Skate (SKATE) Informasjon Skate is a multi-VM infrastructure project that enables any decentralized application to run seamlessly across multiple blockchains, including both EVM and alternative VMs. It also provides native access to VM-specific applications on other chains—for example, allowing EVM apps to operate directly within SVM or TON environments. Offisiell nettside: https://skatechain.org Teknisk dokument: https://www.skatechain.org/amm-whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://solscan.io/token/9v6BKHg8WWKBPTGqLFQz87RxyaHHDygx8SnZEbBFmns2 Kjøp SKATE nå!

Skate (SKATE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Skate (SKATE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.64M $ 10.64M $ 10.64M Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 213.69M $ 213.69M $ 213.69M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 49.80M $ 49.80M $ 49.80M All-time high: $ 0.2744 $ 0.2744 $ 0.2744 All-Time Low: $ 0.032356110373889 $ 0.032356110373889 $ 0.032356110373889 Nåværende pris: $ 0.0498 $ 0.0498 $ 0.0498 Lær mer om Skate (SKATE) pris

Skate (SKATE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Skate (SKATE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SKATE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SKATE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SKATEs tokenomics, kan du utforske SKATE tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SKATE Interessert i å legge til Skate (SKATE) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SKATE, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SKATE på MEXC nå!

Skate (SKATE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SKATE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SKATE nå!

SKATE prisforutsigelse Vil du vite hvor SKATE kan være på vei? Vår SKATE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SKATE tokenets prisforutsigelse nå!

