) Informasjon

Skate is a multi-VM infrastructure project that enables any decentralized application to run seamlessly across multiple blockchains, including both EVM and alternative VMs. It also provides native access to VM-specific applications on other chains—for example, allowing EVM apps to operate directly within SVM or TON environments.

Offisiell nettside:
https://skatechain.org
Teknisk dokument:
https://www.skatechain.org/amm-whitepaper.pdf
Blokkutforsker:
https://solscan.io/token/9v6BKHg8WWKBPTGqLFQz87RxyaHHDygx8SnZEbBFmns2

Skate (SKATE) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Skate (SKATE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 10.64M
$ 10.64M$ 10.64M
Total forsyning:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
Sirkulerende forsyning:
$ 213.69M
$ 213.69M$ 213.69M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 49.80M
$ 49.80M$ 49.80M
All-time high:
$ 0.2744
$ 0.2744$ 0.2744
All-Time Low:
$ 0.032356110373889
$ 0.032356110373889$ 0.032356110373889
Nåværende pris:
$ 0.0498
$ 0.0498$ 0.0498

Skate (SKATE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Skate (SKATE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet SKATE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange SKATE tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår SKATEs tokenomics, kan du utforske SKATE tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SKATE

Interessert i å legge til Skate (SKATE) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SKATE, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

Skate (SKATE) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til SKATE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

SKATE prisforutsigelse

Vil du vite hvor SKATE kan være på vei? Vår SKATE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Hvorfor bør du velge MEXC?

MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.

Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder
Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er
#1 likviditet i bransjen
Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt
100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital
Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT
mc_how_why_title
Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.